I piloti di MotoGP volano in Thailandia dopo la tappa australiana, dove correranno domenica 29 ottobre: gli orari per seguire qualifiche e gara in TV

Eccoci arrivati alla 17esima tappa del Motomondiale, i piloti sono già in terra Thai e sono pronti per affrontare anche questa gara più agguerriti che mai. Come al solito le qualifiche, le prove libere e la gara saranno trasmesse sia su Sky che su TV8, per tutti coloro che non vorranno perdersi nemmeno un istante di questo appuntamento.

La MotoGP torna in Asia

I piloti tornano in sella alla loro due ruote, e lo fanno ancora una volta in Asia. E infatti questa diciassettesima gara, come abbiamo detto, si correrà in Thailandia, a Buriram. È tutto pronto e l’adrenalina, come ogni weekend, sale alle stelle.

E così, dopo Indonesia e Australia, tutti pronti a tornare in pista per il terzo fine settimana consecutivo, senza pausa. Il circuito di Buriram ospita le gare dal 2018. Quello a cui assisteremo domenica è un GP che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo iridato. Sappiamo che Bagnaia oggi ha un vantaggio di ben 27 punti su Jorge Martín e potrebbe quindi dare il colpo di grazia all’avversario.

C’è da dire che però lo spagnolo del team Prima Pramac è ben consapevole di non poter più commettere errori dopo Mandalika e Phillip Island, due appuntamenti che hanno spezzato il ritmo di ‘Martinator’, imbattibile fino alla Sprint Race in Indonesia.

Il circuito

Il circuito internazionale di Buriram si trova nella città omonima a circa 400 km da Bangkok, la capitale. È noto anche con il nome di Chang International Circuit, è stato realizzato nel 2014, nel 2015 grande esordio nel calendario del Campionato Mondiale Superbike, e dal 2018 sede ufficiale del Gran Premio di Thailandia del Motomondiale.

La pista è lunga 4.554 metri: 12 curve, di cui 5 a sinistra e 7 a destra, tracciato largo 12 m, la prima parte è molto veloce, con tre rettilinei, diverse curve a 90 gradi, a cui i piloti dovranno prestare molta attenzione. Il tracciato è “breve”, le moto dovranno completare 27 giri.

Il maltempo potrebbe nuovamente mettere il bastone tra le ruote [nel vero senso della parole, ndr] ai piloti, è prevista infatti pioggia abbondante per l’intero weekend. Vediamo ora gli orari TV su Sky e TV8 per il MotoGP Thailandia.

Gli orari in diretta su Sky

Venerdì 27 ottobre

ore 4.00: Moto3 – Prove libere 1

ore 4.50: Moto2 – Prove libere 1

ore 5.45: MotoGP – Prove libere 1

ore 8.15: Moto3 – Prove libere 2

ore 9.05: Moto2 – Prove libere 2

ore 10.00: MotoGP – Prove libere 2

Sabato 28 ottobre

ore 3.40: Moto3 – Prove libere 3

ore 4.25: Moto2 – Prove libere 3

ore 5.10: MotoGP – Prove libere 3

ore 5.50: MotoGP – Qualifiche

ore 7.50: Moto3 – Qualifiche

ore 8.45: Moto2 – Qualifiche

ore 10.00: MotoGP – Gara Sprint

Domenica 29 ottobre

ore 4.40: MotoGP – Warm UP

ore 6.00: Moto3 – Gara

ore 7.15: Moto2 – Gara

ore 9.00: MotoGP – Gara

Gli orari su TV8

Sabato 28 ottobre

ore 5.50: MotoGP – Qualifiche (diretta)

ore 7.50: Moto3 – Qualifiche (diretta)

ore 8.45: Moto2 – Qualifiche (diretta)

ore 10.00: MotoGP – Gara Sprint (diretta)

Domenica 29 ottobre

ore 9.15: Moto3 – Gara (differita)

ore 10.30: Moto2 – Gara (differita)

ore 12.00: MotoGP – Gara (differita)

Mancano solo quattro Gran Premi al termine del Mondiale e oggi il distacco inizia a essere importante, motivo per cui Bagnaia in Thailandia può davvero pensare di iniziare la corsa verso il traguardo, per quello che potrebbe essere il suo secondo titolo consecutivo in top class.