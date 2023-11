MotoGP Malesia: orario di qualifiche e gara in TV

Tutto pronto per il Gran Premio di Malesia, i piloti sono carichi e noi aspettiamo di vedere il gran duello per il primo posto in classifica

Fonte: ANSA Conferenza stampa MotoGP Malesia: duello Bagnaia-Martin

La MotoGP prosegue il suo viaggio in Asia, dopo la tappa in Thailandia – a Buriram Jorge Martin ha dominato Bagnaia – i piloti si spostano verso la Malesia, per correre sul noto circuito di Sepang per la terzultima tappa della stagione 2023.

Il campione del mondo in carica della Ducati e leader della classifica iridata arriva alla gara in Malesia con soli 13 punti di distacco dallo spagnolo del team Pramac Racing. Enorme la pressione sui due rivali, siamo tutti pronti per restare con gli occhi attaccati allo schermo e vedere la grande sfida avvincente per il primo posto, inizia la vera volata per il titolo 2023. Non è permesso alcun errore, mancano solo tre gare alla fine del campionato.

Marco Bezzecchi, secondo la matematica, è ancora in gara. Ma ovviamente la sfida avvincente sarà come sempre tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo non poteva fare di meglio in Thailandia, ma ha commesso degli errori nelle gare precedenti, e Pecco in quelle occasioni ha saputo approfittarne. Prima della partenza per l’Indonesia, il vantaggio del piemontese infatti era di soli 3 punti, il parziale dell’ultima tripletta quindi gliene ha dati +10 a favore. Il distacco oggi infatti è di 13 punti totali.

Le previsioni

Troppo difficile fare le previsioni sul finale di questo Campionato Mondiale MotoGP così avvincente. Il duello potrebbe durare anche fino a Valencia, ultimissima gara di questa stagione in corso, che ci sta regalando parecchie emozioni. I riflettori saranno indubbiamente puntati sul duello Bagnaia-Martin, questo è chiaro, ma sicuramente ci sarà chi proverà a fare da terzo incomodo. Tra loro sicuramente Brad Binder, ma anche Bezzecchi o Marc Marquez sicuramente daranno il meglio di loro, o almeno ci proveranno, per poter chiudere in bellezza.

Gli orari di prove, qualifiche e gara

Come ogni fine settimana, per tutti coloro che non vogliono perdersi nemmeno un attimo della MotoGP, le prove, le qualifiche, le gare delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, saranno trasmesse in diretta da Sky.

Per chi potrà invece seguire il programma su TV8, le qualifiche e la sprint del sabato saranno in diretta, mentre le gare delle tre classi della domenica in differita. Di seguito gli orari in TV e la programmazione completa. Anche in questo caso, nell’ultima gara disputata in Asia della MotoGP, il format sarà lo stesso della seconda parte di stagione. Attenzione al fuso orario della Malesia, la gara sprint infatti si terrà alle ore 8 italiane di sabato mattina, mentre la gara di domenica sempre alle 8.

Gli orari in diretta su Sky

Giovedì 9 novembre

ore 10: conferenza stampa piloti

ore 14.15: Paddock Pass

ore 14.30: Racebook

Venerdì 10 novembre

ore 1.55: prove libere 1 Moto3

ore 2.45: prove libere 1 Moto2

ore 3.40: prove libere 1 MotoGP

ore 6.10: prove libere 2 Moto3

ore 7: prove libere 2 Moto2

ore 7.55: pre-qualifiche MotoGP

ore 9.15: Paddock Live Show

ore 9.45: Talent Time

Sabato 11 novembre

ore 1.35: prove libere 3 Moto3

ore 2.20: prove libere 3 Moto2

ore 3.05: prove libere 2 MotoGP

ore 3.45: qualifiche MotoGP

ore 4.40: paddock live

ore 5.45: qualifiche Moto3

ore 6.40: qualifiche Moto2

ore 7.30: Paddock Live – Sprint Race

ore 7.55: Sprint Race MotoGP

ore 8.45: Paddock Live Show

ore 9.30: Talent Time

Domenica 12 novembre

ore 3.35: warm up MotoGP

ore 4: MotoGP Rider Fan Parade

ore 4.30: Paddock Live

ore 5: gara Moto3

ore 6: Paddock Live

ore 6.15: gara Moto2

ore 7.15: Paddock Live

ore 7.30: Grid

ore 8: gara MotoGP (repliche alle 14, alle 17 e alle 20)

ore 9: Zona Rossa

ore 10: Race Anatomy MotoGP

Gli orari in diretta su TV8

Sabato 11 novembre

ore 3.45: qualifiche MotoGP

ore 5.45: qualifiche Moto3

ore 6.40: qualifiche Moto2

ore 7.55: Sprint Race MotoGP

Gli orari su TV8 in differita

Domenica 12 novembre