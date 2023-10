Arrivano gli incentivi per le colonnine di ricarica per le auto elettriche tanto attesi: fondi disponibili sia per privati che per condomini

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Bonus colonnine di ricarica per auto elettriche: come fare domanda

Come era stato annunciato, sono arrivati i nuovi incentivi per le colonnine di ricarica in Italia, sia per i privati che per i condomini. Nello specifico parliamo di 1.500 euro per i singoli e 8.000 per i condomini. Si parte con i lavori che sono stati effettuati alla fine del 2022.

Installazione di colonnine e wallbox

Ci sono volute settimane per attendere la pubblicazione dei decreti interministeriali, ma finalmente sono stati sbloccati i fondi da destinare agli incentivi per l’installazione di colonnine di ricarica di auto elettriche e ibride plug-in e wallbox, sia per privati che per condomini, come era già stato deciso.

In particolare, parliamo di un fondo di 80 milioni di euro che il Ministero del Made in Italy ha sbloccato per i bonus riguardanti l’installazione degli impianti casalinghi che avviene nel biennio 2022-2023. Per il momento sono stati comunicati i termini per coloro che hanno fatto i lavori lo scorso anno, per quanto riguarda invece chi ha installato le colonnine nel 2023, termini e tempi verranno resi noti in seguito, come lo stesso Ministero ha già fatto sapere. Si parla di un totale di 40 milioni di euro per il 2022 e della stessa identica cifra anche per il 2023.

Come inoltrare le domande

A partire dal 19 ottobre fino al 2 novembre 2023 sarà possibile inviare le domande per ricevere gli incentivi per i lavori di installazione delle colonnine di ricarica che sono state effettuate nel corso del 2022, dal 4 ottobre al 31 dicembre.

Il bonus, nello specifico, prevede il versamento dell’80% della somma spesa dall’utente per l’acquisto e la posa delle infrastrutture di ricarica per auto elettriche e ibride plug-in. Il contributo massimo che un richiedente può ricevere è pari a 1.500 euro per i privati e 8.000 euro per i condomini, se le colonnine o wallbox sono state installate in una delle parti comuni degli edifici.

Come si presenta la domanda? È necessario farlo usando la piattaforma online che il Ministero metterà presto a disposizione e che sarà gestita da Invitalia. Ogni utente potrà accedere al sito per la richiesta del bonus con le sue credenziali digitali SPID oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (Cns) o ancora semplicemente con la propria carta d’identità elettronica (CIE).

Cosa fare? È necessario compilare il modulo elettronico, basta seguire passo per passo la procedura guidata che si trova online. Come il Minit ha comunicato, le domande presentate saranno ammesse seguendo l’ordine cronologico, quindi a seconda del momento in cui vengono presentate dagli utenti. Insomma, “chi prima arriva meglio alloggia”. Il bonus colonnine di ricarica verrà accreditato sul conto corrente che il beneficiario dovrà indicare sul modulo nel momento in cui inoltra la domanda.

Ulteriori informazioni e chiarimenti

Chi ha bisogno di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, per casi specifici, può contattare Invitalia attraverso un modulo da inviare online oppure chiamando il numero verde 800 77 53 97 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, è gratuito per tutti. Sul sito è possibile altrimenti leggere le risposte ad alcune delle più frequenti domande, le famose FAQ, che danno chiarimenti di carattere generale. Per ogni caso particolare il consiglio è chiedere chiarimenti specifici.