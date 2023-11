Fonte: Ufficio Stampa Ferrari La Ferrari di Charles Leclerc seconda nelle qualifiche del GP F1 di Abu Dhabi, Carlos Sainz fuori in Q1 partirà in P16

L’ultimo GP della stagione 2023 regala emozioni ancor prima d’iniziare. Nelle qualifiche del GP di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina, un susseguirsi di colpi di scena. La Scuderia Ferrari ha faticato più del previsto perdendo Carlos Sainz già in Q1. La superba prestazione di un ispirato Charles Leclerc, sorprende tutti e fa tornare il sorriso ai tifosi del Cavallino. Il P4 di George Russell e il P11 di Lewis Hamilton tengono viva e più imprevedibile che mai, la sfida al secondo posto nel Mondiale Costruttori.

Sainz eliminato a sorpresa

Impensabili qualifiche a Yas Marina, nel bene e nel male, tutto resta in ballo. La sfida Ferrari – Mercedes si colora ed entra nel vivo a poche ore dalla partenza dell’ultima gara del Mondiale di F1. Carlos Sainz con doppio treno di gomme Soft ottiene in Q1, prima il tempo di 1’24”818 e alla seconda prova 1’24”738. Tempi che lo relegano al sedicesimo posto, il che vuol dire eliminazione. Una prestazione sicuramente influenzata in primis dal traffico in pista, soprattutto al tentativo numero 2 e dell’asfalto in continua evoluzione. Lo spagnolo sarà costretto a partire dalla sedicesima posizione sulla griglia.

“La mia è stata una giornata difficile. Abbiamo perso tempo con un problemino all’ala anteriore e siamo usciti tardi dai box. Quindi sono finito nel traffico e non sono riuscito a mettere insieme un buon giro. Fin qui il mio è stato un weekend in salita, ma la gara è domani e ce la metterò tutta per dare battaglia e portare punti al team. Non è ancora finita!” le parole del pilota numero 55 della Ferrari.

Un risultato quello di Sainz che non fa dormire sogni tranquilli al team Ferrari. Una sua miglior posizione in griglia avrebbe sortito ben altro effetto psicologico nella lotta al secondo posto finale nella classifica costruttori. Una sfida comunque resa ancora più avvincente dal fatto che Carlos non sarà poi così lontano dall’altro pilota del team rivale, Lewis Hamilton, undicesimo. Anche per il britannico delle qualifiche che si possono considerare disastrose.

La prima fila di Leclerc

Charles Leclerc ha regalato un’altra superba prestazione riuscendo a piazzare in prima fila la sua SF-23. Per il monegasco si tratta della quinta partenza in prima fila consecutiva. Un risultato fondamentale per la sfida al secondo posto attualmente occupato dalla Mercedes distante solo 4 punti. “Sono molto felice del mio giro: oggi non ci aspettavamo di concludere in prima fila. Questo non è il nostro circuito ideale e, se le temperature saranno elevate, la gara domani potrebbe essere difficile. Abbiamo un obiettivo prima di tutto: il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Daremo tutto per chiudere la stagione con un acuto“, il commento a fine qualifiche del numero 16.

La concentrazione di Vasseur

A poche ore dalla partenza del GP più importante della stagione, Vasseur ha vissuto una vigilia come poche in carriera. Il Team Principle ha prima visto gli spettri di un disastro totale. Una preoccupazione arrivata al punto da temere che, dopo Carlos, anche Charles avrebbe potuto non arrivare in Q3. Un timore poi improvvisamente svanito e convertito in gioia, da una prestazione incredibile della sua prima guida.

“Charles ha avuto a disposizione solo un set di gomme Soft nuove in Q3, dato che aveva dovuto usarne uno extra in Q1, ma proprio nella fase decisiva ha piazzato uno dei suoi giri super. Ora per noi si tratta di fare un lavoro migliore di quello di Mercedes in gara. Non possiamo prevedere con certezza cosa accadrà, ma penso che abbiamo il ritmo per giocarcela. Dobbiamo segnare punti con entrambe le vetture, quindi dovremo essere aggressivi in termini di strategia con Carlos. Come sempre dovremo soltanto restare concentrati su noi stessi” il commento pre gara del Team Principle Ferrari.

Ultime dal team Mercedes

Delusione in casa Mercedes soprattutto in seguito alla prestazione di Lewis Hamilton che è stato eliminato in Q2 da pochi millisecondi. Il britannico ha faticato inaspettatamente e ha di conseguenza messo in gran pericolo il secondo posto del suo team nel Mondiale Costruttori. “È stata una sessione impegnativa per me oggi, ho lottato con il set-up della vettura. dobbiamo capire cosa c’è che sta causando la mancanza di prestazioni. Il team merita un buon risultato per la gara finale della stagione” le parole cariche di rivincita pre gara del pilota numero 44.

Le aspettative erano ben più alte di quelle ottenute a fine qualifiche. Nonostante tutto neanche il team tedesco si arrende e proverà a difendere fino all’ultima curva, il secondo posto. Una sfida che parte comunque con un quarto posto in griglia di George Russell. Il numero 63 farà pesare la sua presenza negli specchietti di Charles Leclerc subito dalla prima curva del GP: “Voglio concludere la stagione al massimo, il mio obiettivo è quello di essere sul podio e ottenere il massimo numero di punti per la squadra nel Campionato Costruttori, quindi vediamo cosa ci riserva il domani. Punteremo al miglior risultato possibile“.