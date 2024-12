Fonte: iStock Quello che ci aspettiamo succeda nel 2025 nelle auto elettriche

C’è molta incertezza su cosa potrebbe portare il 2025 nell’arena dei veicoli elettrici alla luce della nuova amministrazione statunitense e della probabile guerra commerciale con la Cina e, forse, l’Europa. Tuttavia, alcune tendenze chiare plasmeranno sicuramente il 2025, insieme alle nuove tecnologie nei settori delle batterie e della tecnologia dei veicoli elettrici.

Considerato il predominio di Tesla nell’arena dei mezzi EV, è difficile iniziare qualsiasi previsione rivolta al futuro senza guardare cosa sta facendo il leader del mercato dei veicoli elettrici. Questo è stato un indicatore costante in passato, con strategie ben definite anni prima, ciò nonostante il 2024 ha spazzato via tutto ciò poiché Tesla ha cambiato radicalmente la sua strategia.

In una mossa brutale e inaspettata, Tesla ha scartato i piani per nuove gigafactory, il processo di produzione di veicoli unboxed, così come nuovi modelli di veicoli elettrici basati sull’architettura Gen-3. A un certo punto, sembrava che il brand potesse uscire completamente dalla produzione per concentrarsi sull’intelligenza artificiale e sulla guida autonoma, un po’ come un produttore di chip fabless, con Nvidia come esempio principale.

Successivamente però Elon Musk almeno ci ha ripensato, sebbene il nuovo piano sia quello di seguire meno vigorosamente la missione della sua Casa automobilistica come è stata presentata nel Master Plan originale e nel Master Plan Part Deux più raffinato. Attualmente la regina delle elettriche si sta allontanando ancora di più da questa missione sostenendo la proposta di Donald Trump di eliminare gli incentivi per i veicoli elettrici e le batterie. Anche se Tesla potrebbe sopravvivere a una misura del genere, molti altri produttori di automobili, e in particolare alcune startup di veicoli elettrici, affonderebbero.

Dopo aver beneficiato molto di tali incentivi, Tesla sta ora tirando il tappeto da sotto i piedi dei suoi concorrenti. Ciò non aiuta la missione originale del brand, che era quella di sostituire tutti i veicoli ICE con controparti elettriche, invece, è pensato per garantire che la Casa americana mantenga il monopolio dei veicoli elettrici mentre più produttori di automobili ridimensionano i loro piani di elettrificazione.

Fare previsioni nel 2025 potrebbe essere inutile

La presidenza di Donald Trump, che sarà senza dubbio caratterizzata dalla sua tradizionale imprevedibilità, sta rendendo le previsioni per il 2025 molto più difficili o addirittura irrilevanti. Imporrà tariffe su qualsiasi cosa prodotta in Cina? Forse anche su tutti quei veicoli elettrici e componenti prodotti in Messico? O in Europa e Corea? I veicoli elettrici saranno ancora rilevanti entro la fine del suo mandato? In che modo le nuove politiche influenzeranno il mercato e le strategie di tutti i soggetti coinvolti?

Molte domande troveranno risposta solo a 2025 inoltrato, ma col senno di poi, il pivoting di Musk ha già reso obsolete molte previsioni per il 2024. Tutto ciò che riguarda il processo di produzione dei veicoli di nuova generazione è ancora in sospeso, tra cui l’architettura a 48 volt, l’interconnessione Etherloop, lo sterzo tramite filo e altre tecnologie che avrebbero dovuto diffondersi nel 2024 sono ancora confinate al recente Tesla Cybertruck.

Sul fronte delle batterie, le celle 4680 sono ancora indietro rispetto alle loro controparti più piccole per quanto riguarda capacità termiche e prestazioni di carica. Ciò potrebbe cambiare nel 2025, poiché più produttori di batterie si sono uniti alla mischia con i propri prodotti, ma allo stesso tempo, le batterie allo stato solido rimangono un work in progress nonostante molti si vantino di aver risolto i loro problemi. Nel frattempo, le batterie al sodio stanno facendo passi avanti verso il mainstream, mentre le celle LFP hanno adempiuto alla profezia dell’anno scorso, diventando la scelta preferita per molti modelli di veicoli elettrici, soprattutto in Cina.

Considerando tutto ciò che sappiamo oggi, sembra certamente che l’innovazione sia passata in secondo piano o che la tecnologia rivoluzionaria verrà lanciata solo più avanti a livello di produzione, probabilmente se ne parlerà nel 2026 ma potrebbe essere anche più in là. Tuttavia, dietro le quinte, i team di ricerca e sviluppo non stanno fermi. Ecco tutto ciò che potremmo aspettarci per il prossimo anno, comprese alcune previsioni azzardate che probabilmente hanno meno probabilità di diventare realtà.

Fonte: iStock

Guida autonoma

La corsa agli armamenti del data center AI è iniziata ben prima del 2024 e continuerà tranquillamente anche nel 2025. Tesla e xAI, entrambe aziende di Elon Musk, dovrebbero monopolizzare la produzione di chip AI di Nvidia, in quanto vogliono portare il suo più grande data center AI a 1 milione di GPU. È un numero quasi incomprensibile, soprattutto in termini di potenza di calcolo, ma Musk è determinato a “farla pagare a Sam Altman” e al suo OpenAI.

Ciò garantirà a Tesla un comodo vantaggio nella potenza di calcolo AI, con molte risorse per addestrare reti neurali per la guida autonoma. Musk ha sempre favorito l’impollinazione incrociata tra le sue aziende, che continuerà a offrire vantaggi. Con una potenza di calcolo AI così enorme, è probabile che il marchio americano risolva l’autonomia dei veicoli, almeno a giudicare dai promettenti risultati dell’FSD V13.

Una conclusione fondamentale è che le aziende concorrenti, soprattutto in Cina, hanno visto che l’approccio Vision-only funziona e che costosi sensori come LiDAR non sono necessari per raggiungere la piena autonomia. Ciò ha cambiato le dinamiche di mercato, con le aziende LiDAR che hanno perso slancio, dove il caso esempio è Luminar, leader nella tecnologia LiDAR e AV che ha visto il suo titolo crollare da un massimo storico di 510 dollari a dicembre 2020 a meno di 8 dollari a dicembre 2024. LiDAR potrebbe ancora avere un futuro? Questo lo vedremo solamente nel 2025.

Tesla Full Self-Driving (FSD) è stato il principale disruptor del mercato EV del 2024 e il motivo principale per cui Elon Musk ha scartato l’EV compatto e ha puntato tutto sui robotaxi. I progressi dell’FSD hanno incoraggiato Musk a riconsiderare la strategia, scartando tutti i nuovi modelli basati sull’architettura del veicolo Gen-3 e puntando invece sui robotaxi.

Per essere onesti, l’FSD V12 lanciato all’inizio del 2024 era tutt’altro che perfetto, ma ciò che abbiamo visto ultimamente con le prime build V13 è sorprendente. Anche i critici più scettici di Tesla ammettono che l’FSD V13 è incredibilmente buono e la cosa più vicina alla guida autonoma che chiunque abbia mai sperimentato. E questo secondo noi è solo l’inizio.

L’FSD V13 diventerà più avanzato nel corso del 2025, mentre il gioiello di Elon Musk avvierà i suoi primi test non supervisionati su strade pubbliche in California e Texas. Ciò è subordinato alla deregolamentazione della guida autonoma da parte dell’amministrazione Trump o alla sua semplificazione a livello nazionale. Attualmente, le aziende di guida autonoma devono ottenere i permessi in ogni stato in cui operano. Con le normative federali in arrivo, i test di guida autonoma sono destinati a decollare.

Ciò significa che più aziende inizieranno a testare i veicoli senza conducente e che i robotaxi prenderanno il sopravvento nelle città. Servizi come Waymo stanno già aumentando la loro presenza a un ritmo accelerato. Waymo ha recentemente annunciato piani per espandersi a Miami nel 2025, e questo è solo l’inizio. Seguiranno altre aziende e probabilmente assisteremo a un consolidamento del mercato dei robotaxi.

I grandi attori come Alphabet (la società madre di Waymo) non rimarranno a lungo in questo ambiente, poiché sono solo trendsetter. Alphabet ha già segnalato l’intenzione di lasciare quest’area, esternalizzando le sue operazioni a Phoenix alla fintech africana Moove e presto, anche l’operazione di Miami verrà trasferita a Moove. Va evidenziato però che Alphabet ha una lunga storia di progetti abbandonati dopo aver dato il via a tendenze.

Tesla, il leader del mercato dei veicoli elettrici è stato un disruptor nei segmenti in cui opera e non ci aspettiamo che ciò cambi quando lancerà la sua attività di robotaxi. A differenza delle attuali aziende di robotaxi, l’azienda di Elon Musk promuove un veicolo autonomo molto più semplice ed economico: il Cybercab. Se iniziasse la produzione del Cybercab, nessun’altra azienda sarebbe in grado di competere in termini di dimensioni o costi.

Tecnologia dei veicoli elettrici

Indubbiamente, nel settore della tecnologia EV stanno accadendo molte cose entusiasmanti, anche se la maggior parte delle case automobilistiche tradizionali sta ridimensionando le proprie ambizioni. Tesla domina ancora il settore, ma una cosa è certa: i suoi modelli attuali non diventeranno completamente autonomi, e stiamo parlando dei veicoli dotati del computer HW3 Autopilot, che comprende la maggior parte della flotta della Casa di Elon Musk.

Gli EV HW3 Tesla saranno gradualmente lasciati indietro per quanto riguarda le funzionalità di guida autonoma, man mano che Tesla intensifica il suo sviluppo e implementa più funzionalità nel suo software FSD. Il computer HW3 non ha la potenza grezza e la memoria necessarie per elaborare i dati FSD più recenti. Le ultime build FSD sono disponibili esclusivamente per i veicoli AI4 e l’elaborazione lato server è ottimizzata per i dati AI4. Ciò non cambierà in futuro, al contrario.

Tesla si sta preparando a lanciare l’hardware AI5 alla fine del 2025, che aggiunge miglioramenti significativi rispetto ad AI4. Secondo Elon Musk, AI5 dovrebbe essere 10 volte più potente del computer Hardware 4, che è 3-8 volte migliore della parte HW3. Tuttavia, il computer AI5 è molto più affamato di energia, il che significa che avrebbe più senso su un veicolo a 48 volt. Finora, solo il Cybertruck ha un sistema elettrico a 48 volt, ma ciò potrebbe cambiare in futuro.

Considerazioni su Tesla Robotaxi/Cybercab

Sebbene non ci aspettiamo altre tecnologie rivoluzionarie nel settore dei veicoli elettrici, Tesla continuerà a guidare la strada con il Cybercab. Il produttore di veicoli elettrici ha vantato l’efficienza energetica di 5,5 miglia/ kWh del Cybercab , superando le 5 miglia per kWh di Lucid Air. Ciò sarà ottenuto grazie a un nuovo gruppo propulsore esclusivo dell’architettura Gen-3 della Casa automobilistica. Sebbene il Cybercab abbia anche un’aerodinamica leader della categoria, questo non dovrebbe svolgere un ruolo significativo considerando la bassa velocità di guida in città.

Il Cybercab dovrebbe portare sul tavolo più tecnologie oltre al processo di veicolo unboxed che avrebbe dovuto essere implementato molto tempo fa. Una che probabilmente prenderà piede nel 2025 è la ricarica wireless, realizzando un vecchio sogno. Tesla afferma che è possibile raggiungere un’efficienza del 90% utilizzando la ricarica wireless, che sarebbe persino superiore alle prestazioni di ricarica cablata.

Per rendere possibile il funzionamento del robotaxi, il Cybercab Tesla impiegherà tecnologie che consentono un elevato livello di automazione. Queste erano attese nel 2024, ma la svolta strategica di Tesla le ha messe in secondo piano, con il Cybercab come primo veicolo a utilizzarle.

Le Case automobilistiche rischieranno la bancarotta

La maggior parte delle case automobilistiche tradizionali ha incontrato un muro nei propri sforzi di elettrificazione, che dovrebbero solo peggiorare nel 2025. Va notato che il mercato dei veicoli elettrici non è in difficoltà; sono le case automobilistiche tradizionali ad essere in difficoltà. I ​​clienti continuano ad acquistare veicoli elettrici e la quota di mercato dei veicoli elettrici sta crescendo più rapidamente del mercato complessivo. Il fatto è che i clienti sono diventati più esigenti su quali veicoli elettrici preferiscono.

Ciò ha già messo sotto pressione le tre case automobilistiche di Detroit, che stanno ridimensionando i loro piani per i veicoli elettrici. Ford sta sospendendo la produzione del suo Rouge EV Center fino al prossimo anno per mitigare le crescenti scorte, mentre Stellantis sta appena tirando i piedi. Con un ambizioso programma di veicoli elettrici, GM sembra cavarsela meglio, sebbene abbia anche annunciato il ritiro da una joint venture per le batterie con LGES perché non ha molto bisogno di più batterie.

Nel frattempo, Volkswagen sta affrontando acque agitate in patria e all’estero e i suoi pari tedeschi non stanno andando meglio. Le case automobilistiche giapponesi dovranno fare delle scelte difficili nel 2025 e si vocifera già che Nissan andrà in bancarotta se non troverà un partner che sostituisca Renault nel 2025.

Gli unici vincitori sono le aziende cinesi, che hanno ampliato le operazioni in Nord America e in Europa. Nel 2025, vedremo più case automobilistiche cinesi aprire fabbriche in tutto il mondo, sostituendo le aziende americane, europee e giapponesi da ogni mercato, una alla volta. Pur non essendo trendsetter, le case automobilistiche cinesi traggono vantaggio dal controllo dell’intera catena di produzione, dai materiali delle batterie all’assemblaggio finale. Ciò le rende concorrenti formidabili per le case automobilistiche con costi di produzione molto più elevati.

Fonte: iStock

Tecnologia delle batterie dei veicoli elettrici

Nel 2024, le batterie LFP hanno ottenuto il riconoscimento che meritano grazie alla loro convenienza. Tuttavia, nel 2025, diventeranno la scelta preferita grazie alle loro qualità. I ​​principali produttori di batterie LFP, CATL e BYD, hanno sviluppato celle LFP a carica ultraveloce con caratteristiche impressionanti in climi freddi. Anche la densità energetica è aumentata, colmando il divario con le loro controparti a base di nichel.

Per il 2025, le batterie LFP sono pronte ad alimentare ancora più modelli di veicoli elettrici, in particolare quelli costruiti dalle case automobilistiche cinesi. Finora, gli sforzi per avviare la produzione di celle LFP negli Stati Uniti hanno incontrato ostacoli insormontabili, ma ciò potrebbe cambiare in futuro. Ford, GM e Tesla hanno cercato di creare stabilimenti di produzione negli Stati Uniti in partnership con CATL, ma devono ancora concretizzarsi.

Non è chiaro in che modo la presidenza Trump influenzerà l’adozione delle celle LFP, ma alcuni potrebbero pensare che la rimozione degli incentivi IRA incentiverà Tesla a importare batterie più economiche dalla Cina. Dopotutto, è quello che faceva prima, con le varianti base del Model 3 e del Model Y alimentate da celle LPF prodotte in Cina. Tuttavia, i dazi all’importazione che Trump ha minacciato di imporre potrebbero rendere improbabile questo scenario, a meno che i produttori di batterie cinesi non trovino un modo per produrre celle LFP in Nord America.

Le batterie allo stato solido continueranno a svilupparsi

Ogni anno, alcune aziende affermano che le batterie allo stato solido sono dietro l’angolo. Una delle più famose è Toyota, che, dal 2014, ha rivendicato una svolta nella produzione di batterie allo stato solido in appena un paio d’anni. Tuttavia, la triste realtà è che Toyota non è una potenza di batterie e le sue ambizioni EV sono state piuttosto deboli.

Nel frattempo, anche altre aziende che lavorano sulle batterie allo stato solido (SSB) non hanno fatto molti progressi. Sebbene le SSB promettano maggiore sicurezza, densità energetica e ciclo di vita rispetto alle batterie a elettrolita liquido, gli svantaggi le rendono ancora inadatte alla produzione di massa. Gli elettroliti solidi sviluppano crepe mentre la batteria si espande e si contrae durante la carica e la scarica. Queste crepe consentono ai dendriti di penetrare tra i due elettrodi, causando alla fine un cortocircuito.

Le cose potrebbero migliorare nel prossimo futuro e gli ottimisti sostengono che ciò potrebbe accadere già l’anno prossimo, con CATL che ha annunciato di recente un traguardo significativo nello sviluppo di batterie allo stato solido. Il leader del mercato delle batterie ha realizzato la prima cella da 20 Ah di pre-produzione, il che significa che la produzione in serie potrebbe essere dietro l’angolo. L’attenzione è ora rivolta all’aumento della produzione e alla riduzione dei costi, anche se ciò potrebbe richiedere molto tempo.

Le batterie agli ioni di sodio prenderanno piede

Mentre le batterie allo stato solido sono ancora lontane anni dalla produzione, le batterie agli ioni di sodio sono molto più vicine a entrare nel mainstream. Sia BYD che CATL hanno annunciato la seconda generazione delle loro batterie agli ioni di sodio, con prestazioni notevolmente migliorate.

Il sodio può sostituire il litio come minerale molto più economico, rendendo le batterie agli ioni di sodio più accessibili, tuttavia, la densità energetica inferiore le rende inadatte a qualsiasi cosa che non sia modelli entry-level. Questo non è molto diverso da come le celle LFP hanno iniziato la loro carriera, del resto le cose sono migliorate enormemente e le celle più recenti offrono prestazioni migliori.

A novembre, CATL ha annunciato che la loro batteria agli ioni di sodio di seconda generazione ha superato i 200 Wh/kg di densità energetica, il che le rende adatte per i veicoli elettrici più avanzati. Sebbene questo non sia abbastanza impressionante rispetto alle migliori celle agli ioni di litio, le batterie agli ioni di sodio offrono un altro vantaggio: sono praticamente insensibili alle basse temperature. CATL ha affermato che le sue celle agli ioni di sodio possono funzionare normalmente anche a meno 40 gradi.