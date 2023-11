I piloti sono pronti per un nuovo fine settimana di qualifiche e gara, ormai il Mondiale sta volgendo al termine: gli orari per seguire la F1 in TV

Fonte: ANSA Prove libere, qualifiche e gara: tutti gli orari per seguire la F1 in Brasile in TV

È tutto pronto e si parte già da oggi 2 novembre con tutti gli appuntamenti che riguardano la Formula 1. I piloti sono atterrati in terra brasiliana e si stanno preparando per la gara di domenica 5 novembre. Come ogni weekend, anche noi potremo seguire i nostri idoli in TV, basta restare connessi per sapere gli orari delle dirette Sky e del programma in differita su TV8.

Il Gran Premio del Brasile è l’appuntamento che vedrà impegnati i piloti in questi giorni. Nuova tappa nel continente americano: dopo il Messico, si corre in Brasile, appunto. Le monoposto sono calde e i piloti sono pronti per correre e dare il meglio di sé sul tracciato di San Paolo, che come sappiamo è dedicato alla memoria di Carlos Pace, grande pilota automobilistico brasiliano di origini italiane scomparso nel lontano 1977.

Il format torna come quello che abbiamo visto nel GP del Texas, ci saranno quindi le qualifiche shootout e la Sprint Race. Non è un mistero che i titoli siano ormai già stati assegnati, il primo posto è ormai dell’indiscusso Campione del Mondo Max Verstappen, che non si è lasciato sfuggire nemmeno un’occasione (o quasi) per dare il meglio di sé, e sembra non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari.

Oggi la sfida quindi è aperta praticamente “solo” per il secondo posto, una gran lotta in cui i piloti sgomiteranno, per il titolo costruttori che dovrebbe essere nelle mani di una delle scuderie del mitico trio Ferrari, Mercedes, McLaren, sempre più agguerrite.

La programmazione in TV

Il GP del Brasile, come ogni weekend, sarà visibile anche in TV. Verrà trasmesso in diretta dal circuito Carlos Pace di San Paolo da Sky, oltre che in streaming su Now e SkyGo. Sul canale del digitale terrestre TV8 invece sarà possibile vedere la programmazione in differita, per tutti coloro che non hanno la possibilità di seguire le dirette Sky. Su TV8 ci saranno le qualifiche del venerdì, le qualifiche shootout e la Sprint Race del sabato, ovviamente anche l’appuntamento con la gara della domenica. Di seguito vediamo tutti gli orari e il programma.

Il programma del GP Brasile in diretta su Sky

Venerdì 3 novembre

ore 15.30: Prove Libere 1

ore 19.00: Qualifiche

Sabato 4 novembre

Ore 15.00: Qualifiche shootout

Ore 18.45: Warm Up

Ore 19.30: Sprint Race

Domenica 5 novembre

ore 18.00: Gara

Il programma del GP Brasile in differita su TV8

Venerdì 3 novembre

ore 22.00: Qualifiche

Sabato 4 novembre

ore 19.30: Qualifiche shootout

ore 21.30: Sprint Race

Domenica 5 novembre

ore 21.30: Gara

Come abbiamo detto, i titoli mondiali – sia piloti che costruttori – sono stati assegnati a Max Verstappen e alla Red Bull ormai da tempo, motivo per il quale oggi il focus degli appassionati e l’attenzione degli addetti ai lavori sono rivolti alla lotta per il secondo posto nel Campionato Mondiale.

Alcuni sostengono che il titolo di Vice Campione del Mondo sia solo una “magra consolazione”, eppure gli appassionati di questo sport sanno che non è solo una questione di riconoscimenti e risonanza, ma di tanto denaro.

Il circuito di Interlagos

L’autodromo José Carlos Pace è stato inaugurato nel 1940 e ha ospitato ben 39 GP di Formula 1. È lungo 4.309 metri e presenta in tutto 15 curve, è uno dei pochi in cui i piloti corrono in senso anti-orario e, come accade anche a Città del Messico, si trova in quota, arrivando a 700 metri sul livello del mare.

È uno dei più amati dai piloti, nonostante le varie critiche che si sono susseguite negli anni. Grazie ai tratti tecnici, alle curve a medio-bassa velocità e ai cambi di pendenza, si tratta di un tracciato che ospita gare agguerrite tra sorpassi e battaglie in diversi punti della pista.