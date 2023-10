Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Nissan rivede i prezzi del crossover elettrico di successo Ariya

L’offerta commerciale di Nissan Ariya cambia, la Casa ha deciso di rivedere i prezzi e di cambiare il listino dell’intera gamma del crossover coupé elettrico di successo. L’auto oggi è ancora più competitiva, e questa decisione è perfettamente in linea con la strategia Nissan di diffusione della mobilità elettrica.

Gli incentivi per i clienti

Il SUV di successo offre ai clienti un ulteriore vantaggio. Parliamo prima di tutto di un prezzo di listino che varia e si riduce; rimodulando l’offerta commerciale dell’intera gamma infatti il crossover è disponibile con prezzi a partire da 42.600 euro. Ma non è tutto, perché accedendo agli incentivi governativi e al contributo Nissan, tutti coloro che sono interessati a questo modello, oggi possono acquistare la versione di ingresso al prezzo di soli 34.900 euro. Uno sconto importante, quindi un’occasione da non perdere.

La gamma

La gamma Nissan Ariya è varia e ampia, e in questo modo infatti soddisfa le varie esigenze e necessità dei clienti interessati al SUV elettrico, sia in termini di autonomia, che per quanto riguarda i livelli di potenza, il tipo di trazione (2WD o 4WD), i contenuti tecnologici. Gli allestimenti presenti oggi a listino sono in tutto quattro, e in particolare:

Engage : versione di ingresso con una ricca dotazione tecnologica;

: versione di ingresso con una ricca dotazione tecnologica; Advance : con trazione integrale e-4ORCE e sistema di assistenza alla guida ProPILOT;

: con trazione integrale e-4ORCE e sistema di assistenza alla guida ProPILOT; Evolve : per i clienti più esigenti che sono alla ricerca di un’auto che garantisce stile, comfort e prestazioni brillanti;

: per i clienti più esigenti che sono alla ricerca di un’auto che garantisce stile, comfort e prestazioni brillanti; e infine Evolve+: anima sportiva senza compromessi, con 290 kW di potenza e 600 Nm di coppia.

Il pacchetto “senza pensieri”

Non è finita qui, perché Nissan ha pensato a un’altra agevolazione importante per i suoi clienti. Infatti, tutti coloro che sono interessati alla Nissan Ariya, presso le concessionarie oggi hanno la possibilità di comprare anche il pacchetto denominato appositamente “senza pensieri”.

Un pack per la ricarica domestica, che propone la Wallbox Pulsar Plus e la relativa installazione eseguita da personale certificato. Grazie al Bonus Colonnine Domestiche messo a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di cui abbiamo ampiamente parlato nelle scorse ore (un’opportunità in più per chi compra un’auto elettrica) oggi è possibile ricevere un rimborso incentivato pari all’80% del costo totale dell’intero pacchetto, per cui 1.440 euro possono essere sottratti dal prezzo iniziale di 1.800 euro.

E infine i clienti hanno anche a disposizione, per le ricariche pubbliche, l’app gratuita Nissan Charge, per ricaricare il veicolo e anche trovare e raggiungere attraverso un programma di navigazione le varie stazioni che si trovano sul territorio nazionale.

Tutti i clienti che decideranno di acquistare una Nissan Ariya entro il 31 marzo 2024 avranno la possibilità di accedere a ricariche gratuite nei 12 mesi successivi all’immatricolazione, per un totale di 10.000 chilometri di percorrenza, con un risparmio di circa 1.000 euro in tutto in un anno (l’offerta è valida anche per Nissan LEAF e Townstar 100% elettrico). Ai clienti viene consegnato un voucher con credito di 160 kWh al mese, da usare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, utilizzando l’app Enel X Way, che consente anche di prenotare gratuitamente le stazioni di ricarica e monitorare lo stato della ricarica dallo smartphone.