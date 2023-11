Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Maxi richiamo per Jeep Wrangler 4xe: rischio incendio

C’è un potenziale rischio di incendio sulle Jeep Wrangler, motivo per il quale Stellantis ha deciso di indire un maxi richiamo. Si adotta la linea della prudenza, non c’è stato alcun episodio grave e nessuno è rimasto ferito, ma è meglio controllare le auto e far rientrare immediatamente il problema.

Maxi richiamo

Stellantis quindi annuncia il maxi richiamo di 32.000 Jeep Wrangler, e lo fa dopo aver analizzato le informazioni che ha ricevuto dai suoi clienti. Secondo quanto riportato direttamente alla Casa infatti pare che otto Jeep Wrangler ibride abbiano preso fuoco mentre si trovavano parcheggiate e spente, ferme nelle aree di sosta.

Di queste otto Jeep Wrangler, sei erano sotto carica nel momento in cui sono scoppiati gli incendi. Fortunatamente al momento non risulta alcun ferito all’appello, ma chiaramente la Casa ha deciso di richiamare tutte le auto prodotte nelle versioni dal MY2021 al MY2024. Si tratta in particolare dei modelli di Jeep Wrangler 4xe. Gli altri, secondo quanto dichiarato dallo stesso Gruppo Stellantis, sono invece sicuri.

A proposito della nuova Jeep Wrangler

Solo alcuni giorni fa abbiamo visto apparire anche sul mercato europeo la nuova Jeep Wrangler 4xe 2024, ora finalmente acquistabile anche nel Vecchio Continente. Il leggendario SUV Jeep, che racchiude il DNA del brand unendo con attenzione maniacale le caratteristiche tradizionali di un fuoristrada ad alte prestazioni con un’innovazione all’avanguardia (grazie al suo modello ibrido elettrico plug-in), ora si avvicina ai mercati europei, dopo aver ottenuto un grandioso successo in America, negli USA, dove è l’auto plug-in hybrid più venduta in assoluto.

Sull’aspetto esteriore possiamo dire che la nuova Jeep Wrangler, che oggi subisce purtroppo questo maxi richiamo (ma assolutamente fondamentale per la sicurezza degli utenti) propone un approccio rinnovato in linea con l’eredità del suo predecessore.

L’essenza dell’auto di nuova generazione esprime la tradizione che ha reso questo modello leggendario, un’auto amata e conosciuta in tutto il mondo. Al frontale, lo sappiamo, appare la classica griglia a sette feritoie, che riprende proprio lo storico e iconico modello del 1941, dal quale eredita il suo DNA in una prospettiva evolutiva che collega passato, presente e futuro.

È chiaro, l’aspetto della famosa griglia è stato rinnovato per la nuova Wrangler 2024, al passo coi tempi. Vediamo infatti le sette feritoie di colore nero, le lunette grigio neutro metallizzato e un bordo in tinta con la carrozzeria. Le feritoie verticali nere testurizzate della nuova griglia, ora visibilmente più sottili, migliorano il raffreddamento e introducono un rinnovamento estetico molto importante al classico frontale del SUV Jeep, riconoscibile anche a occhi chiusi.

Jeep propone anche la nuova versione Sahara dotata, per la prima volta, di cerchi da 20 pollici opzionali, che offrono un aggiornamento innovativo della sua posizione e un’esperienza di guida ancora più coinvolgente e maneggevole.

Anche le caratteristiche degli interni non sono da meno. L’abitacolo della nuova Jeep Wrangler infatti è molto raffinato, ricco di funzionalità per l’utente e di tecnologie di alto livello. Per non parlare della versatilità di Jeep, che non è da meno.

La pila centrale prende ispirazione dal passato e si presenta con una forma pulita e scolpita che integra il design orizzontale della plancia. Il quadro strumenti avvolgente presenta nuove superfici soft-touch, in tessuto o poliuretano, con cuciture a contrasto. Un’auto nuova e rivoluzionaria, che mantiene le radici nel suo passato glorioso.