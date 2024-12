CATL ha sviluppato batterie agli ioni di sodio di seconda generazione in grado di fornire ottime prestazioni anche in ambienti con temperature molto rigide

Ci sono due date che CATL (l’azienda leader mondiale per quel che riguarda le batterie per auto elettriche) ha segnato sul proprio calendario: la prima è il 2025, la seconda è il 2027. Per quale motivo queste due date sono così importanti? Perché l’azienda cinese ha annunciato di aver compiuto importanti passi avanti per quel che riguarda le batterie agli ioni di sodio, riuscendo a farle raggiungere nuovi alti livelli di prestazioni anche in condizioni climatiche estreme. Nel 2025 CATL ha annunciato il lancio delle suo nuove batterie al litio in Cina (batterie agli ioni di sodio di seconda generazione, sono state definite dall’azienda cinese), nel 2027 darà invece al via alla produzione di massa e la commercializzazione a livello globale.

Batterie agli ioni di sodio: che cosa sono

Che cosa sono le batterie agli ioni di sodio? Come il nome suggerisce, sono delle batterie composte da celle agli ioni di sodio anziché dagli ioni di litio, come nelle tradizionali batteria. Hanno certamente dei vantaggi, il primo dei quali è che costano di meno perché sono realizzate con elementi meno rari e costosi, come il nichel e il cobalto (il costo è del 20/30% inferiore rispetto a quelle delle batterie agli ioni di litio).

Oltre che essere più economiche, le batterie agli ioni di sodio sono anche più sicure, questo perché hanno una maggiore tolleranza alle temperature estreme – in particolare a quelle fredde – e hanno anche un rischio di incendio minore, visto che l’elettrolita ha un punto di infiammabilità più elevato.

Come CATL ha migliorato le batterie agli ioni di sodio

Dopo aver visto che cosa sono le batterie agli ioni di sodio, vediamo in che modo CATL è riuscito a migliore questa tecnologia. L’ingegnere capo dell’azienda cinese, Wu Kai, intervenendo al World Young Scientists Summit, ha spiegato che le celle agli ioni di sodio di seconda generazione possono avere prestazioni normali anche a temperature particolarmente rigide: anche a -40 gradi Celsius, infatti, queste batterie non avranno repentini cali. La batteria si consumerà invece normalmente, come alle normali temperature delle nostre città.

È chiaro quindi che la auto elettriche con batterie agli ioni di sodio di seconda generazione di CATL avranno ottime prestazioni anche si trovano in luoghi particolarmente freddi e non vedranno la percentuale di carica crollare velocemente. Questo permetterà alle auto di avere una maggiore autonomia anche là dove le temperature sono più fredde.

Gli svantaggi delle batterie agli ioni di sodio

Attenzione però, da quanto abbiamo scritto potrebbe sembrare che le batterie agli ioni di sodio abbiano solamente dei vantaggi. Non è così. Le batterie agli ioni di sodio offrono infatti buone prestazioni se montate su auto elettriche economiche, city car più che altro, che non hanno autonomia particolarmente elevate e a cui non si chiede un’elevata potenza e velocità.

Se si considerano le auto elettriche di un segmento superiore, le batterie agli ioni di litio offrono prestazioni migliori, perché permettono all’auto di percorrere un numero certamente superiore di chilometri rispetto a quelli che perforerebbero se avessero montate delle batterie agli ioni di sodio.