Fonte: Ferrari Media Center La gara è in programma alle 18 di domenica 3 novembre

La stagione 2024 di Formula 1 entra ufficialmente nella sua fase finale: il tour americano continua con il GP del Brasile, quartultimo appuntamento della stagione che ha ancora tanto da dire. Dopo la recente vittoria di Sainz in Messico, accompagnata da un sesto posto di Verstappen, infatti, sia la classifica piloti che quella costruttori hanno registrato diversi scossoni. Le ultime gare saranno fondamentali per assegnare i titoli e l’appuntamento brasiliano, come ogni anno, potrebbe rappresentare un vero e proprio crocevia della stagione.

Il GP del Brasile è in programma questo week end, con il semaforo verde della gara programmato per il pomeriggio (ora italiana) di domenica 3 novembre. Come al solito, tutto il week end, già a partire da venerdì con prove libere e qualifiche della Sprint Race, sarà trasmesso in TV e in streaming. Per seguire il week end di Formula 1 in Brasile è possibile collegarsi a Sky (bisogna aver attivato il pacchetto Sky Sport) oppure a NOW (con il Pass Sport) per la diretta streaming. La gara sarà trasmessa, in differita, anche in chiaro su TV8. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sugli orari di trasmissione.

La Formula 1 va in Brasile

Il GP del Brasile si disputerà sullo storico circuito di Interlagos. Si tratta di un appuntamento fondamentale per la stagione. In calendario, infatti, ci sono solo altre quattro gare e sia la classifica piloti che quella costruttori, con Ferrari ora al secondo posto, sono ancora tutte da definire. Per quanto riguarda il mondiale piloti, Verstappen è in testa ma non vince da ben 10 gare. Il digiuno del campione del mondo ha permesso a Norris di avvicinarsi in classifica. Il sorpasso è difficile ma non impossibile.

Molto più facile, invece, per Ferrari superare McLaren e conquistare la prima posizione nel mondiale costruttori. La Casa di Maranello, infatti, è attualmente al secondo posto con 29 punti in meno rispetto alla rivale britannica. Ricordiamo che Ferrari ha vinto gli ultimi due GP e può guardare con fiducia al GP del Brasile con l’obiettivo di arrivare a un’altra vittoria. Un risultato di questo tipo potrebbe consentire a Maranello di compiere un passo importante in vista della conquista del titolo.

Gli orari in diretta su Sky del GP del Brasile

L’intero GP del Brasile sarà trasmesso da Sky (e in streaming su NOW). La gara è programmata alle 18 di domenica 3 novembre, un orario ideale per gli spettatori italiani che, però, non potranno guardare il GP in diretta su TV8 (dove è prevista la differita anche se ci sarà la diretta della Sprint Race. Ecco tutti gli orari:

Venerdì 1° novembre

Ore 15.30: Prove libere 1

Ore 19.30: Qualifiche Sprint

Sabato 2 novembre

Ore 15: Sprint

Ore 18.15: Warm Up

Ore 19: Qualifiche

Domenica 3 novembre

Ore 18: Gara

Gli orari su TV8

Sabato 2 novembre

Ore 15: Sprint (diretta)

Ore 19: Qualifiche (differita)

Domenica 3 novembre