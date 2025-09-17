22 anni di esperienza nel giornalismo, ha scritto per testate online e offline di tipo generalista, verticali di settore e quotidiani. Si occupa di Tecnologia, Automotive e Lifestyle.

iStock I sistemi ADAS faranno aumentare i costi delle auto

I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) sono noti per migliorare significativamente la sicurezza dei veicoli. Riconoscendone il valore, diversi organismi di regolamentazione in tutto il mondo impongono che tutti i veicoli nuovi includano funzionalità ADAS primarie, tra cui la frenata automatica di emergenza (AEB), l’avviso di deviazione dalla corsia (LDW) e l’assistenza al mantenimento della corsia (LKA).

Il cambiamento nella progettazione dei veicoli, nella sicurezza automobilistica e nella politica normativa ha accelerato l’adozione dell’ADAS nei veicoli che circolano sulle strade. Attualmente, i sistemi di livello 2 sono i più diffusi e rappresentano il 40% delle vendite totali di veicoli a livello globale nel 2024; tale quota dovrebbe raggiungere il 62% entro il 2032. Negli Stati Uniti, si prevede che i veicoli di livello 2 rappresenteranno oltre il 75% delle vendite entro il 2032.

Il quadro regolatorio sta imprimendo una direzione precisa. In Europa una serie di dotazioni è divenuta obbligatoria secondo una tabella di marcia che include, tra le altre, frenata automatica, assistenza intelligente alla velocità e sistemi di monitoraggio dell’attenzione, con ulteriori passi previsti nei prossimi anni. Negli Stati Uniti, invece, la National Highway Transport Safety Administration (NHTSA) ha imposto che il sistema di mantenimento della corsia (Lane Keep Assist) e la frenata assistita (Automatic Emergency Braking) siano obbligatori nei veicoli entro il 2029, mentre altre funzioni entrano nei protocolli di valutazione, senza tradursi (al momento) in un vincolo generalizzato. Nel 2022, erano in circolazione circa 64,8 milioni di veicoli dotati di sistemi ADAS di livello 1 e 2 (VIO) in tutto il mondo, e si prevede che questo numero crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,1%, fino a raggiungere quasi 140 milioni di veicoli entro il 2032.

Secondo le previsioni sulla frequenza delle collisioni di S&P Global Mobility, nonché i rapporti sulle collisioni dei veicoli autonomi (AV) del Dipartimento dei veicoli a motore della California, il rapporto tra collisioni mortali e VIO totali con qualsiasi livello di autonomia era il più alto per i veicoli di livello 0, con lo 0,011%, negli Stati Uniti nel 2022. Questo dato era più di tre volte superiore a quello dei veicoli di livello 1 e 2, pari allo 0,007%, mentre i veicoli di livello 4 avevano il tasso di collisioni più basso, pari allo 0,006%. Si valuta che il cambiamento previsto nella flotta di veicoli con sistemi ADAS ridurrà il numero di collisioni mortali negli Stati Uniti e nel mondo con un CAGR del -2,4%, da 46.400 nel 2022 a circa 33.900 nel 2035. Si sta calcolando che i veicoli in circolazione compresi tra il livello 1 e il livello 4 aumenteranno da 65 a 185 milioni in questo periodo, con i veicoli di livello 1 e 2 che rappresenteranno il 76% della flotta finale. Nel frattempo, si prevede che i veicoli in circolazione senza ADAS diminuiranno da 157 milioni a 60 milioni entro il 2035.

Sensori automobilistici e il futuro della riparazione e della calibrazione

Questa maggiore integrazione tecnologica ridisegnerà il settore dei servizi dal punto di vista della riparazione e della calibrazione, dato il numero crescente di veicoli in circolazione dotati di ADAS e, di conseguenza, il numero di sensori automobilistici previsti sul mercato. Negli Stati Uniti, il numero di telecamere nei veicoli dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 4,4%, passando da 50 milioni di unità nel 2024 a oltre 65 milioni entro il 2035, mentre i sensori RADAR dovrebbero registrare un CAGR del 2%, passando da 39 milioni a circa 50 milioni di unità nello stesso periodo.

Questi sofisticati sistemi richiederanno un livello molto più elevato di precisione e integrazione tecnologica nei processi di riparazione delle collisioni nelle officine, aumentando i costi di riparazione in caso di impatto. Le officine dovranno investire in attrezzature, strumenti e formazione per gestire i lavori relativi all’ADAS, in particolare la calibrazione, e integrarli nei loro flussi di lavoro per rimanere competitive in questo contesto di crescita prevista. Secondo un’analisi dei volumi cumulativi di veicoli dal 2020 al 2022, la parte anteriore dell’auto rappresenta oltre il 60% degli impatti, indipendentemente dal livello di ADAS. Con un aumento previsto dell’8% del posizionamento dei radar anteriori e dell’1% e del 2% rispettivamente del posizionamento delle telecamere anteriori e angolari, i processi di riparazione e calibrazione ADAS diventeranno più importanti nelle future riparazioni da collisione.

Lato produzione, assicurativo e fleet management

I produttori di apparecchiature originali (OEM) stanno integrando la tecnologia ADAS in vari modelli per ottenere un vantaggio competitivo e migliorare la loro immagine di aziende attente alla sicurezza. I principali marchi del mercato di massa, tra cui Honda, Toyota e Ford, si stanno concentrando sull’espansione delle loro capacità di livello 2. Allo stesso tempo, i veicoli sono sempre più spesso dotati di una gamma più ampia di funzioni ADAS al fine di garantire la conformità normativa e migliorare le prestazioni di sicurezza. I marchi di lusso, tuttavia, tra cui Mercedes-Benz e BMW, stanno espandendo le loro capacità ADAS con il lancio previsto di veicoli di livello 3 e 4 nel breve termine.

Per le compagnie non c’è solo la curva dei sinistri: c’è la severità media che risente dei componenti sensibili all’esposizione e del lavoro di ricalibrazione. Alcuni trend assicurativi mostrano come la complessità riparativa pesi sui costi, soprattutto nei veicoli recenti e in quelli con pacchetti ADAS più ricchi. È una dinamica che richiede nuove metriche di pricing, dove il merito storico resta importante ma convive con variabili tecniche legate all’equipaggiamento. In parallelo, la gestione del fermo tecnico e dei veicoli sostitutivi diventa terreno di efficienza che separa chi governa il processo da chi lo subisce.

Sul fronte flotte, la questione non è solo quanto costa l’auto, ma quanto rende in termini di incidenti evitati, premi, tempi di fermo e valore residuo. Dotare i veicoli di alcune funzioni specifiche porta benefici che emergono nei dati, ma va considerato l’effetto-riparazione. Un parabrezza con camera integrata cambia radicalmente tempi e procedure, così come un urto lieve al paraurti anteriore diventa un lavoro complesso se ospita radar e sensori. Una policy d’allestimento intelligente, con attenzione alla guida in ambienti tipici e profilo missione, evita sorprese e sposta l’equilibrio totale verso il positivo lungo l’intero ciclo vita.