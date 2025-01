Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La Nissan Ariya NISMO sbarca sulle strade italiane con l’effige di vettura elettrica ad alte prestazioni, pensata per le famiglie che cercano un’esperienza di guida emozionante e distintiva, combinando l’eredità sportiva del marchio NISMO con un design. Questa versione potenziata dell’Ariya e-4ORCE 87KWh, presenta significativi miglioramenti in termini di potenza, maneggevolezza e aerodinamica. Il motore è stato ottimizzato da NISMO per erogare ben 435 CV (320 kW), circa 130 CV in più rispetto alla versione originale, e una coppia di 600 Nm che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi. Niente male per un SUV da famiglia.

Il sistema e-4ORCE

Il sistema e-4ORCE, che regola la potenza su ciascuna ruota in un decimillesimo di secondo, è stato appositamente adattato per massimizzare l’aderenza a terra e la precisione di guida. La ripartizione della potenza sugli assi è stata modificata al 60% sul posteriore e al 40% sull’anteriore, per una maggiore sportività, con un miglioramento del 12% nella capacità di mantenere la traiettoria. Le nuove sospensioni, con stabilizzatori, molle e ammortizzatori modificati, garantiscono maggiore equilibrio e controllo in ogni condizione di guida, mentre lo sterzo, più diretto all’aumentare della velocità, rende la vettura più maneggevole.

La Nissan Ariya NISMO, inoltre, è dotata della nuova funzione i-Booster, che incrementa le prestazioni in frenata grazie a una nuova messa a punto della rigenerazione, nuovi pneumatici e una modalità di guida NISMO che esalta ulteriormente la dinamicità. Secondo Cliodhna Lyons, Vice President for Product & Services Planning di Nissan AMIEO, la vettura offre “emozioni nei tratti di strada più impegnativi, rimanendo comoda e raffinata in autostrada o in città“.

Nissan Ariya NISMO, un look esaltante

Il design esterno di Ariya NISMO è stato rinnovato per esaltarne il carattere sportivo, con un assetto ribassato e linee pulite che esprimono potenza ed eleganza. Notevoli miglioramenti sono stati apportati in termini di prestazioni aerodinamiche, grazie al doppio diffusore posteriore, ai nuovi deflettori anteriori e ai profili delle portiere, che ottimizzano i flussi d’aria intorno alla vettura, riducendo il coefficiente di portanza del 40%, da 0,18 a 0,11. La vettura monta pneumatici speciali Michelin Pilot Sport EV su cerchi esclusivi ENKEI “MAT Process” da 20’’, realizzati con un processo brevettato che offre un rapporto resistenza/peso simile a quello dei cerchi forgiati.

Gli interni sono stati completamente ridisegnati, con materiali di qualità superiore e finiture di pregio, sedili progettati per la guida sportiva, cuciture rosse sul volante e accenti rossi tipici del marchio NISMO, oltre alle venature del legno scuro e all’illuminazione ANDON. Secondo Arnaud Charpentier, Vice President Marketing & Mobility di AMIEO, il carattere NISMO si riflette nei dettagli estetici della vettura, che le conferiscono una “sorprendente presenza su strada ed esaltano quelle caratteristiche già molto apprezzate dai clienti“.

Il prezzo

La Nissan Ariya NISMO, disponibile nell’esclusivo colore NISMO Stealth Grey, è in vendita al prezzo di 65.850 euro. Questo modello si aggiunge alle altre versioni della gamma Ariya, tra cui Ariya Evolve e Ariya Advance, offrendo un’esperienza di guida dinamica e tecnologicamente avanzata. I dati tecnici principali includono un motore elettrico EESM con una capacità della batteria di 91/87 kWh, una coppia massima di 600 Nm e una potenza massima di 435 CV. Le dimensioni della vettura sono di 4.655 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza senza specchietti e 1.660 mm di altezza. Il sistema frenante è di tipo EBA con freni a disco ventilati sia anteriori che posteriori, mentre le sospensioni sono di tipo MacPherson all’anteriore e Multi-link al posteriore.