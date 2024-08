La F1 dopo lo scorso weekend corso in Olanda fa tappa in Italia, per l'atteso GP di Monza. Orari e programma dell'evento più atteso dai tifosi italiani

La Formula 1 dopo il weekend olandese a Zandvoort sbarca finalmente in Italia. Questo è il più atteso evento per i tifosi italiani che potranno godere dello spettacolo della F1 a casa propria, all’autodromo di Monza, il tempio della velocità. La voglia è spasmodica perché la Ferrari promette di dar battaglia e preannuncia di essere competitiva sul tracciato più amato, per contendere una vittoria ai tanti rivali in grado di acciuffare il primo posto, dalla McLaren alla Red Bull, passando per la Mercedes. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per qualcosa di indimenticabile. Detto ciò, vediamo gli orari tv e streaming per seguire passo dopo passo ogni frammento del GP di Monza.

La vigilia del GP di Monza

L’ultimo weekend di F1 corso a Zandvoort, in Olanda, ci ha regalato molti spunti interessanti. Il primo è la caduta del regno impenetrabile di Max Verstappen che, tra le “mura amiche”, ha visto vincere l’unico vero avversario per il titolo piloti, Lando Norris. Lo stesso Norris ha messo in mostra i muscoli a bordo di una McLaren che funziona da da dio e che, grazie agli ultimi aggiornamenti, ha una competitività superiore alla Red Bull che adesso è la seconda forza. Verstappen è arrivato a venti secondi dalla monoposto di Woking, quasi un’eternità e un ribaltamento di forze tanto disarmante quanto inatteso.

Ovviamente, sia Verstappen che la sua squadra non ha nessuna intenzione di abdicare e da qui alla fine della stagione venderanno cara la pelle. Più facile difendere il titolo piloti, meno quello costruttori. Adesso le lunghezze di differenza tra McLaren e Red Bull si sono ridotte ad appena 32 punti. Inoltre, le monoposto papaya possono contare su due frecce affilate, come Norris e Piastri, mentre la Red Bull è nelle sole mani di Verstappen, dato che Perez è quasi sempre non pervenuto.

La Ferrari in questo scenario gioca il ruolo di terza in comodo. A Monza arriveranno degli attesi aggiornamenti che potrebbero far volare la Rossa nei prossimi tre appuntamenti, a cominciare proprio dal GP di casa. Leclerc e Sainz hanno ben figurato, contro ogni pronostico in Olanda, e adesso sono pronti a infiammare un pubblico che non sta più nella pelle. Il Cavallino Rampante ha ancora qualche flebile speranza di poter inserirsi almeno nella lotta al costruttori, ma serve vincere da subito.

Il programma del GP di Monza e gli orari TV

Per l’occasione, il weekend del GP di Monza sarà trasmesso in diretta e in chiaro tanto su Sky Sport F1 (ch. 207) quanto su TV 8 (ch. 8 del digitale terrestre). Ovviamente, per gli abbonati sarà possibile seguire ogni evento del GP italiano di F1 in streaming su NowTV e SkyGo. Di seguito il programma completo con gli orari:

Venerdì 30 agosto

09:35 Prove Libere F3 (Sky Sport F1)

11:00 Prove Libere F2 (Sky Sport F1)

13:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1)

15:00 Qualifiche F3 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche F2 (Sky Sport F1)

17:00 Prove Libere 2 F1 (Sky Sport F1)

Sabato 31 agosto

09:30 Gara Sprint F3 (Sky Sport F1)

12:30 Prove Libere 3 F1 (Sky Sport F1)

14:15 Gara Sprint F2 (Sky Sport F1)

16:00 Qualifiche F1 (Sky Sport F1 e TV8)

Domenica 1 settembre