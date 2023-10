Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nel piano strategico di Lancia c'è anche la nuova Gamma: arriverà nel 2026

È tutto pronto per il grande Rinascimento di Lancia che, come ha dichiarato il CEO Luca Napolitano infatti “procede velocemente e mostra segnali sempre più concreti, anche fuori dall’Italia. In ciascuno dei 6 mercati europei in cui Lancia tornerà, sono state numerose le azioni intraprese in tal senso. Abbiamo creato delle squadre di persone dedicata al marchio che lavorano al rilancio del brand, per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo”.

E ancora: “Il 100% delle lettere di intenti sono già state siglate per avere oltre 70 concessionari in 70 grandi città pronti per l’arrivo della nuova Ypsilon. Tutto è pronto per il lancio”.

Il nuovo percorso

Del cammino di Rinascimento del brand fa parte anche il tour europeo del Concept Lancia Pu+Ra HPE. Lancia mira alla sua internazionalizzazione e anche questo passo fa parte di una roadmap solida e ambiziosa che sta procedendo molto velocemente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis.

Entro la prima metà del 2024 Lancia infatti sarà presente in Europa con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città. I criteri che hanno guidato la scelta dei Paesi sono essenzialmente tre:

l’amore e la passione per i prodotti Made in Italy: Spagna, Portogallo, Belgio e Francia in cima alla classifica;

la rilevanza delle vendite online: Olanda e Germania in testa;

la dimensione del segmento B premium: Germania, Spagna, Francia, Olanda e Belgio coprono le prime cinque posizioni.

La strategia prevede un nuovo modello distributivo, efficiente e innovativo, e un numero selezionato di concessionari con un unico motto: qualità senza compromessi.

Il piano strategico decennale di Lancia prevede il lancio sul mercato di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire dalla Nuova Ypsilon nel 2024. Dal 2026 Lancia presenterà solo modelli 100% elettrici e dal 2028 venderà esclusivamente auto 100% elettriche. Il piano di Lancia porrà grande attenzione alla sostenibilità, come dimostra anche l’uso di materiali innovativi: il 50% delle superfici sarà ecosostenibile.

La nuova Corporate Identity Lancia

Alla base del piano strategico del prossimo decennio di Lancia ci sono quattro pilastri: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo.

Il marchio pensa a una nuova Brand Experience per il cliente, sempre più esclusiva e premium una volta che sarà entrato nella concessionaria, alla scoperta del mondo Lancia. I nuovi showroom offriranno ai clienti un’esperienza immersiva, sia online sia offline, ricreando un’atmosfera quasi “familiare”.

Nuovi punti vendita, vere e proprie boutique, caratterizzate da un linguaggio architettonico chiaro e armonioso, tutto all’insegna dell’eleganza italiana richiamata anche all’interno della concessionaria.

La nuova Lancia Gamma

Tra i progetti di Lancia c’è anche la nuova Gamma, la futura ammiraglia del brand che – secondo i programmi – dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026.

Il CEO Luca Napolitano ha confermato che la nuova auto sarà prodotta in Italia, molto probabilmente presso lo stabilimento Stellantis di Melfi dove verranno realizzate anche la nuova Opel Manta, l’erede di Jeep Compass e due novità di DS.

Com’è fatta? La nuova Lancia Gamma sarà lunga circa 4,7 metri, verrà realizzata sulla piattaforma STLA Medium e sarà esclusivamente elettrica. L’autonomia delle versioni top di gamma dovrebbe arrivare a 650 chilometri, la potenza invece potrebbe addirittura andare oltre i 400 cavalli.

Sul design al momento non sappiamo moltissimo, anche se è probabile che appariranno differenti dettagli ed elementi che Lancia ha presentato con la sua concept Pu+Ra HPE. Secondo alcune indiscrezioni, pare che lo stile di carrozzeria della vettura sarà insolito: un mix tra crossover e berlina. Non sappiamo altro, ma sicuramente dal prossimo anno Lancia ci svelerà qualcosa in più.