Mercedes-Benz CLE Coupé in anteprima ad Auto e Moto d’Epoca

Salone Auto e Moto d’Epoca e la Stella a tre punte. Come definire il concetto di Classe dal 1886 a oggi. Il viaggio Mercedes-Benz Italia nel mondo delle coupé.

La storica città di Bologna è stata recentemente sede di un evento automobilistico straordinario, l’Auto e Moto d’Epoca 2023, in cui Mercedes-Benz Italia, in collaborazione con il Mercedes-Benz Registro Italia, ha creato il ponte che collega il glorioso passato del marchio con uno sguardo entusiasmante al suo futuro. Per quasi 140 anni, la potenza di Stoccarda ha plasmato continuamente i parametri dell’industria automobilistica attraverso l’innovazione, il design e l’eccellenza tecnologica, pietre miliari che si sono incise nelle cronache della storia automobilistica.

Dal 26 al 29 ottobre scorso, le strade della città sono state testimoni di una straordinaria esposizione mentre alcuni dei modelli più iconici di Mercedes-Benz, un mix di passato e futuro, hanno sfilato in omaggio alla città. Questo ha segnato un momento significativo poiché Bologna è diventata la prima ad ospitare quello che si è evoluto in uno dei principali eventi al mondo per gli appassionati del patrimonio automobilistico, sia su due che su quattro ruote.

Al centro dell’area espositiva di Mercedes-Benz quest’anno c’era la storia dei coupé, dove i riflettori si sono soffermati sul presente, il nuovo CLE Coupé, al suo debutto italiano. Accanto a questo gioiello moderno, una selezione delle sue illustri antenate: la 280 SE (W 111), la 280 CE (C 123), la 560 SEC (C 126) e la CLK 55 AMG (C 208).

La star dello spettacolo, il nuovo Mercedes-Benz CLE Coupé, ha fatto un ingresso trionfale come portabandiera del retaggio coupé del marchio. Il suo design, testimonianza dell’impegno di Mercedes-Benz verso la purezza sensuale, unisce eleganza sportiva con un linguaggio stilistico moderno.

Incarnando una grazia atletica, l’esterno del CLE Coupé vanta proporzioni iconiche di Mercedes, mentre l’interno sprigiona lusso sportivo, ospitando display digitali all’avanguardia e illuminazione ambientale, creando un’esperienza personalizzata e coinvolgente per i passeggeri.

Ciò che distingue questo nuovo modello è l’esperienza di guida elettrificata, stabilendo nuovi standard di efficienza attraverso l’elettrificazione sistematica e un ridimensionamento intelligente, riflettendo l’impegno del marchio verso un futuro sostenibile e orientato alle prestazioni.

Il passato e il futuro intrecciati, simbolo del legame intrinseco che caratterizza la storia del marchio. Oltre alla staticità dell’esposizione, un inedito “fuorisalone” ha reso omaggio a Bologna con la parata di vetture classiche Mercedes, celebrando il ruolo pionieristico del costruttore automobilistico di Stoccarda in quasi 140 anni di storia automobilistica e il suo impegno a guidare l’industria verso il futuro della mobilità.

Il Salone Auto e Moto d’Epoca non è stato semplicemente un’esposizione, ma un viaggio nel tempo, in cui la classe senza tempo di Mercedes-Benz e l’impegno nel ridefinire l’eccellenza automobilistica erano fieramente esposti. Mentre si abbassano i sipari su l’evento di quest’anno, lascia un’eco duratura di un’eredità che definisce la classe dal 1886.