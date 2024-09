Il GP di F1 del Gran Premio di Baku 2024 verrà interamente trasmesso in diretta solo su Sky e in streaming su NOW: ecco gli orari per seguire qualifiche e gara

Fonte: Ferrari Media Centre Domenica 15 settembre è in programma il GP di Baku di Formula 1

Dopo la grande vittoria di Leclerc nel Gran Premio d’Italia a Monza, il circus della Formula 1 si sposta in Azerbaijan con il GP di Baku, diciassettesimo appuntamento della stagione. Il Gran Premio è in programma nel corso del week end che sta per iniziare e la gara si svolgerà il prossimo 15 settembre. Si tratta di un appuntamento molto importante per il campionato. Con ancora otto Gran Premi da disputare, infatti, la classifica è ancora tutta da scrivere e il pluricampione del mondo, Max Verstappen, che viene da un digiuno di ben sei GP, non può certo dormire sogni tranquilli.

Verstappen cerca il riscatto, Leclerc il bis

Il GP di Baku è, tradizionalmente, un appuntamento molto importante per il campionato di Formula 1 e anche quest’anno sarà una gara fondamentale per la stagione. I risultati non esaltanti ottenuti da Verstappen nel corso degli ultimi mesi, con l’ultima vittoria arrivata in Spagna a cui sono seguiti sei GP di digiuno, con soli due podi, hanno riaperto la classifica. Il campionato, infatti, sembra chiuso a metà stagione, dopo le 7 vittorie su 10 GP ottenute dal campione del mondo in carica. Dopo le ultime gare, Verstappen sembra battibile.

Oggi, invece, Norris e Leclerc, rispettivamente, secondo e terzo in classifica, non sono lontanissimi e possono aspirare a una sorprendente rimonta. In particolare, Leclerc, con la sua Ferrari, si prepara al GP di Baku con l’obiettivo di centrare un incredibile bis che permetterebbe di prolungare la striscia di buoni risultati ottenuti dal pilota che viene da tre podi (considerando anche i due terzi posti in Belgio e Olanda). Le Ferrari si preparano alla nuova trasferta con rinnovate ambizioni. Il sogno di una vittoria (che sarebbe la terza stagionale) non sembra essere impossibile ma bisognerà lavorare sodo per iniziare subito bene il week end e ottimizzare al meglio le monoposto in vista della gara in programma domenica.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

Tutto il week end del GP di Baku sarà trasmesso in diretta da Sky. Per gli appassionati, quindi, c’è la possibilità di seguire tutte le prove libere e le qualifiche oltre che la gara. La programmazione dà spazio anche alla Formula 2. Gli eventi trasmessi da Sky saranno disponibili anche in streaming, ricorrendo al Pass Sport di NOW (per vedere la Formula 1 su Sky, invece, serve il pacchetto Sport). Per quanto riguarda TV8, questa volta non ci sarà la diretta della gara che, come per le qualifiche, sarà trasmessa in differita e in chiaro sul digitale terrestre. Il semaforo verde del GP di Baku è in programma a partire dalle 13 (ora italiana) mentre la differenza della gara prenderà il via su TV8 a partire dalle 17. Di seguito, riportiamo il dettaglio di tutta la programmazione su Sky e TV8.

Gli orari in diretta su Sky

Venerdì 13 settembre

09.00: Prove libere Formula 2

11.30: Prove libere 1 Formula 1

13.00: Qualifiche Formula 2

15.00: Prove libere 2 Formula 1

Sabato 14 settembre

10.30: Prove libere 3 Formula 1

12.15: Sprint Race Formula 2

14.00: Qualifiche Formula 1

Domenica 15 settembre

09.35: Feature Race Formula 2

13.00: Gara Formula 1

Gli orari in differita su TV8

Sabato 14 settembre

17.00: Qualifiche Formula 1

Domenica 15 settembre