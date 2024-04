Fino al 20 aprile è tempo di sconti su tutti i modelli della gamma Jeep, dalla Avenger alla Renegade, passando per la Wrangler e la Compass, fino a 12.500 euro

Non ci potrebbe essere momento migliore per acquistare una Jeep. Fino al 20 aprile tengono banco i Jeep Days, con sconti imperdibili per gli appassionati del celebre brand americano, parte integrante del gruppo Stellantis.

Mentre in passato la Casa a stelle e strisce era perlopiù confinata al suo territorio d’origine, oggi ha saputo prendere ampio campo pure nel Vecchio Continente. Un mix di efficienza progettuale e di canoni estetici ormai globali hanno permesso al suo assortimento di guadagnare appeal.

Più quantità e qualità

Ora il portafoglio prodotti cresce sia in quantità sia in qualità, con i nuovi Model Year 2024 di Wrangler, Avenger, Renegade e Compass, nonché l’introduzione delle tecnologie e-Hybrid su questi tre ultimi modelli.

La motorizzazione e-Hybrid è la scelta ideale per chi va alla ricerca di uno Sport Utility ecologico e versatile. Combina propulsore termico ed elettrico, al fine di assicurare il meglio di entrambi i mondi: efficienza dei consumi, performance brillanti e rispetto nei confronti dell’ambiente, già abbastanza maltrattato dall’industria negli scorsi decenni.

Su sollecito della classe politica mondiale, gli attori della filiera hanno pensato di cambiare paradigma. L’esempio più eclatante lo abbiamo davanti ai nostri occhi, dato il bando sancito dalla Commissione UE sulle vetture benzina e diesel per il 2035. Sebbene la presidentessa Ursula von der Leyen abbia aperto a un confronto nel 2026, la transizione andrà compiuta, pena dei seri contraccolpi sul Pianeta. Intanto, qualche ora fa è stato approvato in via definitiva il protocollo delle emissioni Euro 7, che andrà a interessare le autovetture, i furgoni e altri mezzi di trasporto.

Uno dei pilastri della manovra consiste nelle disposizioni sulla durabilità delle batterie, nell’intento di promuovere le forme di mobilità meno impattanti sull’ambiente. La soluzione ibrida continua a ricevere maggiori consensi rispetto alle elettriche “dure e pure”, soprattutto in certi Paesi, come l’Italia, dove il costo d’accesso di una BEV tende a essere fuori portata di parecchie famiglie.

Inoltre, permangono i dubbi circa l’autonomia di percorrenza. Se ieri delle argomentazioni messe dagli scettici sul tavolo poggiavano su fondamenta abbastanza solide, il discorso è cambiato. Peccato che la diffusione limitata delle colonnine complichi la situazione.

Avendo il polso della situazione, Jeep ha commercializzato sì delle BEV, ma senza precludersi progetti meno radicali. Concepita con il powertrain elettrico, la Avenger è uscita in Italia e in Spagna anche nella versione a combustione interna.

La terra degli affari

Lo scopo della promozione è di richiamare una frangia di pubblico perennemente indecisa sul compiere il grande passo, entrando a far parte della famiglia. Con una gamma ampia, forte di propulsori e configurazioni differenti, è possibile trovare un modello in linea con i propri gusti ed esigenze.

Lo sconto migliore riguarda la Wrangler 4xe, pari a 12.500 euro. Seguono la Compass 4xe e Gladiator, il cui prezzo è stato rispettivamente ridotto di 10.500 euro e 10.000 euro. Dunque, viene la Compass, diesel ed e-Hybrid, meno cara di 8.000 euro, e Grand Cherokee 4xe, con listino abbassato di 7.500 euro.

Seguono in ordine decrescente la Renegade (ogni motorizzazione, scontata di 6.000 euro), la Avenger 100% elettrica (3.500 euro), la Avenger benzina (2.500 euro) e la Avenger e-Hybrid (1.000 euro).