Primo impegno del trittico in calendario, in questo week-end si correrà il GP di Las Vegas di F1: Verstappen ha la chance di chiudere definitivamente i giochi

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images Come seguire il GP di Las Vegas in TV e streaming

Scontata una nuova pausa, l’ultima della stagione, per i giganti della Formula 1 è il momento della verità. Nel rush finale del campionato, che condurrà fino al Gran Premio di Abu Dhabi (previsto l’8 dicembre), non ci sono più seconde chance. Vale già per il GP di Las Vegas, atteso questo fine settimana. Introdotto nel calendario lo scorso anno, potrebbe già assegnare il quarto alloro iridato consecutivo a Max Verstappen.

Il Classe ’97 ha imposto la sua supremazia in terra brasiliana, concludendo sul gradino più alto del podio, affiancato dai due driver Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly, che hanno saputo offrire delle prove maiuscole in condizioni di bagnato. In Nevada trionfò l’olandese nel 2023, davanti a Charles Leclerc e al compagno di paddock Sergio Perez.

La situazione delle due classifiche

Verstappen attualmente conduce in classifica generale con 393 punti, davanti a Lando Norris con 331. Quest’ultimo avrà l’obbligo di conquistare almeno tre punti in più rispetto al pilota della Red Bull, altrimenti arriverà la condanna aritmetica. In ottica ferrarista, è imperdibile la bagarre per il titolo costruttori, dove McLaren primeggia con 593 punti, seguita dalla scuderia di Maranello con 557 e dalla Red Bull Racing con 544 punti. Insomma, la battaglia è apertissima e gli appuntamenti alle porte influiranno in modo importante sul verdetto.

Dopo le critiche ricevute durante l’edizione inaugurale del 2023, gli organizzatori hanno implementato diverse modifiche al GP di Las Vegas sia per i residenti che i visitatori. Le installazioni delle tribune hanno subito un rinvio, al fine di ridurre le interruzioni del traffico, e sono stati aggiunti oltre 10.000 biglietti di ingresso generale, affinché l’evento sia più accessibile. Iniziative di coinvolgimento comunitario e show di intrattenimento completano il programma, surriscaldando l’atmosfera nei giorni precedenti alla gara.

Come seguire l’intero Gran Premio

L’intero week-end del GP di Las Vegas potrà essere seguito in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre terranno banco le prime due sessioni di prove libere, alle 3.30 e alle 7 del mattino. In quella tra venerdì e sabato, alle 3.30, si disputerà la terza sessione, seguita dalle qualifiche, fissate alle 7. Domenica 24 novembre scatterà la gara vera e propria, commentata dall’abituale duo di commentatori Carlo Vanzini e Marc Gené. Sia le qualifiche che il Gran Premio saranno recuperabili in chiaro su TV8, sempre alle 14 di sabato e domenica. Di seguito, riportiamo la programmazione completa, compresi i numerosi approfondimenti garantiti al popolo di abbonati:

Giovedì 21 novembre

Ore 12: conferenza stampa piloti (differita)

Ore 12.30: Paddock Live Pit Walk

Notte giovedì 21, venerdì 22 novembre

Ore 3.15: Paddock Live

Ore 3.30: F1 – Prove libere 1

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 6.45: Paddock Live

Ore 7: F1 – Prove libere 2

Ore 8: Paddock Live

Ore 8.30: Paddock Live Show

Ore 9: conferenza stampa Team Principal (differita)

Notte venerdì 22, sabato 23 novembre

Ore 3.15: Paddock Live

Ore 3.30: F1 – Prove libere 3

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 6.15 Warm Up

Ore 6.30: Paddock Live

Ore 7: F1 – Qualifiche (in differita alle ore 14 su TV8)

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.45: Paddock Live Show

Domenica 24 novembre

Ore 6: Paddock Live

Ore 7: F1 – Gara (in differita alle ore 14 su TV8)

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Debriefing

Ore 10: Notebook

Ore 10.15: Race Anatomy