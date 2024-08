Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: iStock Le Nissan dotate di motore elettrico saranno le uniche presenti in gamma a partire dal 2030

La transizione elettrica continua ad agitare i sonni di tutti i costruttori mondiali. Se da un lato, infatti, sembra difficile tornare indietro e rinnegare i copiosi investimenti compiuti in questi anni per adeguare o realizzare nuovi siti produttivi dedicati alle vetture a zero emissioni, dall’altro alcune Case hanno ammesso pubblicamente di voler rivedere i piani visti gli scarsi numeri di vendita di questi veicoli. Ci sono però costruttori che non intendono compiere alcun passo indietro e tra questi uno dei più convinti è Nissan.

Nessun ripensamento sui programmi

I vertici della Casa giapponese avevano già affermato lo scorso anno di voler rendere disponibile in Europa entro il 2030 una gamma di veicoli esclusivamente elettrica. Makoto Uchida, CEO del Gruppo, in occasione del ventesimo anniversario del centro di design della Casa a Londra aveva affermato: “I veicoli elettrici costituiscono la soluzione definitiva per la mobilità futura, è la cosa giusta da fare per la nostra azienda, i nostri clienti e per il pianeta. Non c’è una via di ritorno“.

La volontà di Nissan era stata espressa apertamente ed è stata confermata anche di recente, nonostante dati di vendita relativi ai veicoli a zero emissioni per nulla entusiasmanti. I vertici di Nissan hanno voluto confermare l’impegno preso in una recente intervista rilasciata alla rivista Autocar da parte di Mayra Gonzalez: “Il nostro piano aziendale è molto chiaro: vogliamo raggiungere il 100% di elettriche entro il 2030 in Europa”.

La responsabile delle vendite di Nissan per l’Europa ha poi proseguito: “La chiave è che, da ora fino al 2027, dobbiamo pensare a come bilanciare al meglio il portafoglio tra veicoli elettrici, a combustione e ibridi. Vediamo in Europa molta incoerenza nel modo in cui l’elettrificazione sta progredendo e dobbiamo fornire veicoli che siano allineati con tale progressione. Un portafoglio di modelli bilanciato sarà fondamentale. Ma la nostra strategia sull’elettrificazione è chiara”.

Entro il 2030 arriveranno 19 modelli elettrici

I piani di Nissan sono decisamente ambiziosi. La Casa giapponese, infatti, ha previsto il lancio di 27 nuovi modelli in tutto il mondo entro il 2030 di cui 19 totalmente elettrici. Una scelta, quella di Nissan, che sottolinea la volontà del costruttore di non abbandonare la strada tracciata nel lontano 2010 con la Leaf, la berlina a trazione completamente elettrica che aveva consentito alla Casa giapponese di anticipare i tempi rispetto a buona parte della concorrenza.

Dopo la Leaf, però, Nissan ha vissuto una parziale battuta d’arresto sino all’arrivo sul mercato della Arya, il SUV 100% elettrico caratterizzato da un design futurista. Grazie a questa vettura il costruttore giapponese sembra aver trovato nuova linfa e oggi è pronto a lanciare sul mercato a breve le versioni elettriche della Nissan Juke, del Nissan Qashqai, della Micra, ed della stessa Leaf, tutte realizzate nello stabilimento inglese di Sunderland.

In attesa che si arrivi al 2030, Nissan non abbandonerà i modelli dotati di motore a combustione. La Casa, infatti, non dirà addio a stretto giro ai modelli endotermici o a quelli ibridi dotati di alimentazione e-Power. La Casa giapponese, infatti, vuole che i propri clienti arrivino in modo graduale alla transizione elettrica e per fare ciò è necessario che il passaggio dalle motorizzazioni tradizionali a quelle elettriche non avvenga in modo brusco ma passo dopo passo per far comprendere ai consumatori i vantaggi delle motorizzazioni a zero emissioni.