La nuova ed esclusiva versione di Moto Guzzi

Moto Guzzi presenta una edizione speciale della V7: la nuova Stone Ten realizzata per omaggiare la community di appassionati della Casa dell'Aquila

Fonte: Ufficio Stampa Moto Guzzi Presentata la nuova Moto Guzzi V7 Stone Ten.

Moto Guzzi rende omaggio ai dieci anni di The Clan, la community ufficiale dei possessori e degli appassionati della Casa dell’Aquila, con una moto speciale: la V7 Stone Ten, nuova ed esclusiva versione della roadster più iconica del marchio italiano.

Moto Guzzi V7 è sempre più la regina delle roadster, grazie a un incredibile successo di vendite che è proseguito anche nel 2023: un vero e proprio mito che nel corso degli anni è riuscito a rinnovarsi di continuo, andando a conquistare anche le nuove generazioni di motociclisti, sempre perdere il suo carattere autentico ed esclusivo.

Nuova Moto Guzzi V7 Stone Ten

In occasione del Motor Bike Expo di Verona, l’azienda di Mandello del Lario, dopo aver dato il via ai pre-ordini di Moto Guzzi Stelvio, ha svelato il modello con l’inedito allestimento che celebra i Guzzisti e il loro amore per il marchio: la nuova Moto Guzzi V7 Ston Ten.

L’allestimento rappresenta un omaggio che celebra i dieci anni di vita di Moto Guzzi The Clan: la community ufficiale di possessori e appassionati del marchio italiano nata nel 2014. In un decennio migliaia di motociclisti, accomunati dalla passione per i modelli di Moto Guzzi, hanno condiviso esperienze, partecipando a raduni e incontri e diventando spesso anche compagni di viaggio e avventure.

Moto Guzzi The Clan, al giorno d’oggi, conta oltre 50.000 iscritti provenienti da ogni angolo del mondo. Una community internazionale che Moto Guzzi ha voluto omaggiare con una V7 speciale, dedicata a tutti i veri appassionati della Casa dell’Aquila.

La Moto Guzzi V7 Stone Ten è caratterizzata da una fascia a scacchi bianchi e neri e bordata di rosso: percorre la parte superiore del serbatoio affiancandosi alla superficie verniciata di nero ed è ispirata al logo di The Clan. Ai lati, invece, il serbatoio presenta una colorazione in bianco pastello lucido che va a creare un contrasto con il nero dei fianchetti laterali.

Le molle degli ammortizzatori verniciate in rosso e le cucitore rosse a contrasto della sella, vanno a sottolineare ulteriormente l’anima sportiva della V7 Stone Ten. Anche l’inconfondibile aquila sui lati del serbatoio e la scritta Moto Guzzi sul canale di entrambi i cerchi di ruota sono colorate in rosso.

Una sportiva dedicata agli appassionati

L’equipaggiamento della speciale V7 che celebra il decennale di The Clan, è composto dagli specchi retrovisori “bar end” che conferiscono alla moto un profilo ancora più dinamico e filante. Tra le personalizzazioni riguardano anche il twin 850 Moto Guzzi, i coperchi delle teste realizzati in color grafite, e le protezioni dei corpi farfallati in alluminio anodizzato nero.

L’impianto di scarico Arrow presenta terminali marchiati Moto Guzzi e fornisce alla moto prestazioni migliori sul fronte della potenza, che rispetto alle altre versioni di V7 sale da 48 a 48 kW (66,5 Cv) a 6.700 giri al minuto, sia per quanto riguarda la coppia che passa da 73 a 75 Nm a 4.900 giri al minuto.

Gli appassionati di due ruote che vogliono mettere le mani sulla nuova Moto Guzzi V7 Stone Ten non dovranno aspettare molto: il modello dedicato alla community The Clan sarà disponibile a partire dal mese di aprile al prezzo di 10.499 euro.