Ha tutto il "sapore" dell'appuntamento da non fallire per le Ferrari il GP del Qatar 2024 di Formula 1 alle porte: potrà essere seguito anche in TV e streaming

La programmazione TV e streaming del GP di Qatar 2024 di Formula 1

Manca poco alla resa dei conti. Il Gran Premio del Qatar potrebbe scrivere l’ultima, cruciale pagina di una stagione emozionante di Formula 1. Dopo il trionfo iridato già ipotecato da Max Verstappen, dominatore indiscusso del campionato piloti, la lotta si sposta ora sul fronte del titolo costruttori. Il team McLaren, forte di 24 punti di vantaggio, intravede il traguardo, ma le Ferrari non sembrano pronte a gettare la spugna. Tuttavia, le tensioni interne e le difficoltà incontrate nelle ultime gare potrebbero rappresentare un ostacolo non di poco conto nel tentativo di rimonta.

Ai ferri corti

In una Las Vegas che prometteva gloria, le monoposto di Maranello hanno dovuto accontentarsi di un terzo e un quarto posto. La sfida in pista ha avuto il suo culmine in un acceso confronto tra Leclerc e Sainz, con il monegasco che, nel pieno della battaglia per il secondo posto in classifica individuale, sperava in un supporto maggiore dal compagno di squadra.

Sebbene fossero ormai risaputi i rapporti tesi tra i piloti Ferrari, l’episodio rischia di rappresentare un punto di non ritorno. A Frederic Vasseur e ai suoi uomini il compito di gestire una situazione spinosa, l’ennesima di una stagione scandita da alti e bassi. L’ultimo mondiale costruttori firmato Ferrari rimane quello del 2008, quando correvano Kimi Raikkonen e Felipe Massa.

Delle importanti rassicurazioni arrivano, però, sul prossimo campionato. La monoposto ha compiuto degli evidenti progressi e con Lewis Hamilton potrebbe compiere il salto di qualità definitivo. L’alfiere delle Mercedes viene da risposte importanti in Nevada. Partito dalla decima posizione in griglia, è salito sul secondo gradino del podio, a coronamento di una favolosa rimonta.

La programmazione TV e streaming

Il GP del Qatar 2024 di Formula 1 sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport F1 HD e, in streaming, su NOW. Già domani inizierà la programmazione, con la conferenza stampa dei piloti e il Paddock Live Pit Walk. Venerdì si terranno due sessioni di prove libere, seguite dalle qualifiche della sprint alle 18.30. Sabato, invece, gli orari da segnarsi sono quelli delle 15 e delle 19, rispettivamente per la sprint (visibile anche in chiaro su TV8) e le qualifiche della gara, prevista per le 17 di domenica 1° dicembre.

Gli orari in diretta su Sky del GP del Qatar

Giovedì 28 novembre

Ore 15.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 29 novembre

Ore 10.55: F1 Academy – Prove Libere 1

Ore 12: F2 – Prove Libere

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – Prove libere 1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 15.55: F1 Academy – Prove Libere 2

Ore 17.05: F2 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – Qualifiche Sprint

Ore 19.20: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show

Sabato 30 novembre

Ore 13.10: F1 Academy – Qualifiche

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 15: F1 – Sprint

Ore 15.50: Paddock Live

Ore 17.15: F2 – Sprint Race

Ore 18.15 Warm Up

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19: F1 – Qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Paddock Live Show

Ore 21: F1 Academy – Gara 1

Domenica 1° dicembre

Ore 12: F1 Academy – Gara 2

Ore 13.15: F2 – Feature Race

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 17: F1 – Gara

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: Debriefing

Ore 20: Notebook

Ore 20.15: Race Anatomy

Gli orari in chiaro su TV8

Sabato 30 novembre

Ore 15: F1 – Sprint (diretta)

Ore 21.30: F1 – Qualifiche (differita)

Domenica 1° dicembre

Ore 21.30: F1 – Gara (differita)