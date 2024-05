Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF I nuovi clienti possono usufruire dell'abbonamento a MooneyGo gratis per i primi sei mesi

MooneyGo, leader in Italia nei servizi di mobilità integrata con oltre 2 milioni di utenti, 5.000 Comuni coperti e oltre 600 società e operatori partner, riserva un’interessante iniziativa alla sua clientela. Da metà maggio a metà agosto, infatti, chi attiva il servizio di telepedaggio avrà i primi sei mesi gratuiti con l’opzione Abbonamento. Un’ottima occasione per entrare nell’ecosistema dell’ azienda, desiderosa di ampliare il nutrito bacino di pubblico, attirando pure gli eterni indecisi.

Fondata da Enel e Intesa SanPaolo nel 2020, Mooney è presto salita all’attenzione generale, premiata per la sua capacità di intercettare e soddisfare a pieno le esigenze della moderna platea di conducenti e non solo. Visto che la tecnologia è sempre più parte integrante del quotidiano, se ne è servita in un settore come la mobilità di interesse all’intera collettività.

Uno strumento pratico, sicuro e completo

“Con MooneyGo – spiega Alberto Gechele-Gualterio, Product Design & Development Director Mooney – la nostra azienda offre agli italiani uno strumento pratico, sicuro e completo per i propri spostamenti quotidiani e i risultati in termini di utenti registrati e di servizi venduti dimostrano che la strada della digitalizzazione integrata da una capillare rete di prossimità è quella giusta. Ci auguriamo che un numero sempre maggiore di italiani decida di utilizzare MooneyGo anche per il servizio di telepedaggio che consente di risparmiare in termini di tempo e di costi e di avere a disposizione tanti servizi utili per semplificare la vita di tutti i giorni”.

Aderirvi è facile. Non occorre essere degli esperti con questo genere di soluzioni per averne diritto né lunghe e logoranti attese, imbrigliati da infinite procedure burocratiche. È giusto questione di pochi minuti, quelli necessari all’attivazione da app o sito. In alternativa, vi è modo di usufruirne recandosi presso uno dei 15.000 tabacchi, bar ed edicole Mooney abilitati in tutta Italia.

I servizi

In un sol colpo, i fruitori di MooneyGo hanno facoltà di accedere a parecchie funzioni come l’associazione di due targhe al proprio dispositivo, scegliere tra l’opzione abbonamento o Pay per Use, così da pagare solo quando viene effettivamente usato e accedere a oltre 380 parcheggi convenzionati Telepass. I residenti di Milano, o comunque coloro che passano spesso nel capoluogo lombardo, hanno l’opportunità di entrare nell’Area C (in cui dovrebbe scattare nei prossimi anni il veto sui veicoli diesel Euro 6). A questo si aggiunge il pagamento del parcheggio sulle strisce blu, nonché il godimento di sconti sulla A3 Salerno-Pompei-Napoli, sull’Autostrada Pedemontana Lombarda e sul Raccordo Valle d’Aosta.

Gli addebiti avvengono su base settimanale sulla carta di credito o di debito, per un prospetto chiaro e trasparente inerente alle spese. Dall’app, scaricabile a titolo gratuito su tutti gli smartphone di ultima generazione (controllare il rispetto dei requisiti di sistema), è possibile visualizzare ogni pedaggio e gestire le targhe associate. Anche senza vettura, MooneyGo è, comunque, un utile strumento di transazione nel pagamento del traghetto per lo Stretto di Messina e del taxi (prenotabile sulla stessa piattaforma). Infine, permette di noleggiare monopattini in sharing, individuare l’itinerario migliore, consultare gli orari dei treni e gli aggiornamenti in tempo reale con la funzione Infomobilità.