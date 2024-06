Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA F1 GP Austria, tutto il programma del weekend

La Formula 1 si muove verso casa della Red Bull, in Austria, per correre sul Red Bull Ring il suo undicesimo appuntamento dell’anno. Max Verstappen è il re indiscusso della stagione, infatti l’olandese è saldamente in testa alla classifica piloti, mentre le “lattine” devono guardarsi le spalle dalla Ferrari e dalla McLaren che procedono a una distanza pericolosa. Il team diretto da Christian Horner combatte con una punta sola, dato che la seconda freccia, Sergio Perez, sembra essere spuntata. Il messicano, chissà, potrebbe accendersi improvvisamente su un tracciato amico.

Le aspettative del weekend

La stagione non sta regalando grandi sorprese, anche se bisogna constatare una crescita spasmodica da parte della McLaren che grazie a Lando Norris sta iniziando a creare più di un grattacapo per Red Bull e soci, mentre la Ferrari non sembra aver trovato ancora la quadra con gli aggiornamenti che sono stati un fiasco sia a Montreal che a Barcellona. Storicamente la Rossa è capace di regalare eccellenti exploit in terra asburgica e forse questa potrebbe essere l’occasione per ritornare a festeggiare un podio che manca dalla vittoria di Leclerc a Monaco.

Il weekend di gara sarà completamente stravolto perché al Red Bull Ring ritorna il formato Sprint del weekend, il terzo della stagione. Questo prevede il venerdì una sessione di prove libere e le qualifiche Sprint, mentre il sabato si disputano la gara Sprint e le qualifiche valide per il Gp di domenica 30 giugno. Insomma, tornano le mini corse che non sembrano trovare il gradimento del pubblico tradizionale.

Dove vedere il GP Austria F1

Le Prove libere, le qualifiche sprint, la sprint race, le qualifiche tradizionali e, infine, la gara del GP d’Austria della Formula 1 saranno trasmesse in diretta TV da Sky. È possibile visionare gli eventi connessi al GP del Red Bull Ring sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport’, su NOW.

La Sprint Race e le qualifiche del GP d’Austria inoltre si possono vedere in diretta TV in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it mentre la gara F1 del Red Bull Ring è trasmessa in differita a partire dalle ore 18:00 della domenica.

Il programma del weekend della F1 in Austria

Il palinsesto di Sky

Venerdì 28 giugno

08.55: Prove libere Formula 3 (diretta Sky Sport F1)

10.05: Prove libere Formula 2 (diretta Sky Sport F1)

12.30: Prove libere 1 Formula 1 (diretta Sky Sport F1)

14.00: Qualifiche Formula 3 (diretta Sky Sport F1)

14.55: Qualifiche Formula 2 (diretta Sky Sport F1)

16.30: Qualifiche Sprint Formula 1 (diretta Sky Sport F1)

Sabato 29 giugno

09.30: Sprint Race Formula 3 (diretta Sky Sport F1)

12.00: Sprint Race Formula 1 (diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e TV8)

13.30: Sprint Race Formula 2 (diretta Sky Sport F1)

16.00: Qualifiche Formula 1 (diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e TV8)

Domenica 30 giugno

08.30: Feature Race Formula 3 (Sky Sport F1)

10.00: Feature Race Formula 2 (Sky Sport F1)

15.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Il palinsesto di TV8

Sabato 29 giugno

12.00: diretta Sprint Race (TV8 e tv8.it)

16.00: diretta Qualifiche (TV8 e tv8.it)

Domenica 30 giugno