Nel week-end si consumerà un nuovo capitolo della stagione 2024 di Formula 1 con il GP d’Australia: tutto quello che c’è da sapere per non perdersi nulla in TV

Fonte: Getty Images Gli orari in TV del GP d'Australia di Formula 1 2024

È tempo di fare le ore piccole per gli appassionati di Formula 1. Fra poco prenderà ufficialmente il via il Gran Premio d’Australia, che vedrà al solito come principali candidate alla vittoria le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Proveranno a sabotare i piani della squadra capitanata da Chris Horner le Rosse di Maranello, sempre alla ricerca del primo exploit stagionale.

Nodi da sciogliere sul ritorno di Sainz

Il campionato è iniziato esattamente come si era concluso: con le Red Bull spadroneggianti, sia in Bahrain sia in Arabia Saudita. Ma ogni gara fa storia a sé e l’imminente prova di Melbourne potrebbe riservare anche alcune sorprese. Lungo il circuito dell’Albert Pank andrà in scena uno show imperdibili. Spettacolo e incertezze promettono di tenere incollati allo schermo, dopo l’esaltante edizione 2023, contraddistinta da tre partenze da fermo e un finale al cardiopalma, concluso con il successo di Verstappen davanti a Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

I galloni del pronostico li hanno, ovviamente, i “bibitari”, reduci da due doppiette consecutive. Anche in Arabia Saudita si sono rivelati migliori delle rivali, ma sentire già la vittoria in tasca costituisce un azzardo. Per caratteristiche, Melbourne prende, infatti, le distanze sia da Sakhir sia da Jeddah.

Nel mentre, in Ferrari devono sciogliere i dubbi relativi al ritorno in pista di Carlos Sainz, colpito da un’appendicite. Qualora sventolasse di nuovo bandiera bianca, ne prenderebbe probabilmente il posto il giovane Oliver Bearman, distintosi positivamente al debutto in F1. I due podi di fila ottenuti dal Cavallino Rampante invitano la torcida rossa a far sentire tutto il proprio calore.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

Il week-end di Formula 1 scatterà, di consuetudine, il giovedì, con la conferenza stampa dei piloti. Dunque, nella notte, alle 2.30 sarà tempo della prima sessione di prova libere, a cui ne seguirà una seconda alle 6.00. Tra venerdì 22 sabato 23 marzo andranno in scena le qualifiche, determinanti per stabilire l’ordine di disposizione in griglia: il via è fissato alle 6.00, ma nel corso della giornata ci saranno due ulteriori passaggi, alle 12.00 e alle 14.00.

Infine, ecco lo spegnimento del semaforo verde, tra venerdì 22 e sabato 23 marzo, per la gara vera e propria: sveglie sincronizzate alle 5 in punto. L’intera programmazione, comprensivo degli appuntamenti di Formula 2 e Formula 3, potrà essere seguita in esclusiva su Sky Sport F1 e in streaming su NOW. Per quanto riguarda TV, le qualifiche saranno proposte in differita alle 10 di sabato e la gara alle 14 di domenica.

Gli orari in diretta su Sky

Giovedì 21 marzo

• ore 13: conferenza stampa piloti

Notte giovedì 21-venerdì 22 marzo

• ore 22.45: F3 – Prove Libere

• ore 23.55: F2 – Prove Libere

• ore 2.30: F1 – prove libere 1

• ore 3.55: F3 – Qualifiche

• ore 6: F1 – prove libere 2

• ore 7.25: F2 – Qualifiche

Notte venerdì 22-sabato 23 marzo

• ore 1.10: F3 – Sprint Race

• ore 2.30: F1 – prove libere 3

• ore 4.10: F2 – sprint race

• ore 6: F1 – qualifiche

• ore 12: F1 – qualifiche (replica)

• ore 14: F1 – qualifiche (replica)

Notte sabato 23-domenica 24 marzo

• ore 23: F3 – Feature Race

• ore 1.30: F2 – Feature Race

• ore 5: F1 gara

• ore 10: F1 gara (replica)

• ore 14: F1 gara (replica)

Gli orari in differita su TV8

Sabato 23 marzo

• ore 10: F1 – qualifiche

Domenica 24 marzo

• ore 14: F1 gara