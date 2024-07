La Formula 1 torna a correre, con il GP di Silverstone in programma nel weekend. I dettagli su come seguire in diretta tv e streaming l’intero fine settimana

La F1 ingrana la terza, col terzo appuntamento di fila in altrettante settimane per il mondiale delle quattro ruote. Dopo aver fatto visita al tracciato del Montmelò di Barcellona e al Red Bull Ring di Spielberg, il Circus fa tappa in Gran Bretagna per il GP di Silverstone. Al Silverstone Circuit sarà lotta dura e a denti stretti contro Max Verstappen sia per le Ferrari, che vogliono tornare sul podio senza aiuti, sia per Lando Norris che ha il dente avvelenato con l’olandese dopo quanto accaduto in Austria.

Verstappen nel mirino di Norris

Quattro contro uno, se non addirittura 18 contro uno, escludendo dalla battaglia il compagno di box Checo Perez. A Silverstone, infatti, tutti puntano a ridimensionare le ambizioni di Max Verstappen uscito da Spielberg come “Bad Max”. Il cattivo ragazzo che torna in pista, che forse non se ne è mai realmente andato, ma che in Austria ha mandato su tutte le furie Lando Norris.

L’incidente costato il ritiro al britannico fa ancora male e il pilota McLaren vuole prendersi la rivincita in casa, proprio tra quelle curve in cui Verstappen sa quanto può essere rischioso uscire o perdere. A Copse con Hamilton si ricorda di certo l’impatto con le barriere, nel 2022 una foratura lo costrinse addirittura al 7° posto mentre nel 2023 aveva ottenuto la propria rivincita.

La stessa che vuole Norris che nel GP di casa ha ottenuto come miglior risultato il secondo posto dello scorso anno e che, con una McLaren esplosiva, sogna il colpo.

Dove vedere il GP di Silverstone in TV

Le Prove libere, le qualifiche e la gara del GP di Gran Bretagna a Silverstone della Formula 1 saranno trasmesse in diretta TV da Sky.

È possibile visionare gli eventi connessi al GP sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo o, previa sottoscrizione del ‘pass sport’, su NOW.

Il programma del weekend della F1 a Silverstone

A differenza del weekend passato in Austria, col GP di Spielberg che ha regalato tante sorprese, a Silverstone viene meno parte del programma. In terra britannica, infatti, non ci sarà la Sprint Race.

A Silverstone però correranno anche serie minori, con i giovani di F2 ed F3 che si daranno battaglia per il titolo di categoria per mettersi in mostra su un tracciato storico che per molti di loro potrebbe essere un palcoscenico importante in vista del futuro.

Il palinsesto di Sky

Venerdì 5 luglio

09:40 Prove Libere F3 (diretta su Sky Sport F1);

11:00 Prove Libere F2 (diretta su Sky Sport F1);

13:30 Prove Libere 1 F1 (diretta su Sky Sport F1);

15.10 Qualifiche F3 (diretta su Sky Sport F1);

16:05 Qualifiche F2 (diretta su Sky Sport F1);

17:00 Prove Libere 2 F1 (diretta su Sky Sport F1).

Sabato 6 luglio

10:20 Gara Sprint F3 (diretta su Sky Sport F1);

12:30 Prove Libere 3 F1 (diretta su Sky Sport F1);

14:15 Gara Sprint F2 (diretta su Sky Sport F1);

16:00 Qualifiche F1 (diretta su Sky Sport F1).

Domenica 7 luglio

09:20 Feature Race F3 (diretta su Sky Sport F1);

10:55 Feature Race F2 (diretta su Sky Sport F1);

16:00 Gara F1 (diretta su Sky Sport F1).

Il palinsesto di TV8

Sabato 6 luglio

ore 19:45 Qualifiche F1 (in differita su TV8).

Domenica 7 luglio