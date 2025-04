Annullato il concerto degli Eiffel 65 del 17 aprile a Milano, cosa fare per il rimborso del biglietto

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Il concerto degli Eiffel 65 a Milano è stato annullato a causa di sovrapposizioni nei programmi degli artisti. Le persone che hanno acquistato il biglietto online verranno rimborsate in automatico, per tutte le altre, è possibile chiedere il rimborso nel punto vendita. In difficoltà i fan che avevano già organizzato il viaggio nel capoluogo lombardo.

Il concerto degli Eiffel 65, previsto per il 17 aprile all’Unipol Forum di Milano è stato annullato. La comunicazione ufficiale è stata diffusa sui social network dal gruppo musicale e da Vivo Concerti. La motivazione citata è di “sovrapposizioni dei programmi degli artisti“.

La band, che ha fatto la storia della musica dance in Italia, aveva annunciato a dicembre scorso lo show evento a Milano a venticinque anni dall’uscita del celebre brano ‘Blue‘.

Nel 2023 hanno partecipato a ‘Una voce per San Marino‘ per tentare di accedere all’Eurovision in quella stagione.

Eiffel 65, info su come chiedere il rimborso

Vivo Concerti ha fatto sapere che per chi ha acquistato online sarà possibile ricevere il rimborso in modo automatico. Chi invece ha acquistato in un punto vendita, ha la possibilità di richiederlo entro e non oltre 30 giorni a partire da oggi venerdì 4 aprile 2025.

La delusione dei fan sui social

I fan non hanno preso benissimo la notizia dell’annullamento del concerto e hanno manifestato perplessità e delusione sotto al post Facebook di Vivo Concerti, ma anche derisione. Molti di loro, da veri appassionati, avevano già prenotato il viaggio.

Alcuni hanno ipotizzato che dietro tale scelta ci sia il fatto di non riuscire a vendere abbastanza biglietti e hanno paragonato il gruppo musicale ad altri singoli artisti attualmente in voga – in realtà da decenni – nei palazzetti e negli stadi d’Italia come un Cremonini o un Mengoni.

Un utente ci va giù pesante: “I bro usano scuse divertenti perché non riescono a riempire manco la piazzetta sotto casa, manco ricordavo fossero ancora in giro”; un altro scrive: “Le famose sovrapposizioni di impegni già calendarizzati da mesi… Chissà perché però succede solo ad alcuni nomi e mai a un Cesare Cremonini o a un Marco Mengoni, giusto per citare due nomi a caso dal calendario (immagino) piuttosto fitto”.

E ancora: “Questa fa a pari con Grignani che aveva spostato il concerto in una location più piccola per entrare in intimità col suo pubblico”.

Qualcuno esprime solidarietà agli artisti: “Sarebbe stato più onesto spostare il concerto in una location piccola per dare la possibilità, a chi aveva preso i biglietti, di vedere comunque il concerto. E poi, sarebbe ora di finirla di dare il Forum, a chiunque”.

Una signora scrive che “Marilyn Manson non avrebbe avuto questo problema“, e si dice arrabbiata perché essendo il concerto di Bergamo sold out, “anche stavolta lo vedo domani”. Una coppia di viaggiatori risponde: “Se pensi che noi siamo andati a Copenaghen a febbraio per vederlo perché Milano era tutto pieno e arrivati al palazzetto ci è arrivata la mail che il concerto era annullato per malattia…due giorni dopo poi hanno suonato ad Amsterdam. Fan**** sta gene! Abbiamo chiuso con i loro concerti”.