Arrestati a Milano per rapina si dichiarano 15enni, a smentirli l'esame osseo: quanti anni hanno

È di 9 arresti il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Milano per contrastare i reati predatori e lo spaccio di droga. Gli interventi si sono svolti tra il 3 e il 5 giugno in diverse zone della città.

Arresto per spaccio in via Prina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 3 giugno, verso le ore 19, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un 24enne italiano in via Prina. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver gettato dal finestrino della sua auto due involucri contenenti quasi 80 grammi di hashish. Durante il controllo, sono stati trovati 300 euro nella tendina parasole del veicolo.

Rapina alla fermata MM Pasteur

Il giorno successivo, 4 giugno, verso le ore 21, tre ragazzi marocchini sono stati fermati come indiziati di reato per una rapina avvenuta il 27 maggio alla fermata MM Pasteur. I tre, identificati grazie alle telecamere di sorveglianza e al riconoscimento facciale, avevano utilizzato spray al peperoncino per aggredire un cittadino milanese e rubargli una collanina d’oro. Dichiaratisi 15enni, sono risultati avere 18 anni dopo un esame osseo e sono stati condotti al carcere di San Vittore.

Furto in centro città

Il 5 giugno, alle ore 15, due cittadine bulgare di 32 anni sono state arrestate per furto in concorso ai danni di una turista srilankese di 62 anni in via Spadari. Le due donne hanno sottratto il portafogli della vittima, contenente documenti e 200 euro, coprendo le sue braccia con una giacca.

Arresti in zona Porta Venezia

Alle ore 23 dello stesso giorno, in zona Porta Venezia, due cittadini sudamericani sono stati arrestati per furto dopo aver tentato di sottrarre uno zaino a una cliente di un locale in via Melzo. Il 38enne cubano e il 32enne peruviano sono stati fermati mentre cercavano di allontanarsi con lo zaino.

Spaccio in via Fauché

Infine, sempre il 5 giugno, verso le 23.30, un 62enne italiano è stato arrestato per spaccio in via Fauché. L’uomo è stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina e quasi 1000 euro in contanti. Il suo cliente, un 30enne italiano, è stato segnalato alla Prefettura.

Fonte foto: IPA