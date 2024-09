Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Nissan Ariya, l'esclusiva versione NISMO

In un evento speciale, dedicato alle auto elettriche, Nissan ha mostrato a tutto il mondo la sua nuova conturbante Ariya NISMO. Elegante, dinamica e rispettosa dell’ambiente, la vettura si accinge a invadere le strade europee con una versione e-4FORCE da 435 CV (320 kW) di potenza e 600 Nm di coppia motrice massima. A dispetto di chi considera le BEV poco entusiasmanti, la creatura plasmata nel Sol Levante riflette la tipica identità dei modelli NISMO. Apprezzati in ogni angolo del Pianeta, l’occasione sancisce il ritorno del marchio sportivo nel Vecchio Continente, in osservanza della transizione ecologica.

Gentile con l’ambiente, cattiva in pista

Con l’Unione Europea che ha fissato il bando dei motori endotermici nel 2035, tocca attrezzarsi prima di essere lasciati fuori. Di conseguenza, Nissan rafforza la rispettiva gamma rispolverando un nome illustre. Dopo aver accompagnato proposte di eccezionale qualità, ancora una volta deve scrivere un capitolo importante. L’eredità del brand e i tipici tratti estetici giapponesi confluiscono in un unico esemplare, di livello superiore in confronto al veicolo base. Dinamica, agile, audace nella personalità e pure nelle prestazioni, incarna appieno il DNA originale del produttore.

Oltre al colpo d’occhio, le soluzioni introdotte mirano a ottenere un’aerodinamica da urlo. Insieme al paraurti anteriore rivisto e allo spoiler posteriore, le linee filanti permettono di ridurre il coefficiente di portanza del 40%. Dal pur buono 0,18 della interpretazione standard, la declinazione spinta raggiunge lo 0,11.

In termini di performance, forniscono un prezioso contributo pure i deflettori e le prese d’aria, ispirati alla Formula E. Nemmeno i cerchi da 20 pollici sono canonici: le razze sottili favoriscono, infatti, il raffreddamento dei freni e tengono il coefficiente CX su valori bassi. Al momento del lancio i clienti dell’Ariya NISMO potranno scegliere tra quattro tonalità, compreso il nuovo Stealth Grey con tetto nero. Per ciascuno è previsto, alla base del mezzo, un bordo rosso, l’ennesimo tratto distintivo.

Rosso come la passione

Una parte considerevole del lavoro i progettisti l’hanno dedicata agli interni. Realizzati con materiali di qualità superiore e finiture di pregio, vantano sedili adibiti alla guida sportiva, a garantire supporto e postura ottimali. Cuciture sul volante e accenti rossi, tipici del brand e simbolo di passione, conferiscono un carattere sportivo e un senso di alta qualità. Venatura del legno scuro elevano la percezione di eleganza, mentre l’illuminazione rossa ravviva l’atmosfera.

Il fiore all’occhiello dal punto di vista tecnico si chiama e-4ORCE, il sistema di trazione integrale costituito da due motori elettrici. Che, nel caso specifico, sviluppano una potenza di 435 CV (320 kW) e 600 Nm di coppia, come detto in apertura. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene completato in 5 secondi netti, con un passaggio da 80 a 120 km/h in soli 2,4 secondi.

Il selettore delle modalità di guida ne conta due: Normale e NISMO, per accelerazioni fluide e brillanti in qualsiasi situazione. La nuova funzione i-Booster aumenta l’efficacia dei freni. A velocità sostenute, agisce sul bloccosterzo, riducendo del 12% le deviazioni della traiettoria. Unico sul mercato, il caricatore integrato da 22 kW permette di eseguire una ricarica rapida in tutte le stazioni attrezzate. Allora, non vedete l’ora di darle e il benvenuto? Ancora un po’ di pazienza: lo sbarco è stabilito per gennaio 2025.