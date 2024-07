Fonte: Getty Images Norris-Verstappen, duello in Austria

George Russell avrà pure vinto il GP d’Austria di F1 ma tutti i riflettori sono puntati su Max Verstappen e Lando Norris. I due piloti che si sono scontrati mentre lottavano per la testa della gara, hanno dato un nuovo senso alla stagione. Per molti è nata la coppia che terrà vivo il mondiale nelle prossime gare, quella che promette scintille in pista e non solo.

Il contatto

Max Verstappen come da copione, aveva dominato la prima metà della gara. Al momento del secondo pit stop godeva di un vantaggio di 8 secondi su Lando Norris. Effettuato il cambio gomme la svolta, prima il vantaggio si è ridotto a 3 secondi e pochi giri a seguire, con il crollo di prestazioni della vettura del pilota della Red Bull, Norris entrava in scia e in lotta per la prima posizione. Dal 59esimo giro e per i 5 successivi finalmente scene di vera battaglia per la vittoria, dove Norris andava all’attacco imprecando via radio mentre un Verstappen in grande difficoltà si difendeva con le unghie (e in maniera non troppo regolare).

Al 64esimo giro ecco quello che non ti aspetti o che in realtà era anche prevedibile, alla curva 3 Norris tentava nuovamente il sorpasso ma le due vetture si scontrano provocando reciproche forature, una al posteriore destro della McLaren e una al posteriore sinistro della Red Bull. Lo sfregamento della gomma sulla vettura di Norris ha compromesso anche la parte posteriore della sua vettura costringendolo al ritiro una volta raggiunto i box. Al contrario Verstappen, una volta effettuato il cambio gomme, è riuscito a riprendere la gara dal quinto posto e a concludere la gara.

Norris out, Verstappen P5

Rientrato in pista a pochi giri dalla fine, l’olandese nulla ha potuto in termini di recupero posizioni al vertice. Tra gomme e responsabilità della collisione, Verstappen è stato anche penalizzato di 10 secondi e alla fine ha chiuso la gara in P5.

Nonostante tutto, il vantaggio del pilota Red Bull nel campionato piloti è aumentato a 81 punti su Lando Norris che con l’uscita dalla gara ha visto svanire nel peggiore dei modi, la prima dimostrazione di forza al rivale in classifica. Nulla comunque è compromesso per il britannico sempre più intenzionato a vincere, tutto è possibile e il campionato è ancora molto lungo. La F1 tornerà il prossimo fine settimana il 7 luglio con il GP di Gran Bretagna, la dodicesima tappa del campionato, la gara di casa di Lando Norris.

Il commento di Verstappen

“Lando ha provato a spostarsi all’esterno, poi ci siamo toccati con le gomme posteriori. Da parte mia mi è sembrata una mossa strana, ma ovviamente dobbiamo rivedere la cosa e ne parleremo. Anche la forma dell’angolo a volte fornisce questo tipo di problemi e non è mai bello ritrovarsi insieme. Dobbiamo dare uno sguardo alla prestazione complessiva di oggi e alle difficoltà che abbiamo avuto con la vettura” le parole di Verstappen rilasciate nel post GP e riguardanti il contatto con Norris.

“La prestazione complessiva del team non è stata quella che ci aspettavamo e la strategia non ha funzionato molto bene in questo caso. È stato un peccato a causa del vantaggio che avevamo. Ci sono sicuramente alcune cose che dobbiamo migliorare in vista della prossima settimana e speriamo di poter lavorare sulle prestazioni, sulle gomme e sul bilanciamento. Quello che era iniziato come un grande fine settimana, ha avuto un finale sfortunato. Lo analizzeremo, impareremo da esso e ci riproveremo la prossima settimana“. Nel complesso l’olandese pensa più ai problemi durante la sosta e derivanti dalle gomme che allo scontro nel quale ritiene che ogni responsabilità sia dovuta all’aggressività di Norris.

L’ennesima delusione di Norris

Sono ormai diversti GP nei quali abbiamo imparato a conoscere il carattere di Lando Norris e la sua voglia di vincere. Uscire di scena in questo modo, dopo aver avuto la possibilità di sorpassare il principale rivale, non è andata per niente giù al britannico. Nonostante il titolo di Driver of the day, “Mi sento semplicemente deluso” le parole rilasciare ai microfoni di F1 che riassumono tutto il suo stato d’animo “Mi ha rovinato la gara. Io cerco di essere sempre corretto, lui con me non lo è stato” il commento ai microfoni di Sky Sport.

“Gara dura! La prima metà è stata impegnativa perché non avevo il ritmo giusto, ma nell’ultimo stint la situazione è migliorata e mi sono sentito molto forte. Ho fatto diversi tentativi per cercare di vincere, cercando di evitare collisioni, e con frustrazione sono stato investito da Max, cosa che ha concluso la mia giornata in anticipo. Non c’era altro che potessi fare. Il team ha fatto un ottimo lavoro questo weekend e abbiamo corso una gara molto forte fino al contatto. È sfortunato e fa male, ma è tempo di andare avanti. Non vedo l’ora di correre davanti ai miei tifosi di casa a Silverstone. Combatteremo per un altro grande risultato e per concludere in bellezza” le dichiarazioni rilasciate da Norris ai media a fine gara.