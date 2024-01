Via ai pre-ordini di Moto Guzzi Stelvio, la on-off della Casa di Mandello del Lario che può regalare vantaggi esclusivi a chi la acquisterà in anticipo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Piaggio Un dettaglio della nuova Moto Guzzi Stelvio

Manca ormai davvero poco per l’arrivo della nuovissima Moto Guzzi Stelvio sulle strade italiane, con la due ruote della Casa di Mandello del Lario pronta a stupire tutti. La on-off, infatti, è già in pre-ordine sul sito web dedicato e a tutti coloro che riusciranno a prenotarsi online per l’acquisto saranno dedicati dei vantaggi esclusivi.

Prezzo e pre-ordine della Stelvio

Il debutto su strada deve ancora attendere, ma quello online è già avvenuto. Stelvio, la nuovissima on-off di Moto Guzzi, è infatti sbarcata sul web per il suo pre-ordine, con gli appassionati del marchio che possono già prenotare l’esemplare sul web e successivamente ritirarlo in concessionaria.

Per prenotare uno dei modelli, infatti, basta collegarsi alla pagina dedicata del sito web Moto Guzzi e scegliere un concessionario della rete presso il quale sarà fissato un appuntamento per concludere l’acquisto. Il prebooking è stato aperto il 15 gennaio 2024 e resterà valido fino al 15 febbraio 2024. Un mese, dunque, per accaparrarsi un modello della Stelvio che, oltre a essere un privilegio, permetterà ai primi possessori della moto di avere dei vantaggi esclusivi in supervalutazione dell’usato oppure validi per l’acquisto di accessori e merchandising.

Vantaggi non da poco per l’acquisto della Moto Guzzi Stelvio che è proposta a 16.499 euro, mentre la versione dotata dell’innovativa piattaforma di assistenza alla guida PFF Rider Assistance Solution è in vendita a 17.299 euro.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Piaggio

Moto Guzzi Stelvio, la on-off che sa di avventura

Svelata in anteprima a EICMA 2023, la Stelvio è la on-off di Moto Guzzi pensata per il viaggio avventuroso. Nata su una piattaforma tecnica nuova e assolutamente moderna, di tratta di una enduro unica per la sua classe di cilindrata con la trasmissione ad albero cardanico e con il parabrezza regolabile in altezza elettricamente.

Un modello la cui aerodinamica ha beneficiato di uno studio molto approfondito per massimizzare la protezione dall’aria, il comfort e il piacere di guida. Su tutti, il parabrezza è stato oggetto di un particolare studio e, grazie alla sua forma particolare, è in grado di deviare i flussi evitando vortici di aria posteriori. Tutto ciò è possibile, oltre al parabrezza, anche grazie all’aiuto di due deflettori laterali.

Appena introdotto nel V100 Mandello, il motore che è montato sulla Stelvio è il “compact block”. Si tratta di un motore ulteriormente affinato e assolutamente all’avanguardia per progettazione e costruzione. Compatto e leggero, permette infatti di avere una ciclistica agile e dal piglio sportivo. Si tratta di un bicilindrico a V trasversale di 90° con raffreddamento a liquido e distribuzione a doppio albero a camme in testa con bilancieri a dito e 4 valvole per cilindro.

Il cambio a sei marce, rivisto per renderlo ancora più fluido e morbido negli innesti, rende la Stelvio ancora più sportiva. E la potenza? La massima è di 115 CV a 8.700 giri/min, mentre la coppia massima è di 105 Nm a 6.750 giri/min, con l’82% disponibile già da 3.500 giri/min e il limitatore fissato a ben 9.500 giri/min.

Stelvio, tra l’altro, è la prima Moto Guzzi disponibile con PFF Rider Assistance Solution, l’innovativa piattaforma di assistenza alla guida che garantisce funzioni che svolgono un ruolo fondamentale sul fronte della sicurezza attiva. Èè basata sulla tecnologia radar sviluppata da Piaggio Fast Forward, la società specializzata in robotica, con sede a Boston, fondata nel 2015 dal Gruppo Piaggio.