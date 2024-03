Tutto pronto per la seconda tappa del mondiale F1, in Arabia Saudita: l’inseguimento del team Red Bull su uno dei circuiti più veloci del calendario

Fonte: ANSA Gli orari di prove, qualifiche e gara della seconda tappa del Gran Premio di Formula 1: si corre di sabato

Ad appena una settimana di distanza dal Gran Premio del Bahrain che ha incoronato Max Verstappen e il team Red Bull, la Formula 1 torna in pista su uno dei circuiti più veloci dell’intero mondiale.

Il secondo appuntamento dell’anno è con il Gran Premio dell’Arabia Saudita, che promette faville con la Ferrari all’inseguimento del team dei sogni Red Bull, decisamente meno irraggiungibile rispetto allo scorso anno, quando Ferrari partiva sul circuito saudita con 10 posizioni di penalità in griglia per la sostituzione della terza centralina sulla sua SF-23.

GP dell’Arabia Saudita, Verstappen punta al bis

Dopo l’incredibile Grand Slam realizzato nella prima tappa mondiale in Bahrain, Max Verstappen potrebbe diventare il primo pilota nella storia della Formula 1 a inanellare due Chelem nelle prime due giornate del mondiale. Per riuscire nella storica impresa, l’olandese della scuderia Red Bull non potrà limitarsi a conquistare pole e vittoria sul difficile circuito di Jeddah, ma dovrà puntare all’en plein, incasellando il giro più veloce e tenendo la testa della gara a ogni giro.

Il secondo appuntamento della stagione si apre con gli auspici delle sfide epiche, con Red Bull fiaccata dalla vicenda Horner ma lanciatissima a ripetere lo strepitoso successo della gara inaugurale a Sakhir.

Come nell’ultimo Gran Premio, il Circus scenderà ufficialmente in pista di sabato in osservanza del Ramadan, che inizierà proprio domenica 10 marzo. Il GP dell’Arabia Saudita, quindi, sarà anticipato: si inizia giovedì mattina con i primi due turni di prove libere, per arrivare alle qualifiche nel tardo pomeriggio di venerdì. Per la sfida Ferrari-Red Bull, che vedrà le SF-24 rincorrere le RB20 nate dal genio di Adrian Newey, bisognerà attendere il sabato.

Gli orari del GP dell’Arabia Saudita su Sky

Giovedì 7 marzo

Prove libere 1: 14.30 – 15.30

Prove libere 2: 18.00 – 19.00

Venerdì 8 marzo

Prove libere 3: 14.30-15.30

Qualifiche: 18.00-19.00

Sabato 9 marzo

Gara: 18.00

Gli orari su TV8 in differita

Venerdì 8 marzo

Qualifiche: 22.00

Sabato 9 marzo

Gara: 21.00

Il circuito di Jeddah Corniche

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita, alla sua quarta edizione, si svolgerà anche quest’anno sul circuito cittadino di Jeddah Corniche, località turistica sul Mar Rosso pochi chilometri a nord rispetto al centro città. Sventata l’ipotesi della sostituzione con l’autodromo di Qiddiya, il circuito di Jeddah tornerà a scaldare le gomme delle monoposto in gara, tutte all’inseguimento del dream team Red Bull – che domina l’albo d’oro del tracciato urbano semipermanente saudita con due vittorie su tre Gran Premi disputati.

Progettato dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke, il Circuito di Jeddah è il tracciato cittadino più veloce del mondiale nonché il secondo più lungo: i suoi oltre 6 chilometri sono percorribili a una velocità media stimata di 252,8 km/h (soltanto l’Autodromo di Monza fa meglio).

Si tratta anche del tracciato col più alto numero di curve in assoluto, tra tutti i circuiti presenti nel calendario F1: ce ne sono ben 27, di cui una piuttosto celebre per la complessa pendenza di 12 gradi.

Il record assoluto della pista spetta a Lewis Hamilton su Mercedes, che nelle qualifiche del 2021 completò i 50 giri di gara in 1’27″511. Un altro record che potrebbe solleticare le ambizioni dell’olandese Red Bull.