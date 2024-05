Lancia torna in Europa con una rete di 70 concessionari distribuiti in 70 città importanti. Prima tappa Belgio, Olanda e Lussemburgo, poi Spagna

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il grande ritorno di Lancia in Europa

Lancia torna a respirare il profumo d’Europa, dopo molti anni di assenza dai palcoscenici internazionali. Il brand di origine torinese è stato relegato per molto tempo a cenerentola del Gruppo FCA, ma adesso le cose sono cambiate grazie a Stellantis, che ha varato un grande rilancio per uno dei più prestigiosi nomi dell’industria automobilistica italiana. Il rinascimento, se così si può dire, passa inevitabilmente dalla nuova Lancia Ypsilon, il primo tassello della ricostruzione di una gamma che verrà rinfoltita nel corso dei prossimi anni. La nuova Ypsilon opera un taglio netto col recente passato, infatti torna a essere una vera segmento con contenuti di livello e dotazioni molto interessanti.

Il ritorno in Europa di Lancia

La Lancia Ypsilon, dopo il debutto in versione 100% elettrica e la successiva integrazione di una versione ibrida, è pronta a sbarcare su alcuni mercati ritenuti strategici per Stellantis, e dove l’appeal di Lancia continua a essere forte e vibrante. La prima tappa al di fuori dell’Italia, è collocata nel “Benelux“: Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Questo strategia è in linea con il piano Dare Forward e con l’obiettivo di fare della Casa fondata da Vincenzo Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium del Vecchio Continente.

“Oggi è un altro giorno importante nel piano del nostro rinascimento: Lancia torna in Europa, partendo da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il nostro piano strategico decennale ha un obiettivo molto chiaro: fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel segmento premium europeo. Grazie al sostegno della nostra nuova rete di distribuzione e di una forza vendita dedicata, ci impegneremo al massimo per mantenere le promesse e riportare Lancia in entrambi i mercati!“, ha dichiarato Luca Napolitano, CEO di Lancia.

Oltre 70 nuovi concessionari in importanti città

A cominciare da giugno, Lancia sarà nuovamente protagonista in Europa con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in altrettante importanti città, nelle quali risiedono i futuri clienti del marchio. Dopo Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sarà la volta di Francia e Spagna, e quindi della Germania nel 2025. I criteri che hanno dettato la scelta dei Paesi sono stati tre: il primo è la passione per lo stile italiano, con Spagna, Belgio e Francia in cima alla graduatoria; il secondo è il volume delle vendite online, con i Paesi Bassi in testa; il terzo è la dimensione del segmento B premium, con Spagna, Francia e Belgio sul podio.

Tutti questi Paesi sono legati al fascino del Made in Italy, molto popolare, anche grazie ai tanti modelli iconici che hanno sedotto attori, amanti della moda e appassionati di motori. Un ruolo fondamentale nell’espansione internazionale del marchio Lancia è giocato dal modello di distribuzione, nuovo, efficiente e innovativo, con il 50% delle vendite online e un numero selezionato di rivenditori con una missione chiara: qualità senza compromessi. I nuovi showroom sono pensati per una nuova clientela premium europea che cercano eleganza senza tempo, italianità e innovazione, accompagnati da un’esperienza a bordo all’insegna del comfort e del benessere. Lancia è pronta a far vibrare le corde del cuore a tanti automobilisti europei. Questo è il primo passo.