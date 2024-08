Anche per i piloti di Formula 1 le vacanze sono finite, con il GP d'Olanda, sul circuito di Zandvoort, previsto fra solo poche ore, trasmesso in TV e streaming

Fonte: Getty Images Come seguire il GP d'Olanda 2024 di Formula 1 in TV e streaming

Il “dolce” ruggito dei motori si scatena nei Paesi Bassi. Ricaricate le “batterie”, la Formula 1 proporrà fra poche ore il GP d’Olanda, casa di Verstappen, il cui dominio incontrastato ha scricchiolato un po’ nelle ultime gare. Sospinto dal pubblico amico, Max cercherà di riaffermare la propria superiorità, replicando al tentativo della concorrenza di riaprire i giochi titolati.

Verstappen a caccia di conferme

Con la tradizionale pausa estiva terminata, in Formula 1 è l’ora di accendere il semaforo verde con il GP d’Olanda. Tra le curve di Zandvoort i piloti si contenderanno punti preziosi per la classifica generale, guidata da Vestappen, in difficoltà come non capitava da tanto. Le RB20 hanno mostrato una netta involuzione rispetto alle concorrenti, tanto da mancare alla vittoria da ben quattro appuntamenti. Davanti al pubblico amico, il campione in carica vorrà riscattare un periodo in chiaroscuro, allungando sui rivali.

L’ottimo stato di forma palesato dalle Mercedes le colloca tra le candidate al trionfo, almeno alla vigilia. Perché ogni Gran Premio fa storia a sé e i team avranno cercato di capitalizzare il mese di pausa per apportare i correttivi necessari. Mentre Toto Wolff ha gettato le basi del corso futuro, con l’arrivo di Kimi Antonelli accanto a George Russell previsto nel 2025, il presente continua a essere scritto da Lewis Hamilton. Insieme al compagno di paddock George Russell, il sette volte iridato ha dimostrato un ottimo passo, culminato in due preziose affermazioni.

Nella bagarre ci saranno poi senz’altro le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. I giovani driver possono, infatti, fare affidamento sulle eccellenti performance della vettura, capaci di mettere in difficoltà qualunque avversaria. Da italiani l’attenzione non può, però, che essere canalizzata nelle Ferrari, a una settimana dalla gara di Imola, fresche di delusione per la mancata firma di Adrian Newey, nonostante il lungo corteggiamento.

La programmazione TV e streaming

Il week-end in programma sul circuito di Zandvoort scatterà ufficialmente domani, venerdì 23 agosto, su Sky Sport F1, con il primo turno delle prove libere fissato alle 12.30 e il secondo alle 16. Sarà occasione di testare a fondo le caratteristiche delle monoposto, in attesa del momento clou. Sabato 24 andrà in scena il terzo turno di prove libere alle 11.30, mentre alle 15 gli alfieri si contenderanno la pole position nelle consuete qualifiche.

Infine, domenica 25 sarà tempo del vero e proprio Grand Prix. Anche chi è in viaggio potrà godersi lo spettacolo grazie a SkyGo o NOW, la piattaforma streaming della pay-tv. E chi è sprovvisto di abbonamento? TV8 proporrà qualifiche e gara in differita, rispettivamente alle 18.30 di sabato e alle 18 di domenica.

Gli orari in diretta su Sky del GP d’Olanda

Giovedì 22 agosto

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Venerdì 23 agosto

Ore 10.05: F1 Academy – Prove libere 1

Ore 12.30: F1 – Prove libere 1

Ore 16: F1 – Prove libere 2

Ore 17.25: F1 Academy – Prove libere 2

Sabato 24 agosto

Ore 10.10: F1 Academy – Qualifiche

Ore 11.30: F1 – Prove libere 3

Ore 14.15: Warm Up

Ore 15: F1 – Qualifiche

Ore 17: F1 Academy – Gara 1

Domenica 25 agosto

Ore 10.35: F1 Academy – Gara 2

Ore 15: F1 – Gara

Gli orari in chiaro su TV8

Sabato 24 agosto

Ore 18.30: F1 – Qualifiche

Domenica 25 agosto

Ore 18: F1 – Gara