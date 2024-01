È uno dei piloti più amati e seguiti dai tifosi. Anche se non guida una Ferrari. E pensare che le quattro ruote non sono state il primo amore di Lando Norris

Fonte: Getty Images In famiglia, Lando non è l'unico Norris che si è dilettato sulle quattro ruote: anche il fratello Oliver aveva iniziato la carriera in kart

Nelle sue vene scorre sangue britannico e belga ed è considerato uno dei piloti di più talento dell’intera griglia di partenza. Lando Norris, classe ’99, stessa scuola di Russell e Leclerc, dal 2019, anno del suo debutto nella massima serie automobilistica, è la punta di diamante della McLaren. Lui, prodotto del programma riservato ai giovani piloti del team di Woking, è riuscito a mettere in ombra piloti con più esperienza come Carlos Sainz e Daniel Ricciardo.

Si è fatto un nome nel Motorsport e si è guadagnato una certa fama grazie ai successi ottenuti nei campionati kart, in Formula 4, Formula 3, e Formula 2. In F1 ha disputato 104 GP, 13 podi, 1 pole position e 6 giri veloci. Nonostante ci sia andato vicino in più di un’occasione a mancargli, ancora, è il risultato più importante: la vittoria nella massima serie automobilistica. Sfiorata nel GP Russia 2021. Non ci è andato distante nemmeno nel GP Gran Bretagna e Stati Uniti del 2023, grazie agli aggiornamenti montati sulla MCL60 dopo l’appuntamento dell’Austria.

Eppure, per il pilota inglese non è stato sempre tutto facile. Proprio nelle prime stagioni trascorse in F1 Lando Norris non ha mai nascosto di aver sofferto di depressione. Mi rendo conto che chi sta leggendo queste righe penserà: e che motivi dovrebbe avere un ragazzo giovane, bello, talentuoso, che ha realizzato il suo sogno per farsi avviluppare da quello che spesso viene definito “il mostro dai mille volti”?

Oltre alla pressione esercitata da parte dei media e dai tifosi, Norris non ha mai nascosto di essersi fatto condizionare troppo da quel che si diceva e soprattutto si scriveva di lui. Ma bando alle ciance e andiamo a scoprire 5 curiosità e segreti su uno dei piloti più amati e seguiti della griglia di partenza, anche se non guida una Ferrari. Signore e signori ecco a voi Lando Norris.

La famiglia lo ha sempre supportato

Classe ’99, Lando Norris è il secondo di quattro fratelli. Non è un mistero che il pilota inglese, ogni qual volta sia possibile, è accompagnato dai suoi familiari più stretti che non mancano di fargli sentire tutto il loro supporto. E proprio gran parte del suo successo, talento a parte, è anche merito dei suoi genitori. Cisca Wauman e Adam Norris. In particolar modo il padre di Lando, Adam, è stato fondamentale nello sviluppo di un interesse per gli sport motoristici, fornendo anche al figlio un significativo aiuto finanziario. Ma andiamo per gradi.

Adam Norris, 51 anni, è uno degli imprenditori più conosciuti e più ricchi di Bristol. Uomo dallo spiccato senso per gli affari, all’età di soli 36 anni si è ritirato a vita privata, dopo aver venduto la sua società di consulenza per pensioni. Mossa che gli ha permesso di accumulare una fortuna di circa 250 milioni di dollari. Norris Sr. però ha deciso di non stare con le mani in mano. Nonostante cerchi di stare il più vicino possibile al figlio in occasione delle gare, attualmente il 51enne guida la Pure Electric, una startup di mobilità elettrica.

Cisca Wauman, la madre di Lando, è originaria della regione Fiandre, in Belgio. Anche se non si conosce molto del suo background e della sua età, fin dalle sue prime apparizioni alle gare del figlio Cisca si è sempre mostrata come moglie e madre premurosa. Il 24enne, però, non è l’unico figlio della coppia. Il pilota della McLaren, infatti, ha un fratello maggiore, Olivier, coinvolto nel mondo del karting a sua volta, e due sorelle minori: Flo e Cisca.

Oliver, esattamente come Lando, in passato è stato attratto da un forte interesse per gli sport motoristici. Se durante gli anni dell’infanzia e dell’adolescenze i due fratelli si sono sfidati più volte sui kart, le loro strade a un certo punto si sono divise. Nonostante avesse dimostrato della stoffa (probabilmente è un dono di famiglia) in kart tra il 2008 e il 2014, Oliver Norris ha lasciato il mondo delle corse per diventare un imprenditore. Attualmente gestisce un’azienda chiamata Moose che produce scooter elettrici.

L’altra atleta di famiglia è la giovane Flo Norris. La 22enne, si è fatta conoscere a livello internazionale come cavallerizza negli ambienti del salto ostacoli, una passione scoperta all’età di cinque anni. Dopo essersi messa in mostra ai Campionati nazionali britannici di salto ostacoli 2017 nella classe under 16, grazie a talento, tenacia e determinazione la sua ascesa sulla scena internazionale è stata a dir poco straordinaria. Oggi Flo, oltre a essere una famosa protagonista del salto ostacoli, ha rappresentato la Gran Bretagna anche in altre discipline equestri, come ad esempio il dressage o il completo.

Ha lasciato gli studi per le corse

A differenza di altri suoi colleghi, Lando Norris non ha completato il suo ciclo di studi. Il pilota inglese ha lasciato la Millfield School in Street, nella contea del Somerset, all’età di 16 anni senza conseguire il GCSE, ossia il titolo accademico. Il 24enne non ha frequentato l’istruzione superiore in un college perché era già membro del programma Young Driver della McLaren. Nonostante ciò, aveva a sua disposizione un tutor privato a tempo pieno che gli insegnava matematica e fisica.

Fonte: Getty Images

Il suo idolo è Valentino Rossi

In pochi sanno che prima di dedicarsi alle quattro ruote, sono altri gli sport che hanno attirato le attenzioni di Lando Norris. Se l’inglese a quattro anni è stato messo su un cavallo (vero, in questo caso), proprio in quegli anni il piccolo Lando è stato folgorato da una passione per Valentino Rossi, tanto da volerne seguire le orme. Tuttavia, a spostare l’interesse di Norris jr. dalle due alle quattro ruote, ci ha pensato il fratello maggiore, Oliver, che già si divertiva coi go-kart. Proprio per questo motivo Lando avrebbe voluto correre in F1 col numero 46, ma ha rinunciato a questa possibilità per paura di essere etichettato come un “copione”.

Nonostante ciò il tifo nei confronti dei centauro italiano è rimasto lo stesso. Valentino Rossi è diventato l’idolo di Lando Norris e il pilota inglese ha preso il centauro italiano a mito e modello. Uno dei desideri più grandi dell’attuale pilota della McLaren è quello di replicare in F1 i risultati raccolti da Rossi nella sua straordinaria carriera in moto. Nel 2019, Lando è anche riuscito a coronare il sogno di incontrare il suo idolo in occasione del GP di Silverstone di MotoGP, ospite del box Yamaha. Mentre, sempre quello stesso anno, a Monza ha fatto debuttare un casco speciale dedicato proprio a Valentino Rossi.

Ha un soprannome

Il nickname con cui Lando Norris viene chiamato è “Last Lap Lando“. Il soprannome è dovuto a una caratteristica della sua guida: ossia la capacità di dare anima e corpo, riuscendo a spingere ancora tantissimo, proprio negli ultimi giri dei GP.

Il nickname è stato coniato per la prima volta quando nel GP Austria del 2020, in appena un giro, quello finale della corsa, è riuscito a recuperare oltre un secondo e mezzo su Lewis Hamilton. Il pilota della McLaren riuscì ad approfittare di una penalità data al connazionale della Mercedes per passargli avanti e strappargli il podio.

Situazione sentimentale? Complicata

Nonostante sia molto giovane e uno dei piloti più social della griglia di partenza, una cosa contraddistingue l’inglese: la privacy riguardo la sua vita privata. Non a caso, infatti, alcuni anni fa erano state fatte diverse ipotesi anche sulla sua sessualità. Norris è uno dei piloti più apprezzati dalle tifose di F1 e, dopo la rottura con la modella portoghese e influencer Luisinha Oliveira, il cuore del pilota della McLaren starebbe battendo ancora. E la fortunata sarebbe Magui Corceiro, modella e attrice nativa di Santarem.

Dopo la notizia sui social della rottura del fidanzamento, dopo quattro anni d’amore, tra la modella portoghese e Joao Felix, calciatore del Chelsea, Lando e Magui sarebbero stati “avvistati” insieme, in quel del Principato di Monaco, in più di un’occasione. L’ultima proprio poche settimane prima di Natale. Attualmente single agli occhi del pubblico, Norris avrebbe cominciato a sentire la modella portoghese proprio negli ultimi mesi, prima della rottura del fidanzamento di lei. Una spaccatura ufficialmente dovuta alla distanza (probabilmente anche a causa delle voci di “potenziali” tradimenti della 21enne con un calciatore del Tottenham ) ma forse potrebbe nascondersi un terzo incomodo. E non porterebbe il nome di Pedro Porro.