Fonte: Ufficio Stampa Nissan Aperti gli ordini del Nuovo Nissan Interstar

La gamma Nissan registra il debutto del Nuovo Nissan Interstar: si tratta del modello più grande della famiglia di veicoli commerciali della Casa nipponica. Interstar è ora disponibile nelle concessionarie italiane, con la possibilità per i clienti di scegliere tra svariate varianti, con motore diesel oppure con motore elettrico. Il modello è, inoltre, molto flessibile, permettendo ai clienti di poter sfruttare ampi margini di personalizzazione con le versioni Van e Chassis Cab allestibile. Interstar arriva sul mercato andando ad arricchire la gamma di modelli lanciati da Nissan nel corso del 2024, come la recente Nuova Qashqai e l’elettrica sportiva Ariya Nismo.

Il più grande

Il Nuovo Nissan Interstar è disponibile in abbinamento al motore diesel M920, declinato in quattro varianti di potenza (105, 130, 150 e 170 CV), con cambio manuale a 6 marce oppure con l’automatico a 9 marce. I consumi si riducono fino a 7,4 litri per ogni 100 chilometri, con un taglio di 1,5 litri per 100 chilometri rispetto al modello precedente.

Come detto in apertura, Interstar è anche elettrico confermando gli obiettivi di Nissan per il futuro. La versione EV ha una batteria da 87 kWh e un’autonomia di 460 chilometri con una carica completa. C’è la possibilità di sfruttare la ricarica rapida in corrente continua, fino a 130 kW, e con 30 minuti di rifornimento è possibile ottenere un’autonomia di 252 chilometri. Per i clienti che prevedono una percorrenza giornaliera ridotta, inoltre, c’è la versione da 40 kWh di batteria.

Interstar, inoltre, ha una porta laterale larga ben 131,2 cm e un vano di carico molto grande (da 10,8 a 14,8 metri quadrati, in base alla versione scelta). La lunghezza del vano arriva fino a 385,5 cm. Per quanto riguarda il carico utile, invece, questo dato è strettamente legato alla versione scelta e si può arrivare fino a 1.704 chilogrammi (oppure 1.450 chilogrammi per la EV).

Fonte: Ufficio Stampa Nissan

La capacità di traino, invece, è compresa tra 1.500 e 2.500 chilogrammi. La flessibilità del nuovo modello di Nissan consente ai clienti di scegliere tra diversi allestimenti di serie (cassone aperto fisso o ribaltabile o cassone chiuso), con varie opzioni per quanto riguarda capacità di carico, dimensioni e altezze.

C’è grande attenzione anche alla tecnologia, con anche la possibilità di sfruttare Android Auto e Apple CarPlay, mentre l’abitacolo è stato completamente ridisegnato rispetto al modello precedente. Migliora anche la manovrabilità, con un diametro di sterzata ridotto fino a 1,2 metri. Da segnalare anche una riduzione del 20% della resistenza aerodinamica, con un effetto positivo su consumi e costi di gestione. Per quanto riguarda la sicurezza, invece, è già arrivata la valutazione Platinum, ovvero la massima possibile, da parte di EuroNCAP.

I prezzi

Passiamo ora ai prezzi: per il mercato italiano, infatti, la gamma del Nuovo Nissan Interstar è disponibile con un listino prezzi che parte da 35.200 euro, scegliendo la versione Van con motore diesel. Per quanto riguarda la versione EV Van, invece, i clienti interessati all’acquisto devono mettere in conto una spesa più alta: il listino, infatti, parte da 48.800 euro. I prezzi indicati sono IVA esclusa.

La gamma è comunque ricchissima di varianti e i clienti possono scegliere di personalizzare nel dettaglio il nuovo Interstar. Per maggiori dettagli in merito a prezzi e versioni del modello è possibile fare riferimento a una delle concessionarie Nissan. Per tutta la gamma del nuovo LCV dell’azienda nipponica è prevista una garanzia di 5 anni o di 160.000 chilometri.