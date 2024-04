Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

La “regina delle televendite” è tornata libera nel 2015, e non sembra passarsela male: il settimanale Diva e Donna ha immortalato Wanna Marchi insieme all’inseparabile figlia Stefania Nobile a bordo di uno dei SUV più potenti e costosi del mondo, un Lamborghini Urus che non passa inosservato neanche sotto la vernice nero opaco.

Le due donne, che erano state condannate a 9 anni e mezzo per associazione a delinquere e truffa aggravata, dopo aver scontato la pena sono tornate prepotentemente alla ribalta grazie al documentario di Netflix “Wanna”, andato in onda nel 2022.

Wanna Marchi immortalata su una Lamborghini

“Per noi è una pagina chiusa”, aveva dichiarato qualche tempo fa Wanna Marchi parlando della lunga vicenda giudiziaria che l’ha vista protagonista insieme ai suoi sodali dopo il celebre scoop di Striscia la Notizia del 2001. Sono passati ormai molti anni, e la regina delle televendite è una donna libera.

A quanto è dato di sapere, Wanna Marchi è tornata a fare l’imprenditrice insieme alla figlia Stefania Nobile, ma avrebbe spostato il centro dei suoi affari in Albania, dove gestisce alcuni locali. E gli affari devono andare bene: un recente servizio pubblicato sul settimanale Diva e Donna immortala madre e figlia a bordo di uno dei SUV più potenti e costosi del mondo.

Wanna Marchi ha scelto una Lamborghini Urus, descritta sulle pagine del settimanale come “un lussuoso bolide che sul mercato oggi vale 243mila euro, accessorio più, accessorio meno”. Il super SUV Lamborghini è molto gettonato tra i pochissimi che possono permetterselo: sin dall’uscita ha conquistato il cuore di pubblico e critica, finendo nelle collezioni di personalità come Rafael Leao, Francesco Totti e Gué Pequeno, che ha scelto per sé un esemplare personalizzato unico al mondo.

Lamborghini Urus, un bolide da 240mila euro

Non è la prima volta che Wanna Marchi e Stefania Nobile vengono avvistate a bordo della loro Lamborghini Urus: già nel 2022 il loro super SUV era stato immortalato parcheggiato in Corso Buenos Aires, nel cuore di Milano. Oggi il fiammante Urus della regina delle televendite, color nero opaco, torna a far parlare di sé per essere apparso sulle pagine del noto settimanale.

Il bolide di Wanna Marchi, col suo motore V8 biturbo in grado di sprigionare ben 666 cavalli di potenza, è in vendita a un prezzo di listino che parte da 232.490 euro. Inutile dire che non si tratta di una vettura per tutti, anzi: “Grazie alle televendite a quanto pare hanno messo da parte un vero e proprio tesoro”, si legge sul Messaggero. E c’è da starne certi: nel 2022, durante una puntata di “Non è l’Arena”, la Marchi aveva infatti dichiarato di percepire dallo Stato appena 600 euro di pensione al mese. Secondo i cronisti si trattò di una provocazione: era da poco uscito il documentario Netflix “Wanna”, dedicato alla vita della donna e alle sue vicende giudiziarie, e le sorti dell’imbonitrice tv erano appena state risollevate, trainate dal grande successo della docu-serie.

Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno sostenuto in diverse occasioni di non essersi mai pentite: durante la lunga intervista al centro dello show targato Netflix, la Marchi aveva affermato: “Ci siamo pentite? Assolutamente no. Facevamo quello che tutti continuano a fare, in primis lo Stato con il gioco d’azzardo. Per noi è una pagina chiusa”.