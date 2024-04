Per le Nissan Qashqai, X-Trail e Ariya arriva il Monitoraggio Veicoli Rubati entra a far parte della suite tecnologica, in contrasto ai tentativi di furto

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Nissan introduce il servizio Monitoraggio Veicoli Rubati

Nissan si conferma all’avanguardia nella sicurezza automobilistica, con l’aggiunta dell’innovativo sistema di localizzazione “Monitoraggio Veicoli Rubati”(MVR). Si arricchisce ulteriormente l’app NissanConnect Services, una soluzione completa per la gestione del veicolo a distanza. Grazie alla suite di tecnologie connesse, i clienti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza sicura ed efficiente, anche una volta scesi dal mezzo.

Una soluzione contro i tentativi di furto

Con una nota ufficiale, il produttore comunica orgogliosamente di aver integrato il nuovo Monitoraggio Veicoli Rubati, che promette di contrastare i tentativi di furto. Trattasi di un problema comune pure nella penisola italica, dove nelle ultime indagini la Fiat Panda si conferma obiettivo numero uno dei ladri.

Oltre alla rivendita della vettura, fanno gola anche i potenziali profitti ottenibili dalla cessione dei componenti. Data l’ampia diffusione di certe vetture, risulta meno complicato mettervi le mani, senza dare nell’occhio. Nissan è, a sua volta, una Casa che, salvo rari esemplari, cerca di andare incontro ai gusti e alle esigenza di un pubblico generalista. Pertanto, l’innovazione ora implementata promette di far dormire sogni ancor più tranquilli ai propri clienti.

Il servizio è disponibile solo per alcuni modelli della gamma Nissan: la Qashqai e la X-Trail, entrambi a partire dall’allestimento N-Connect, nonché la Ariya. In caso di furto, il proprietario viene avvisato all’istante, macchina viene localizzata e tracciata in tempo reale, e, qualora le Forze dell’Ordine lo ritengano opportuno, disattiva l’avviamento del motore da remoto.

La gestione avviene in collaborazione con una delle principali compagnie telefoniche al mondo, ossia Vodafone Automotive, le cui competenze specifiche faranno certamente comodo. A fondamento vi è una rete europea di call center, che comunica con le autorità. Laddove ve ne fosse necessità, sono pronti a prendere in mano la situazione, fornendo la completa disponibilità. Il tutto per un recupero rapido ed efficiente del mezzo nel Vecchio Continente.

La modalità di sottoscrizione e il prezzo

L’abbonamento al servizio Monitoraggio Veicoli Rubati è sottoscrivibile online, al costo annuo di 99 euro. Prima di inoltrare richiesta, il produttore invita a verificare la compatibilità del proprio veicolo nella sezione Nissan Store dell’app NissanConnect Services. La suite permette di avvalersi di ulteriori funzionalità per una maggiore sicurezza e comodità, tipo il controllo a distanza di clacson, luci e portiere.

In caso di superamento di velocità, orari o zone preimpostate è altresì in grado di fornire delle notifiche, così da essere perfettamente sincronizzati su quanto accade. Specie ora, con l’inasprimento delle normative attuate dal Governo italiano, essere subito avvisato è prezioso.

Onde evitare di incorrere in sanzioni salate, è un’ottima idea quella di usufruirne, in modo da avere la situazione sempre sotto controllo. In conclusione, sullo stato di salute del mezzo è permesso avere un report aggiornato e per quanto riguarda i modelli elettrici, il “cervello elettronico” sa occuparsi della temperatura dell’abitacolo e della carica della batteria.

“Il Monitoraggio Veicoli Rubati – ha dichiarato Guillaume Pelletreau, Vice President, Electrification and Connected Services, Nissan AMIEO Region – offre ai nostri clienti un maggiore livello di tranquillità, che possono parcheggiare la vettura vicino casa o in luoghi meno familiari, certi che, in caso di furto, potranno recuperarla con il supporto delle Forze dell’Ordine”.