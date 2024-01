Colori e riflettori accesi al Palariccione per la presentazione del team di Valentino Rossi, pronto a scendere in pista con un nuovo title sponsor

La terza squadra a togliere i veli alle moto 2024 è il team di Valentino Rossi, che da quest’anno avrà un nuovo title sponsor, diventando così Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Per farlo ha scelto come location il Palariccione, colorando di giallo fluo una delle città simbolo della Romagna per una presentazione-show, a cui era presente anche il nove volte Campione del Mondo.

Dopo Gresini e Ducati, a tenere viva l’attenzione sul pre-stagione della MotoGP ci ha pensato VR46. La squadra pesarese ha scelto Riccione come location in cui togliere i veli alla Desmosedici GP con cui Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio scenderanno in pista nella prossima stagione. Una festa, in cui a farla da padrone è stato un colore: il giallo fluo. Il giallo di Vale, dominatore della nuovissima livrea del team, che abbandona così le tonalità scure dello scorso anno per accendersi e brillare. Un “colpo di luce” che vuole illuminare le ambizioni del team, ancora una volta firmato da Aldo Drudi e Drudi Perfomance.

Le novità, però, non finiscono qui. Dal 2024, infatti, VR46 avrà un nuovo title sponsor, diventando Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Questo è il frutto della partnership stretta con PT Pertamina Lubricants, colosso indonesiano del settore nonché proprietario del marchio che darà il nome alla squadra, giunta quest’anno al suo decimo anno di attività.

Confermati, invece, gli uomini chiave del team: da Valentino Rossi (Team Owner) ad Alessio Salucci (Team Director) e Pablo Nieto (Team Manager), VR46 vuole dare continuità al proprio progetto per proseguire nella crescita, sua e dei suoi piloti.

Vale: «Non vedo l’ora di vederli in pista!»

Le prime parole non potevano che essere di Valentino Rossi, Team Owner e figura di riferimento, per il team e i piloti stessi, capace di costruire una propria squadra e continuare a dare il suo contributo a questo sport. Squadra che quest’anno festeggerà un traguardo molto importante: «Sono già passati 10 anni da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto e devo dire che sono davvero volati! All’inizio non pensavo saremmo arrivati in MotoGP, ma con il passare del tempo in tanti hanno spinto, Uccio tra i primi. Le cose sono andate subito bene e l’anno scorso è stato indimenticabile. Tutti hanno alzato l’asticella: la prima vittoria in MotoGP, in Argentina, è stato il coronamento di un sogno collettivo».

Tante le sfide per la prossima stagione: «Nel 2024 ci aspettano molte novità: un nuovo title partner, un nuovo pilota insieme a Bez, Fabio, e un pacchetto tecnico di altissimo livello. Sono molto contento dell’accordo con Pertamina Enduro, da sempre i tifosi indonesiani hanno avuto un grande affetto e rispetto nei miei confronti. Marco e Fabio sono una coppia inedita, ma sono due piloti velocissimi e non vedo l’ora di vederli in pista in Malesia e poi in Qatar per il via della stagione».

Uccio: «Quest’anno ci divertiremo!»

A parlare è stato poi Alessio Salucci, una vita nel paddock, prima al fianco di Valentino Rossi e ora come Team Director. Un ruolo in cui negli anni “Uccio” ha saputo calarsi perfettamente, raggiungendo grandi risultati: «Mi ricordo come fosse ora l’inverno del 2013 quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto. È stato un bel percorso, ha richiesto tanto impegno, ma in 10 anni abbiamo raggiunto traguardi di cui essere orgogliosi».

Ora, però, bisogna concentrarsi sulla prossima stagione, in cui il team è chiamato a confermarsi dopo l’ottima stagione dello scorso anno: «Nel 2024 scenderemo in pista con la livrea disegnata da Aldo Drudi che ha rivoluzionato la veste grafica della squadra con l’inserimento sulla livrea del nostro DNA giallo fluo. Il miglior auspicio per dare il giusto via a questa nuova avventura. Dal punto di vista tecnico, con Ducati abbiamo a disposizione il miglior pacchetto della griglia e Marco e Fabio sono velocissimi. So che ci divertiremo!».

Bezzecchi e Di Giannantonio pronti all’assalto

Non poteva che essere confermato Marco Bezzecchi, tra i protagonisti dell’ultimo Campionato (chiuso al terzo posto). Dopo l’ottima stagione dello scorso anno, l’obiettivo per il pilota riminese è rimanere al top e migliorarsi ulteriormente: «Sarà la mia terza stagione in MotoGP e sono felice di scendere in pista ancora una volta con la stessa squadra e in sella ad una Ducati. Mi piacerebbe fare qualcosa di simile a quanto fatto nel 2023: essere competitivo, costante, salire sul podio e fare delle belle gare. Mi piace tantissimo anche la nuova livrea, completamente diversa, qualcosa che non si è mai visto in MotoGP. Mi aspetto un Campionato combattuto, di altissimo livello e con tanti piloti e moto forti. Possiamo fare due cose: divertirci e cercare di dire la nostra tra i protagonisti».

Dall’altra parte del box, invece, ecco la novità: Fabio Di Giannantonio, pronto per il debutto con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team: «Sono davvero carico, non vedo l’ora di iniziare per davvero. Ci siamo conosciuti al test di Valencia a fine anno, quando abbiamo provato il pacchetto Ducati che useremo in questa stagione e le sensazioni sono state subito positive. Abbiamo un grande potenziale per poter raggiungere le nostre ambizioni. La livrea è pazzesca, ci si nota dentro e fuori la pista. Vestire questo giallo per me è un grande onore. Sarà un avvio interessante, ci sono stati parecchi cambiamenti a livello di schieramento, piloti e moto. Dobbiamo assettarci tutti, ma sarà uno spettacolo!»