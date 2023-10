Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Formula 1 GP del Qatar, gli orari in TV: Max Verstappen quasi campione

Fine settimana a Lusail, i piloti sono atterrati in Qatar dopo una settimana di pausa dalle gare. Oltre alla gara di domenica, che si terrà di straordinariamente di sera – alle 19 – i campioni saranno impegnati anche della Sprint Race, che invece avrà inizio sabato, sempre in orario serale, alle 19.30.

Il GP del Qatar potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti dei piloti e per assegnare il titolo di Campione del Mondo. L’intero programma del fine settimana sul circuito a Lusail sarà in diretta su Sky in streaming su NOW.

Giornate in cui potremo già vedere assegnare il titolo piloti. Sabato la Sprint Race potrebbe essere decisiva, Max Verstappen infatti – visto il punteggio in classifica – potrebbe chiudere la partita Mondiale definitivamente ancora prima della gara. Si trova infatti a soli tre punti dal terzo titolo iridato. Da oggi è possibile seguire in diretta esclusiva il 17esimo appuntamento della stagione 2023 di Formula 1: il Gran Premio del Qatar da Doha.

Gli orari

Si è tenuta oggi la conferenza stampa piloti, questa sera invece alle 19.45 Paddock Live Pit Walk. Alle ore 15 di sabato invece i piloti saranno impegnati con le Qualifiche Shootout, dalle quali si scoprirà l’ordine di partenza della Gara Sprint delle 19.30.

La gara si terrà come di consueto la domenica, in esclusiva live dalle ore 19.

Il programma del GP del Qatar in diretta su Sky

Giovedì 5 ottobre

Ore 16.30: conferenza stampa piloti

Ore 19.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 6 ottobre

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 – prove libere 1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19.00: F1 – qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Ore 21.15: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 7 ottobre

Ore 09.55: F3 – sprint race

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: F1 – Qualifiche Shootout

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 18.45: warm up

Ore 19.00: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – Sprint Race

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Domenica 8 ottobre

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 19.00: F1 – gara

Ore 21.00: Paddock Live

Ore 21.30: Debriefing

Ore 23.00: Race Anatomy

Il programma del GP del Qatar in differita su TV8

Venerdì 6 ottobre

Ore 22.00: F1 – qualifiche

Sabato 7 ottobre

Ore 19.30: F1 – Qualifiche Shootout

Ore 21.30: F1 – Sprint Race

Ore 22.00: F1 – gara

Il GP del Qatar, come abbiamo già detto, potrebbe consegnare il titolo mondiale a Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull sembra infatti irraggiungibile. Solo il compagno di squadra Sergio Perez potrebbe impensierirlo. Al pilota Red Bull resta solo l’amaro in bocca per non aver vinto il GP di Singapore, l’unica gara in cui la Ferrari ha guastato la festa all’olandese.

Soprattutto perché ha interrotto il suo record di vittorie consecutive che ammontavano a quota 10. La sua rivincita però è arrivata a Suzuka, gara finita con un vantaggio al traguardo di oltre 19 secondi su Lando Norris. Una prova di forza a dimostrazione delle sue qualità e per mettere a tacere i più scettici.

A ormai pochissime gare dalla fine del mondiale, i piloti della Scuderia Ferrari corrono per i propri rinnovi contrattuali e per le proprie ambizioni personali da proiettare nella prossima stagione di Formula 1.

Dopo la conquista del titolo riservato ai Costruttori, da parte della Red Bull in Giappone, Lusail incoronerà anche il campione del mondo Piloti per la stagione 2023 di F1.