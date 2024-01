Fonte: Ufficio Stampa McLaren Racing McLaren Racing ha svelato la livrea ufficiale per il mondiale F1 del 2024, papaya e antracite i colori principali

La McLaren Racing F1 è il primo team tra le big a presentare la sua nuova livrea per il Mondiale 2024. A partire da un fondo color papaya, l’applicazione del nero tonalità antracite rende il risultato grafico un piacere da ammirare non solo dai suoi fan ma da tutti gli amanti del motorsport. Ecco così svelata con un video futurista, la colorazione di una delle prossime avversarie principali della Ferrari F1.

Da un laboratorio segreto alla corsa in pista, Lando Norris e Oscar Piastri faranno di tutto nei prossimi mesi per rendere reale il tutto, anzi lo faranno “A ogni costo” proprio come affermato dal claim del team che campeggia come messaggio finale della presentazione.

La presentazione

McLaren Racing ha svelato la livrea ufficiale che sarà indossata sulla vettura 2024 da Lando Norris e Oscar Piastri nel prossimo Campionato del Mondo FIA di Formula 1. Nello specifico ha vinto la gara delle presentazioni anticipando e sorprendendo tutti. La novità che non ti aspetti riguarda anche la colorazione ufficiale, ancora una volta scelta con il contributo di uno dei suoi partner commerciali e dei fan più tecnologici.

La livrea della scuderia britannica si basa sui colori arancio papaya e antracite. Un mix accattivante che smentisce chi nei mesi scorsi aveva anticipato una virata verso altre tonalità. Nel complesso, lo stile riproposto è quello già usato nel 2023 ma dosando diversamente i due colori principali. Più papaya nell’ala posteriore e più antracite sulle fiancate. Quello che scompare invece, è quel tocco di azzurro presente nelle ultime stagioni.

“Il design è fantastico e non vedo l’ora di andare a correre e vederlo prendere vita in pista il mese prossimo. Non vediamo l’ora di realizzare le nostre ambizioni con i nostri preziosi partner e i fantastici fan a bordo che giocheranno un ruolo fondamentale nel viaggio di questa stagione. Siamo grati per il loro continuo supporto e sappiamo che condividono anche la nostra passione per il successo” il commento di Zak Brown.

“La nuova livrea è fantastica con l’inclusione di segmenti dei miglioramenti dell’anno scorso, sono sicuro che i fan la adoreranno tanto quanto me. Tutti in fabbrica hanno lavorato duramente e non vedo l’ora di mettermi al volante dell’auto del 2024 per sfidare i nostri concorrenti verso la testa della griglia” le parole di Lando Norris. Gli fa eco il compagno di squadra Oscar Piastri: “La livrea del 2024 è davvero fantastica. Non vedo l’ora di correre con i colori iconici della McLaren per una seconda stagione“.

I particolari

Analizzando i diversi sponsor presenti sulla livrea ufficiale oltre a Chrome spiccano come novità pluripresenti e graficamente d’impatto anche i loghi di OKX, la piattaforma globale di cripto valute di OK Group. La stessa che è partner strategico di marchi e squadre sportive come Manchester City e la squadra olimpica australiana. Il rapporto tra le parti è iniziato nel maggio 2022 con una prima livrea ispirata al cyberpunk. Da Marzo 2023 il passaggio a partner primario e il cambio della solita colorazione stile McLaren verso l’odierna composizione che caratterizzerà anche la stagione 2024.

La partnership appena rinnovata fornirà nuovi Fan Token avvicinando sostenitori, curiosi e appassionati all’incrocio tra tecnologia, innovazione e velocità. Da seguire con attenzione invece il rapporto con il nuovo sponsor Monster che non è ancora stato inserito nella nuova veste grafica e che rimanda per aggiornamenti alle prossime settimane.

“Amiamo lo spirito che la McLaren sta portando nella stagione 2024 e siamo entusiasti di vedere che elementi della nostra livrea co-progettata da Singapore sono stati integrati nel design di quest’anno. Sembra che questo sarà un anno speciale per la McLaren e un anno epico anche per la nostra partnership“, il commento di Haider Rafique, Chief Marketing Officer di OKX.

Le prospettive

Con la livrea ufficializzata, la McLaren scalda l’ambiente verso il prossimo Mondiale FIA Formula 1. Una manifestazione più impegnativa e più lunga della precedente con ben 24 Gran Premi nel cartellone gare. La MCL38, sarà svelata il 14 febbraio prima di dirigersi ai test pre-campionato sul Circuito Internazionale del Bahrain dal 21 al 23 febbraio. Una presentazione che seguirà quella della Ferrari F1 in programma per il 13 febbraio e che anticiperà di poche ore quella di Mercedes e Red Bull.

Lando Norris e Oscar Piatti sono già pronti a sfruttare il forte slancio acquisito dalla seconda metà della scorsa stagione, quello che ha visto il team registrare nove podi, 1 vittoria Sprint e un tempo record di pit-stop di 1,8 secondi.

Pronto anche Andrea Stella che guiderà la squadra per il secondo anno consecutivo dopo essere stato nominato Team Principal nel dicembre 2022: “Dopo una pausa impegnativa e produttiva, ci dirigiamo verso il 2024 con l’obiettivo di continuare il nostro viaggio verso la testa della griglia. L’anno scorso ha permesso al team di gettare solide basi per il futuro. Con i nuovi aggiornamenti delle nostre infrastrutture e del personale in servizio, dobbiamo continuare a elevare i nostri standard e incorporare prestazioni elevate in tutto ciò che facciamo“. Il suo gruppo è completato dai direttori tecnici nuovi arrivati ​​Rob Marshall e David Sanchez oltre agli storici Peter Prodromou e Neil Houldey.