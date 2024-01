Un successo già scritto. Il ritorno in scena dei Club Dogo doveva “spaccare” e ogni indizio lascia presagire che sarà proprio così. Sull’onda del nuovo omonimo album, Gué Pequeno, Jake La Furia e Don Joe hanno annunciato le date dei loro concerti, comprendente quella di San Siro, che probabilmente andrà sold-out nel giro di poco. Intanto, sono già introvabili i biglietti per la tappa al Forum di Assago.

I fan si dicono entusiasti dell’ultimo lavoro, riconoscendo la stessa graffiante impronta degli anni d’oro. Quando il terzetto rap era una cosa sola, osannata dal Nord al Sud Italia. Dal sound ai testi politicamente scorretti, il disco ne rispecchia a pieno lo stile, in chiave evolutiva.

La Lamborghini Urus "marmorizzata"

Oltre al talento, Gué Pequeno riesce sempre a far parlare di sé anche nel privato. Lo spirito estroverso viene riflesso a pieno pure dal suo garage di auto, dove si possono trovare alcune delle supercar più esclusive al mondo. Nessun bolide ne descrive forse meglio l’essenza della Lamborghini Urus con finitura marmorizzata, il pezzo pregiato della collezione.

Realizzata su misura dalla Casa del Toro (a proposito di “tori”, avete visto che spettacolo le vetture del campione interista Lautaro Martinez?), è un esemplare unico al mondo, un’opera d’arte in movimento, con cui presentarsi alle occasioni importanti. Nelle venature, la tipica superficie del marmo è riprodotta in maniera sublime.

Il super SUV di Modena raggiunge così delle vette inedite sotto il profilo estetico, abbinato a performance da sogno. Sotto il cofano monta un V8 biturbo da 4 litri, in grado di erogare 650 CV e 850 Nm di coppia, per uno “0-100” in soli 3,6 secondi e una velocità massima di 305 km/h. E il prezzo? Beh, come immaginerete è al di fuori della portata dei "comuni mortali": 230.000 euro, più optional e wrapping. Potenza, lusso e raffinatezza elevati all’ennesima potenza, che incarnano il desiderio di Gué Pequeno di vivere la vita al massimo, e di distinguersi dalla massa.

"Lambo" e non solo

Tra lui e le "Lambo" è amore vero, suggellato pure dalla Aventador LP 700-4 (qui il listino), una supercar capace di spingersi fino ai 350 km/h. A conferma del forte senso di appartenenza al marchio, il rapper ci ha, oltretutto, scritto un pezzo, intitolato, appunto, Lamborghini, cantato insieme a Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini. Nel video compare la Murcielago, antenata dell’Aventador con un V12 da oltre 230mila euro. Corsi e ricorsi storici. Un’esponente del Made in Italy posseduta da Gué lo è poi la Ferrari 488 GTB, una supercar da 325 km/h. Inoltre, in veste di testimonial ha collaborato con Lancia per la Delta Integrale rossa, oggi a ruba tra i collezionisti.

Non appena ne ha l’occasione, Gué mostra i pezzi pregiati della collezione nei videoclip. In Mr. Fini ha, ad esempio, utilizzato la Rolls-Royce Phantom in versione Drophead cabriolet, e sono frequenti le apparizioni della Porsche 996 Carrera “Turbo Look”, la prima di una lunga lista di meraviglie: la risposta ideale al Cayenne di Lazza. Ma il suo primo amore vi sorprenderà: una Fiat 500, guidata con orgoglio lungo le strade di Milano. Chissà su quale gioiello di macchina farà salire Vera Gemma al loro prossimo appuntamento: stando alle indiscrezioni, tra i due ci sarebbe una sintonia speciale.