Tutto pronto per il GP di Formula 1 in terra americana, i piloti correranno la loro gara in USA: gli orari per seguire tutto il fine settimana in TV

Weekend americano per i piloti di Formula 1, che dopo il weekend in Qatar – che ha visto Verstappen vincitore e Campione del Mondo – tornano più carichi che mai ad affrontare prove libere, qualifiche e gara negli Stati Uniti.

Con la Sprint Race cambia il format, le Ferrari sono pronte ad affrontare le Red Bull per la pole position. Le prove libere inizieranno questa sera alle ore 19.30, mentre le qualifiche alle 23.00, orari inconsueti a causa del fuso orari, come sappiamo. Come al solito ovviamente le qualifiche ci diranno i nomi in ordine di posizione sulla griglia di partenza nella gara di domenica 22 ottobre. E come ogni fine settimana, anche questo sarà trasmesso totalmente in diretta e streaming su Sky, ma anche in differita sul canale del digitale terrestre TV8.

Sul circuito di Austin proprio oggi, venerdì 20 ottobre, si terranno le prove libere e le qualifiche del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2023. Si parte alle 19.30 con la prima e unica sessione di prove libere del fine settimana e alle 23.00 invece si terranno le qualifiche ufficiali. È tutto pronto per il GP degli Stati Uniti sul circuito di Austin, si tratta del diciottesimo appuntamento del calendario del Mondiale di Formula 1 2023.

Il programma ha subito delle modifiche rispetto al solito, infatti già da oggi è stato rivoluzionato: è prevista una sola sessione di prove libere questa sera (orario italiano) e le qualifiche tradizionali (con Q1,Q2 e Q3) invece partiranno alle ore 23, anticipate di un giorno rispetto al programma consueto, in modo da poter correre domani la Sprint Race, la quinta dell’anno. Sappiamo che le qualifiche di stasera delineeranno la griglia di partenza della gara di domenica.

Il GP USA sta per andare in onda, a orari fuori dal comune, visto che si terrà negli Stati Uniti e il fuso chiaramente è diverso da quello europeo. Le prove libere e le qualifiche del GP di Austin saranno trasmesse in diretta TV e in live streaming su Sky e NOW (dalle 19.30 e dalle 23.00). Le qualifiche saranno visibili anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) in differita alle 00.30.

Il programma del GP Stati Uniti in diretta su Sky

Venerdì 20 ottobre

ore 19.30 – 20.30: Prove libere

ore 23.00 – 00.00: Qualifiche

Sabato 21 ottobre

ore 19. 30: Sprint Shootout

ore 00.00 – 01.00 Sprint Race

Domenica 22 ottobre

ore 21.00: Gara

Il programma del GP Stati Uniti in differita su TV8

Venerdì 20 ottobre

ore 22.00: Qualifiche

Sabato 21 ottobre

ore 23.30: Sprint Shootout

ore 1.30: Sprint Race

Domenica 22 ottobre

ore 22.30: Gara

Nonostante entrambi i titoli mondiali di Formula 1 sono stati ampiamente assegnati – alla Red Bull quello Costruttori e a Max Verstappen quello riservato ai piloti – la massima serie automobilistica è impegnata in una delle trasferte più complesse della stagione.

Le scuderie saranno in pista anche questo fine settimana, ma lontane dal loro quartier generale nel Vecchio Continente, i piloti sono volati negli Stati Uniti, e saranno comunque lontani per tre Gran Premi di fila. Se questo fine settimana vedremo infatti la gara ad Austin, il prossimo li vedremo invece in Messico, e infine in Brasile, il 5 novembre, in attesa del rush finale.

Il circuito

I piloti correranno il GP degli Stati Uniti sul Circuit of the Americas, costruito alla periferia sud-est di Austin, capitale del Texas. È il primo costruito sul suolo americano proprio per ospitare la F1, progetto dell’architetto tedesco Hermann Tilke.

Il tracciato è stato inaugurato ufficialmente da Mario Andretti e dal 2012 è sede del GP degli Stati Uniti d’America di F1. Lungo 5.513 metri, composto da 20 curve. Il Circuit of the Americas è amato da piloti e appassionati e – nonostante due lunghi rettilinei – richiede un alto carico aerodinamico proprio per la complessità dei suoi settori.

Tante le curve veloci ad ampio raggio e numerosi i saliscendi, uno dei momenti più spettacolari della gara è la partenza: i piloti si trovano subito a dover affrontare un rettilineo in salita che arriva a una pendenza dell’11% e che termina con una curva cieca, a gomito.