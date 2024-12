Ultimo appuntamento in calendario per il campionato del mondo di Formula 1 2024: Ferrari e McLaren si giocano il titolo costruttori al Gran Premio di Abu Dhabi

Fonte: Getty Images Come seguire il GP di Abu Dhabi di Formula 1 2024 in TV e streaming

Chi si aggiudicherà il titolo costruttori? Il campionato del mondo di Formula 1 2024 non ha ancora dato tutti i suoi verdetti. Se Max Verstappen ha già realizzato il poker personale, la battaglia per l’altro alloro iridato rimane aperta. Al GP di Abu Dhabi l’onore di sancire un verdetto, che potrebbe stavolta sorridere alle Ferrari. Sebbene non partano con i galloni del pronostico, le monoposto di Maranello hanno ancora modo di superare le McLaren proprio in prossimità del traguardo.

Un secondo posto che vale oro

Il secondo posto conseguito da Leclerc in Qatar vale oro. Un (clamoroso, questo va detto) sorpasso sulle frecce di Woking in classifica vorrebbe dire sfatare un lungo tabù. Che prosegue dal lontano 2008, ai tempi di Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Oggi i riflettori sono puntati addosso sull’alfiere monegasco e sul compagno di squadra, Carlos Sainz, al suo ultimo impegno prima del passaggio alla Williams.

Seppur il divorzio sia già stato ufficializzato, lo spagnolo cercherà di lasciare il segno e anche sul suo apporto fa affidamento il team manager, Frederic Vasseur. Solo con una brillante prova di entrambe le Ferrari hanno una chance di ribaltare il -21. Dal canto loro, le McLaren sono determinate a centrare l’obiettivo, dopo essersi dimostrate più costanti durante l’anno.

Per quanto riguarda, invece, la classifica individuale, Leclerc si gioca la seconda piazza. Distante sette lunghezze da Lando Norris, il “predestinato” ha una ghiotta opportunità da capitalizzare. Mandare un messaggio importante aiuterebbe pure in vista della prossima stagione, quando gli equilibri interni rischiano di venire travolti dal ciclone Hamilton. Il sette volte campione del mondo correrà fra pochi giorni il Grand Prix d’addio in Mercedes e cercherà di lasciare un ottimo ricordo. Il “nemico” numero uno da battere è, nel suo caso, George Russell, rivelatosi più brillante nelle ultime uscite, nonostante la prestazione offerta a Las Vegas sia stata epica.

L’intera programmazione del GP di Abu Dhabi 2024 di Formula 1 potrà essere seguita in esclusiva su Sky Sport F1 HD e, in streaming, su NOW (previa sottoscrizione del pacchetto Sport). In cabina di commento, l’insostituibile duo composto da Carlo Vanzini e Marc Gené. Le qualifiche e la gara potranno essere anche seguiti dai non abbonati su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ma in differita.

Gli orari in diretta su Sky del GP di Abu Dhabi

Venerdì 6 dicembre

Ore 6.45: F1 Academy – Prove Libere

Ore 8: F2 – Prove Libere

Ore 10.15: Paddock Live

Ore 10.30: F1 – Prove libere 1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 11.55: F2 – Qualifiche

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14: F1 – Prove libere 2

Ore 15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 Academy – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Sabato 7 dicembre

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – Prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.10: F2 – Sprint Race

Ore 14.15 Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 16.30: Paddock Live Show

Ore 17.10: F1 Academy – Gara 1

Domenica 8 dicembre

Ore 8.20: F1 Academy – Gara 2

Ore 10.20: F2 – Feature Race

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 14: F1 – Gara

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: Debriefing

Ore 17: Notebook

Ore 17.15: Race Anatomy

Gli orari in chiaro su TV8

Sabato 7 dicembre

Ore 18.30: F1 – Qualifiche (differita)

Domenica 8 dicembre

Ore 17.00: F1 – Gara (differita)