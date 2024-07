Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Nismo Ariya è un SUV elettrico molto agile

Per celebrare i 40 anni di vita, NISMO, il marchio sportivo di Nissan, rifà capolino in Europa, dove mancava da un trentennio. Lo fa attraverso un modello all’avanguardia, la Ariya NISMO, l’epitome del suo vasto sapere. In occasione delle finali del Campionato di Formula E, a Londra, i responsabili hanno avuto l’onore di mostrare al pubblico il gioiello confezionato, un SUV a zero emissioni molto agile.

40 anni al massimo

In fede alle tendenze degli ultimi tempi, il modello ha le ruote alte e cela un animo green. Tuttavia, c’è anche tanto altro da sottolineare: un concentrato di tecnologia e ingegneria che porta su strada l’emozione delle piste della celebre competizione. Grazie a una serie di ottimizzazioni tecniche, tra cui un sistema e-4ORCE 4WD migliorato e pneumatici ad alta aderenza, assicura un’accelerazione potente e fluida in qualunque situazione, unita a una stabilità impeccabile pure ad andamento sostenuto. Sbloccarne il vasto potenziale richiedere il massimo impegno e un certo talento di pilota.

Il design esterno, curato nei minimi particolari, vanta elementi che migliorano l’aerodinamica e la deportanza, andando a esaltare il look aggressivo e sportivo. Gli interni neri con accenti rossi e gli esclusivi sedili NISMO, ispirati alle monoposto di Formula E, offrono un’esperienza confortevole e avvolgente. Oltre a essere potente e bello da osservare, il bolide del Sol Levante risulta coinvolgente nel comportamento su strada. In virtù di uno specifico collaudo delle sospensioni e dei freni, la maneggevolezza e la precisione di guida sono ottimali, tali da assicurare un controllo perfetto in qualsiasi circostanza.

L’approdo nel Vecchio Continente costituisce un passo importante nel percorso di Nissan verso la mobilità a zero emissioni. Come ben sappiamo, nel 2035 scatterà il bando sui motori benzina e diesel, salvo eventuali ripensamenti in seconda battuta. La decisione, annunciata dalla Commissione UE, verrà, infatti, ridiscussa in un secondo frangente, a causa del lento sviluppo della transizione ecologica.

Diversi governi, compreso quello italiano, hanno espresso il timore che un approccio radicale e dogmatico faccia il gioco della Cina, la quale è oggi ben più avanti nell’alimentazione. Pechino ha avuto, infatti, il merito di muoversi in anticipo rispetto alle realtà occidentali, troppo concentrate sulla stretta attualità da non gettare le basi di un domani meno impattante sull’ecosistema. E al momento attuale la Repubblica del Dragone possiede la quasi totalità delle terre rare, il che espone l’Europa a una potenziale precaria.

Dispensatrice di emozioni

Sul conto delle elettriche vi sono, insomma, diverse zone d’ombra e criticità, legate anche a considerazioni ormai superate. Ad esempio, l’idea secondo cui siano poco emozionanti al volantew viene smentita dalla Ariya NISMO. “NISMO torna in Europa con una versione di Ariya nuova e ulteriormente migliorata – ha dichiarato – Mayra González, Divisional Vice President Marketing & Sales, Nissan Europe -. Nel percorso verso l’elettrificazione della gamma Nissan, è essenziale continuare a offrire prodotti in grado di regalare emozioni ai nostri clienti. Ariya NISMO ha il perfetto equilibrio tra l’accelerazione immediata e fluida delle auto elettriche e l’assetto di un’auto sportiva, dando vita ad un veicolo eccezionale per la guida quotidiana”.