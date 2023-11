Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Nuovi allestimenti per Toyota bZ4X: i prezzi in Italia

La nuova bZ4X, di cui abbiamo già parlato in diverse occasioni, è il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) di Toyota, realizzato su una piattaforma dedicata, la eTNGA. Si tratta dell’auto che ha aperto la strada al sub-brand bZ “Beyond Zero” di modelli a zero emissioni della Casa, porta per la prima volta sul mercato dei BEV capacità fuoristradistiche da vero SUV.

La piattaforma per le auto elettriche di Toyota

Il lancio di questo modello accelera il percorso multi-tecnologico di Toyota verso l’obiettivo della carbon neutrality. Non rappresenta l’adattamento di un modello esistente, è un veicolo completamente nuovo, la prima di quella che sarà una serie di diverse auto bZ costruite su una nuova piattaforma Toyota dedicata ai BEV. L’eTNGA integra il gruppo batterie nel telaio, sotto il pianale del veicolo. Ciò che ne risulta è una struttura robusta e molto rigida, caratterizzata da un baricentro basso, fattori determinanti per le prestazioni dinamiche, sicure e gratificanti di bZ4X. La qualità e le prestazioni di Toyota bZ4X si basano sull’esperienza da leader mondiale del brand nella tecnologia dei veicoli elettrificati.

Oggi la nuova gamma MY23 di bZ4X può essere ordinata presso le concessionarie Toyota del territorio italiano, sono stati introdotti anche dei nuovi allestimenti a listino.

Prezzo di listino

Toyota bZ4X MY23 è disponibile in due allestimenti: Pure e Lounge. Il primo, Pure, vanta esclusivamente la trazione 2WD e un’autonomia pari a 500 chilometri nel ciclo WLTP. Nell’equipaggiamento di serie è compreso il Toyota Safety Sense di ultima generazione, il sistema multimediale con display da 8” e la smartphone integration wireless per Android ed Apple. L’auto vanta inoltre cerchi in lega da 18”, fari a LED e climatizzatore automatico bi-zona con pompa di calore.

La versione Lounge invece viene venduta sia con trazione 2WD che con trazione integrale intelligente AWD-i, in grado di garantire al cliente rispettivamente 481 e 445 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP. All’allestimento “base” della variante Pure, la Casa aggiunge il sistema multimediale con display da 12,3” e wireless charger, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata automatica, la driver monitor camera, il portellone posteriore ad azionamento elettrico, vetri privacy posteriori e sedili in tessuto e pelle sintetica riscaldabili all’anteriore.

Fonte: Ufficio Stampa Toyota

Per quanto riguarda i prezzi di listino, possiamo dire che per Toyota bZ4X nella versione Pure 2WD è pari a 42.900 euro, che possono però scender fino a 36.900 euro in caso di rottamazione, grazie agli ecoincentivi statali dedicati alle auto elettriche. L’allestimento Lounge invece ha un listino più alto, che parte da 47.900 euro, che possono diventare 44.900 in caso di permuta o rottamazione, grazie al contributo della Casa e dei concessionari Toyota.

Tra le vantaggiose formule di acquisto per i clienti ci sono anche il noleggio a lungo termine KINTO One, incentrato sulla versione Pure 2WD e che prevede il pagamento di un canone pari a 299 euro IVA esclusa – che comprende assicurazione RCA/I&F, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e veicolo sostitutivo per tutta la durata del noleggio – per un periodo di 48 mesi e percorrenza di 40.000 km, a fronte di un anticipo di 11.290 euro IVA esclusa.

Non è tutto, perché la Casa offre anche il cosiddetto pack Toyota Easy Next, che prevede una rata di 249 euro per 48 mesi e percorrenza di 40.000 km, con anticipo di 8.720 euro. La gamma MY23 di Toyota bZ4X è già ordinabile oggi in Italia e le consegne sono previste già nella prima metà del 2024.