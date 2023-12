Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Le prime anticipazioni sulla nuova Lancia Gamma

Arrivano alcuni primissimi dettagli sulla nuova Lancia Gamma. Sappiamo che il grande rinascimento del marchio italiano è pronto, come lo stesso CEO Luca Napolitano ha dichiarato.

Del cammino di Rinascimento del brand fa parte anche il tour europeo del Concept Lancia Pu+Ra HPE. La Casa mira alla sua internazionalizzazione e anche questo passo fa parte di una roadmap solida e ambiziosa che sta procedendo rapidamente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis.

Le novità in Casa Lancia

Entro la prima metà del 2024 Lancia infatti sarà presente in Europa con una rete di oltre 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città. I criteri che hanno guidato la scelta dei Paesi sono essenzialmente tre:

l’amore e la passione per i prodotti Made in Italy : Spagna, Portogallo, Belgio e Francia in cima alla classifica;

: Spagna, Portogallo, Belgio e Francia in cima alla classifica; la rilevanza delle vendite online : Olanda e Germania in testa;

: Olanda e Germania in testa; la dimensione del segmento B premium: Germania, Spagna, Francia, Olanda e Belgio coprono le prime cinque posizioni.

La strategia prevede un nuovo modello distributivo, efficiente e innovativo, e un numero selezionato di concessionari con un unico motto: qualità senza compromessi. Il piano strategico decennale di Lancia prevede il lancio sul mercato di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire dalla Nuova Ypsilon che, come sappiamo, sarà presentata ufficialmente a febbraio 2024, ma oggi il marchio ci sta svelando pian piano alcuni piccoli dettagli prima del reveal ufficiale. Nel 2026 sarà la volta dei modelli esclusivamente elettrici e dal 2028 Lancia venderà solo auto a zero emissioni.

Le prime informazioni sulla nuova Lancia Gamma

Tra i progetti di Lancia c’è anche la nuova Gamma, la futura ammiraglia del brand che – secondo quanto dichiarato già lo scorso ottobre – dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026. Il CEO Luca Napolitano ha confermato che la produzione della vettura sarà localizzata in Italia, probabilmente a Melfi.

Com’è fatta? La nuova Lancia Gamma dovrebbe essere lunga circa 4,7 metri, verrà realizzata sulla piattaforma STLA Medium e sarà 100% elettrica. Non si sa molto sul design, anche se potrebbero apparire alcuni dettagli ed elementi che Lancia ha presentato con la sua concept Pu+Ra HPE. Secondo alcune indiscrezioni, pare che lo stile di carrozzeria della vettura sarà insolito: un mix tra crossover e berlina.

Per il momento non sappiamo molto di più, anzi. La Casa si è limitata a ufficializzare nome e piattaforma e non molto altro. Saranno il design e lo stile del nuovo modello di Lancia ad avere un ruolo determinante. E un primo assaggio di queste novità stilistiche lo vedremo tra poco con la nuova Ypsilon e successivamente con la nuova Lancia Delta.

La nuova ammiraglia italiana non prenderà solo il nome dalla vecchia Gamma, ma anche l’impostazione fastback a due volumi. La Casa poi utilizzerà molti elementi che abbiamo visto sulla nuova Concept Pu+Ra, sicuramente per lo stile dei gruppi ottici, ma anche su altri dettagli, che per il momento però non hanno alcuna conferma da parte della Casa, ma sono solo ipotesi.

Sarà la motorizzazione a essere completamente nuova e a prendere quindi totalmente le distanze dal passato. La nuova Lancia Gamma infatti sarà lanciata sul mercato esclusivamente nella versione elettrica, a due e quattro ruote motrici, con un’autonomia di circa 700 chilometri. Ad oggi non sappiamo molto altro, restiamo quindi in attesa di sapere eventuali sviluppi.