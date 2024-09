Con ancora vividi i ricordi di Baku, la Formula 1 scende ancora in pista questo week-end, con il GP di Singapore 2024, trasmesso sia in TV sia in streaming

Da tempo la Formula 1 non era tanto incerta e spettacolare. Se il 2023 ha raccontato un’unica grande storia, dominato in lungo e in largo da Max Verstappen, il campionato 2024 continua a riservare gare equilibrate. Dopo la spettacolare battaglia intrapresa sul circuito di Baku, adesso viene il turno del GP di Singapore. I protagonisti attesi al varco rimangono i soliti, ognuno con l’ambizione di salire sul massimo gradino del podio.

Le Ferrari tornano a ruggire

Partite in sordina, le Ferrari hanno cominciato a essere competitive. Lo stato di forma palesato, soprattutto0, da Charles Leclerc induce a sognare. La classe del monegasco non è mai stata messa in discussione, nemmeno dai più ferventi detrattori. Grazie ai recenti successi, anche la classifica generale parla in favore. Autore di una convincente prova in Azerbaijan, conclusa al secondo posto, sembra essere diventato lui l’antagonista numero uno di Verstappen.

Numeri alla mano, Lando Norris lo precede di 17 lunghezze (252 a 235 lunghezze), tuttavia pare accusare un po’ di discontinuità. Nelle occasioni avute per avvicinarsi al leader della generale ha mancato il guizzo, quasi che le pressioni tendano a soffocarlo. Detto ciò, come si suol dire, il ragazzo si farà e magari delle risposte convincenti le offrirà già al GP di Singapore.

Intanto, Verstappen va avanti ad accusare i netti passi indietro della Red Bull. Le monoposto di Milton Keynes fanno molta meno paura, ciononostante sarebbe un grave errore tagliarle fuori dalla corsa alla vittoria. Lo impone la storia recente, il talento del driver portabandiera e l’abilità del team di tirare fuori risorse nascoste.

I veri missili paiono, comunque, nascere altrove, senza uscire dall’Inghilterra. In McLaren hanno sviluppato macchine velocissime, dei bolidi di pura potenza. Qualora confermassero lo stesso trend, sarebbero loro i maggiori favoriti al titolo costruttori. Ma, occhio, a Maranello, perché fanno sul serio. Sotto le direttive del team manager in carica, Frederic Vasseur, ingegneri e piloti danno l’impressione di un fronte unito.

La programmazione TV e streaming

Al solito, il GP di Singapore andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che, in streaming, su NOW. Sostenuta la sessione iniziale di prove libere alle 11.30 di oggi, venerdì 20 settembre, verrà il secondo turno, in programma per le 15. Domani, sabato 21 settembre, scoccherà l’ora delle FL3, alle 11.30, dopodiché largo alle qualifiche, fissate alle 15. Domenica 22 settembre regalerà i massimi picchi di adrenalina, con la gara delle 14.

E i non abbonati? Per loro, la risposta è una e una sola: TV8, l’emittente in chiaro del gruppo. Tuttavia, almeno in questa occasione, la trasmissione avverrà in differita: alle 17 di sabato saranno proposte le qualifiche, alle 18.30 di domenica la gara.

Gli orari in diretta su Sky del GP di Singapore

Venerdì 20 settembre

Ore 9.15: F1 Academy – Prove libere

Ore 11.30: F1 – Prove libere 1

Ore 12.55: F1 Academy – Qualifiche

Ore 15: F1 – Prove libere 2

Sabato 21 settembre

Ore 9: F1 Academy – Gara 1

Ore 11.30: F1 – Prove libere 3

Ore 14.15 Warm Up

Ore 15: F1 – Qualifiche

Domenica 22 settembre

Ore 9.30: F1 Academy – Gara 2

Ore 14: F1 – Gara

Gli orari in chiaro su TV8

Sabato 21 settembre

Ore 17: F1 – Qualifiche

Domenica 22 settembre