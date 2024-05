È tutto pronto per il Gran Premio di Imola di Formula 1, previsto questo fine settimana, dopo la gara annullata del 2023 a causa dell'alluvione in Emilia-Romagna

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Getty Images La programmazione TV e streaming del GP di Imola di Formula 1

Se ne sentiva la mancanza. Annullata la corsa dello scorso anno per la brutta alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, la Formula 1 è pronta a fare scalo in Italia per il Gran Premio di Imola.

Ferrari e McLaren insidiano Red Bull

Nello storico circuito si attende una nutrita torcida rossa, che non ha mai fatto mancare la propria presenza alla scuderia di Maranello nemmeno nei periodi più complicati. Premesso che le Red Bull appaiano ancora superiori, visti i risultati, le monoposto di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono tornate competitive.

Alle prestazioni convincenti dello spagnolo è seguita la risposta altrettanto decisa del monegasco, attualmente davanti in classifica generale rispetto al compagno di squadra. Sarà interessante scoprire se il pacchetto di aggiornamenti apportato dal team di meccanici e ingegneri contribuirà a ricucire il gap dalle posizioni di testa.

Con i galloni del pronostico parte il solito Max Verstappen, campione in carica. Tra il fuoriclasse olandese e la pista corre buon sangue, come certificano i successi da egli ottenuti nelle passate edizioni.

Anche nel 2020 si era destreggiato in modo eccelso, nonostante lo strapotere Mercedes. Allora lo tradì la macchina, dopo aver messo la freccia su Valtteri Bottas, occupando la seconda posizione.

Il passo avanti compiuto sul fronte della tenuta mentale gli ha consentito di aprire una nuova era in F1, e batterlo costituisce ogni volta un’impresa. Tuttavia, le sorprese possono sempre capitare e l’incandescente battaglia a Miami lo ha ribadito.

In Florida, la McLaren di Lando Norris ha giocato uno scherzetto alla rivale, mettendo fine la lunga attesa dell’alfiere inglese del primo Grand Prix vinto nella classe regina del motorsport.

Il coronamento di un meraviglioso lavoro in sinergia, votato a ottimare le performance del veicolo. La vera domanda che si pongono gli spettatori è se l’exploit rappresenterà giusto un episodio isolato, oppure l’inizio di una svolta. A livello di spettacolaro, duelli più serrati ai vertici avrebbero un impatto positivo.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

L’intera programmazione del Gran Premio di Imola di F1, il settimo in calendario ma il primo disputato in Europa, potrà essere seguito nella sua interezza soltanto su Sky Sport F1 e, in streaming, su NOW.

A differenza dei due precedenti appuntamenti, non ci sarà alcuna Sprint, bensì tre prove libere (due il venerdì, una il sabato), le qualifiche, alle ore 16.00 del 18 maggio, e, ça va sans dire, la gara vera e propria, che scatterà alle 15.00 di domenica 19 maggio. Su TV8 sarà possibile seguire live le qualifiche e la gara, mentre Cielo trasmetterà la race di Formula 2.

Gli orari in diretta su Sky

Venerdì 17 maggio

ore 09.55: F3 – prove libere

ore 11.05: F2 – prove libere

ore 13.30: F1 – prove libere 1

ore 15.05: F3 – qualifiche

ore 16.00: F2 – qualifiche

ore 17.00: F1 – prove libere 2

Sabato 18 maggio

ore 10.05: F3 – gara Sprint

ore 12.30: F1 – prove libere 3

ore 14.15: F2 – gara Sprint

ore 16.00: F1 – qualifiche

Domenica 19 maggio

ore 08.30: F3 – Feature Race

ore 10.00: F2 – Feature Race

ore 15: F1 – gara

Gli orari in diretta su TV8 e Cielo

Sabato 18 maggio

ore 16.00: F1 – qualifiche (TV8)

Domenica 19 maggio