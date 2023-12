Fonte: 123RF In Italia i box auto costano sempre di più.

Sono arrivati alle stelle i prezzi dei box auto nelle grandi città italiane, dove la maggior parte dei parcheggi è a pagamento. Con l’espansione dei dehors di locali e ristoranti, per la sosta dei veicoli resta sempre meno spazio, causando un incremento dei costi che si ripercuote in maniera negativa sulle finanze dei cittadini.

Box auto, prezzi alle stelle nelle città italiane

Una ricerca condotta da Immobiliare.it Insights per il Corriere della Sera ha fotografato la situazione del mercato immobiliare di box auto e posti auto nelle principali città d’Italia, evidenziando un considerevole aumento dei prezzi.

Dai dati emerge che negli ultimi due anni la domanda di box auto privati ha registrato un picco in salita, ma l’offerta non è riuscita però a stare al passo con il mercato, favorendo così l’innalzamento dei prezzi. Nelle città del Sud Italia le aree per la sosta di un veicolo sono generalmente più grandi rispetto a quelle del Nord: un box a Bari, per esempio, misura mediamente 18,6 metri quadrati, mentre a Milano, città che dà il nome al nuovo SUV compatto di Alfa Romeo, difficilmente supera i 15,8 metri quadrati.

Le tariffe di box parcheggi nelle grandi città italiane, dove si sta assistendo all’abbandono delle auto secondo l’ultimo rapporto di GOmobility, rispecchiano l’andamento dell’offerta: nei centri dove l’offerta è in calo, oppure aumenta a un tasso troppo basso per sostenere i picchi di domanda, il prezzo tende a scendere.

Andando a considerare i prezzi medi complessivi, stando alla ricerca condotta da Immobiliare.it Insights per il Corriere della Sera, Napoli risulta la città con i costi più alti d’Italia. Per acquistare un box auto nel Capoluogo della Campania si spendono in media 55.171 euro, il 15% in più rispetto a due anni fa.

Al secondo posto nella classifica delle città con i prezzi più alti per i box auto troviamo Roma: nella Capitale, dove aprirà la prima stazione di servizio per auto a idrogeno, la spesa media è di 37.241 euro, con un incremento dell’8% rispetto a quanto succedeva nel 2021. Andamento simile anche a Milano: il prezzo medio è pari a 37.106 euro, il 7% in più rispetto al 2021. Nella city meneghina, però, i picchi raggiungono cifre folli: alcuni box auto sono stati venduti anche a più di 200.000 euro.

Per acquistare un box auto a Bari si spendono mediamente 23.328 euro: in questo caso, però, i prezzi sono diminuiti del 4% nel giro di due anni. Aumento più contenuto a Torino, il 2% in più: al momento i box privati costano 21.780 euro in media nel Capoluogo del Piemonte.

In aumento anche i costi dei posti auto

Nella ricerca che Immobiliare.it Insights ha condotto per il Corriere della Sera, oltre ai prezzi dei box, sono stati analizzati anche quelli relativi ai posti auto in cinque delle principali città italiane: anche in questo caso i prezzi più alti si registrano a Napoli, dove si spendono in media 31.294, anche se bisogna considerare che in due anni i prezzi sono scesi del 24%.

Bari è seconda nella classifica dedicata alle città con i costi più alti per un posto auto: 25.767 euro. Seguono Milano con 24.971 euro, Roma con 19.667 euro (il 22% in meno rispetto a due anni fa) e infine Torino con 16.096 euro.