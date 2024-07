Tutto il programma e il palinsesto completo per vedere in diretta TV e in streaming lo spettacolo della F1 all'Hungaroring per il GP d'Ungheria di Budapest

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: ANSA La Ferrari SF24 di Charles Leclerc

La F1 torna a correre a Budapest, per il GP dell’Ungheria che vale il dodicesimo appuntamento della stagione. Dopo la settimana di pausa che ha diviso Silverstone dalla gara dell’Hungaroring, i piloti tornano a darsi battaglia in pista con ancora negli occhi il trionfo di Lewis Hamilton che spera di togliersi qualche soddisfazione anche in Ungheria, tracciato in cui negli ultimi dieci anni è quasi sempre finito sul podio.

Ferrari vuole essere protagonista

Se tutti hanno sorriso per il ritorno alla vittoria del Re Nero a Silverstone, sulla pista di casa, c’è chi di sorrisi ne vorrebbe vedere di più nella scuderia Ferrari. La Rossa spera di farne apparire molti sulle bocche dei tifosi, perché in Ungheria le premesse sono delle migliori.

Come sottolineato dal team principale Frédéric Vasseur, infatti, il Cavallino Rampante si presenterà all’Hungaroring con un fondo evoluto che darà ai piloti una vettura con cui esprimersi al meglio. “Sono fiducioso che il pacchetto che avremo a disposizione all’Hungaroring potrà permettere alla nostra squadra di essere protagonista”, conferma ottimista Vasseur.

“La settimana di pausa prima dell’Ungheria ci ha permesso di analizzare a fondo tutti i dati raccolti nelle ultime tre gare – chiarisce il francese – abbiamo quindi constatato che il pacchetto di upgrade recentemente introdotto ha portato i benefici attesi in termini di punti di carico, ma ha anche innescato degli effetti collaterali che hanno peggiorato il comfort di guida di Charles e Carlos. Abbiamo lavorato sodo in azienda e dunque a Budapest porteremo una versione evoluta del fondo che contiamo possa dare ai piloti una vettura con la quale possano esprimersi al meglio delle loro capacità”.

Dove vedere il GP d’Ungheria in TV

Le Prove libere, le qualifiche e la gara del GP di Ungheria di Budapest della Formula 1 saranno trasmesse in diretta TV da Sky.

È possibile visionare gli eventi connessi al GP sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo o, previa sottoscrizione del ‘pass sport’, su NOW.

Il programma del weekend della F1 all’Hungaroring

A Budapest, oltre alla classe regina, correranno anche le serie minori, con i giovani di F2 ed F3 che si daranno battaglia per il titolo di categoria per mettersi in mostra su un tracciato storico che per molti di loro potrebbe essere un palcoscenico importante in vista del futuro.

Il palinsesto di Sky

Venerdì 19 luglio

09:55-10:40 Prove Libere F3 (diretta su Sky Sport F1);

11:05-11:50 Prove Libere F2 (diretta su Sky Sport F1);

13:30-14:30 Prove Libere 1 F1 (diretta su Sky Sport F1);

15.05-15:35 Qualifiche F3 (diretta su Sky Sport F1);

16:00-16:30 Qualifiche F2 (diretta su Sky Sport F1);

17:00-18:00 Prove Libere 2 F1 (diretta su Sky Sport F1).

Sabato 20 luglio

09:50-10:30 Gara Sprint F3 (diretta su Sky Sport F1);

12:30-13:30 Prove Libere 3 F1 (diretta su Sky Sport F1);

14:15-15:00 Gara Sprint F2 (diretta su Sky Sport F1);

16:00-17:00 Qualifiche F1 (diretta su Sky Sport F1).

Domenica 21 luglio

08:25 Feature Race F3 (diretta su Sky Sport F1);

10:05 Feature Race F2 (diretta su Sky Sport F1);

15:00 Gara F1 (diretta su Sky Sport F1).

Il palinsesto di TV8

Sabato 20 luglio

ore 18:30 Qualifiche F1 (in differita su TV8).

Domenica 21 luglio